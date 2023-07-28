https://ria.ru/20230728/baumanka-1886817189.html
В Калуге завершается строительство кампуса филиала Бауманки
В Калуге завершается строительство кампуса филиала Бауманки - РИА Новости, 28.07.2023
В Калуге завершается строительство кампуса филиала Бауманки
Общий уровень технической готовности зданий кампуса Калужского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана составляет более 90%, университет готовится к новому учебному... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T12:24
2023-07-28T12:24
2023-07-28T12:24
калужская область
владислав шапша
калуга
мгту имени баумана
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КАЛУГА, 28 июл – РИА Новости. Общий уровень технической готовности зданий кампуса Калужского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана составляет более 90%, университет готовится к новому учебному году и приему студентов, сообщает правительство Калужской области. Сообщается, что губернатор Владислав Шапша провел рабочее совещание на строительной площадке кампуса Калужского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана, обсуждались вопросы завершения строительства. "Отмечалось, что в настоящее время общий уровень технической готовности зданий составляет более 90%. Университет готовится к новому учебному году и приему студентов", - говорится в сообщении областного правительства. Шапша осмотрел учебные корпуса, переходные галереи между студенческими общежитиями, бассейн, территорию кампуса. Торжественная церемония закладки первого камня в строительство образовательного кампуса Калужского филиала Бауманки состоялась в конце октября 2019 года. По данным правительства Калужской области, всего в составе кампуса будут три учебно-административных корпуса, библиотека с читальными залами и выставочный зал, комбинат питания со столовой на 350 посадочных мест, учебно-лабораторный комплекс, четыре общежития, досуговый центр с театрально-киноконцертным залом на 600 зрителей и концертно-танцевальным залом с эстрадой, студийно-кружковыми и клубными помещениями. Также на территории кампуса расположатся спортивный комплекс с бассейном, открытый стадион на 500 мест и открытые спортплощадки. Численность обучающихся составит три тысячи человек. Общежития рассчитаны почти на 3 тысячи человек.
https://ria.ru/20230616/investory-1878636425.html
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владислав шапша, калуга, мгту имени баумана
Калужская область, Владислав Шапша, Калуга, МГТУ имени Баумана
В Калуге завершается строительство кампуса филиала Бауманки
В Калуге завершается строительство кампуса филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана
КАЛУГА, 28 июл – РИА Новости. Общий уровень технической готовности зданий кампуса Калужского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана составляет более 90%, университет готовится к новому учебному году и приему студентов, сообщает правительство Калужской области.
Сообщается, что губернатор Владислав Шапша
провел рабочее совещание на строительной площадке кампуса Калужского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана, обсуждались вопросы завершения строительства.
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"Отмечалось, что в настоящее время общий уровень технической готовности зданий составляет более 90%. Университет готовится к новому учебному году и приему студентов", - говорится в сообщении областного правительства.
Шапша осмотрел учебные корпуса, переходные галереи между студенческими общежитиями, бассейн, территорию кампуса.
Торжественная церемония закладки первого камня в строительство образовательного кампуса Калужского филиала Бауманки состоялась в конце октября 2019 года.
По данным правительства Калужской области, всего в составе кампуса будут три учебно-административных корпуса, библиотека с читальными залами и выставочный зал, комбинат питания со столовой на 350 посадочных мест, учебно-лабораторный комплекс, четыре общежития, досуговый центр с театрально-киноконцертным залом на 600 зрителей и концертно-танцевальным залом с эстрадой, студийно-кружковыми и клубными помещениями. Также на территории кампуса расположатся спортивный комплекс с бассейном, открытый стадион на 500 мест и открытые спортплощадки. Численность обучающихся составит три тысячи человек. Общежития рассчитаны почти на 3 тысячи человек.
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