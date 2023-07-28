https://ria.ru/20230728/babakov-1886865928.html
Вице-спикеру Госдумы заочно предъявили обвинения на Украине
Вице-спикеру Госдумы заочно предъявили обвинения на Украине - РИА Новости, 28.07.2023
Вице-спикеру Госдумы заочно предъявили обвинения на Украине
На Украине вице-спикеру Госдумы России Александру Бабакову заочно предъявлены обвинения из-за слов о необходимости экономически развивать ДНР и Херсонскую... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:50
2023-07-28T14:50
2023-07-28T14:50
специальная военная операция на украине
россия
украина
александр бабаков
госдума рф
в мире
ситуация в днр и лнр
государственное бюро расследований украины
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. На Украине вице-спикеру Госдумы России Александру Бабакову заочно предъявлены обвинения из-за слов о необходимости экономически развивать ДНР и Херсонскую область, сообщили в пятницу в телеграм-канале госбюро расследований (ГБР). "Сотрудники ГБР сообщили о новом подозрении... заместителю председателя Государственной думы Российской Федерации Александру Бабакову", - говорится в сообщении госбюро. Утверждается, что во время одного из эфиров Бабаков заявил о необходимости экономически развивать территории Херсонской области и ДНР. Бабакову заочно предъявлены обвинения в "оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины". В сообщении говорится, что ранее депутату уже были заочно предъявлены обвинения из-за голосования за ряд федеральных законов о включении Запорожской области и Херсонской области в состав России. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221026/ukraina-1827009687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Александр Бабаков, Госдума РФ, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР, Государственное бюро расследований Украины
Вице-спикеру Госдумы заочно предъявили обвинения на Украине
ГБР Украины заочно предъявило обвинения вице-спикеру Госдумы Бабакову
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости.
На Украине вице-спикеру Госдумы России Александру Бабакову заочно предъявлены обвинения из-за слов о необходимости экономически развивать ДНР и Херсонскую область, сообщили в пятницу в телеграм-канале
госбюро расследований (ГБР).
"Сотрудники ГБР сообщили о новом подозрении... заместителю председателя Государственной думы Российской Федерации Александру Бабакову", - говорится в сообщении госбюро. Утверждается, что во время одного из эфиров Бабаков заявил о необходимости экономически развивать территории Херсонской области и ДНР. Бабакову заочно предъявлены обвинения в "оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины".
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В сообщении говорится, что ранее депутату уже были заочно предъявлены обвинения из-за голосования за ряд федеральных законов о включении Запорожской области и Херсонской области в состав России.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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