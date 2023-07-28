https://ria.ru/20230728/bayden-1887000713.html
Байден забыл подписать документ, ради которого выступал
Байден забыл подписать документ, ради которого выступал - РИА Новости, 28.07.2023
Байден забыл подписать документ, ради которого выступал
Президент США Джо Байден забыл подписать документ, ради которого выступал с речью в штате Мэн. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T22:20
2023-07-28T22:20
2023-07-28T22:51
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ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден забыл подписать документ, ради которого выступал с речью в штате Мэн. Закончив выступление об экономических достижениях администрации, американский лидер пошел приветствовать собравшихся и жал руки несколько минут. В какой-то момент к Байдену обратился помощник, прошептав ему что-то на ухо. Тогда президент вернулся к трибуне, так как он оставил неподписанным приказ о поддержке американских производителей. "Я забыл, что не подписал приказ. Столько разговоров и никакого действия", — прокомментировал Байден, вернувшись к микрофону.Отмечается, что после подписания документа глава государства продолжил пожимать руки.Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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в мире, сша, мэн (штат), джо байден
В мире, США, Мэн (штат), Джо Байден
Байден забыл подписать документ, ради которого выступал
Байден забыл подписать документ, ради которого выступал с речью в штате Мэн
ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден забыл подписать документ, ради которого выступал с речью в штате Мэн.
Закончив выступление об экономических достижениях администрации, американский лидер пошел приветствовать собравшихся и жал руки несколько минут. В какой-то момент к Байдену обратился помощник, прошептав ему что-то на ухо. Тогда президент вернулся к трибуне, так как он оставил неподписанным приказ о поддержке американских производителей.
«
"Я забыл, что не подписал приказ. Столько разговоров и никакого действия", — прокомментировал Байден, вернувшись к микрофону.
Отмечается, что после подписания документа глава государства продолжил пожимать руки.
Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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