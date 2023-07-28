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Песков прокомментировал украинскую атаку на Таганрог - РИА Новости, 28.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:13 28.07.2023 (обновлено: 20:15 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/ataka-1886985045.html
Песков прокомментировал украинскую атаку на Таганрог
Песков прокомментировал украинскую атаку на Таганрог - РИА Новости, 28.07.2023
Песков прокомментировал украинскую атаку на Таганрог
Киевский режим продолжает излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, в этом вся его сущность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:13
2023-07-28T20:15
специальная военная операция на украине
взрыв в таганроге
таганрог
россия
донбасс
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Киевский режим продолжает излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, в этом вся его сущность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее в Таганроге."Киевский режим продолжает свою излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, по населенным пунктам. В этом сущность киевского режима. Начиная с 2014 года они ее начали ярко проявлять в отношении Донбасса, а сейчас - всех других районов", - сказал Песков.Он утвердительно ответил на вопрос, что такой инцидент в Ростовской области произошел впервые. "Если не ошибаюсь, то да", - сказал он. "Система ПВО сработала, всё работает в этом плане, всё нормально... Слава Богу, нет жертв. По крайней мере, что сейчас известно", - отметил Песков, комментируя падение украинской ракеты в Таганроге.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
таганрог
россия
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взрыв в таганроге, таганрог, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Взрыв в Таганроге, Таганрог, Россия, Донбасс
Песков прокомментировал украинскую атаку на Таганрог

Песков об атаке на Таганрог: Украина продолжает практику ударов по гражданским объектам

© фото очевидцаНа месте взрыва в Таганроге
На месте взрыва в Таганроге
© фото очевидца
На месте взрыва в Таганроге
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Киевский режим продолжает излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, в этом вся его сущность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее в Таганроге.
"Киевский режим продолжает свою излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, по населенным пунктам. В этом сущность киевского режима. Начиная с 2014 года они ее начали ярко проявлять в отношении Донбасса, а сейчас - всех других районов", - сказал Песков.
Он утвердительно ответил на вопрос, что такой инцидент в Ростовской области произошел впервые. "Если не ошибаюсь, то да", - сказал он. "Система ПВО сработала, всё работает в этом плане, всё нормально... Слава Богу, нет жертв. По крайней мере, что сейчас известно", - отметил Песков, комментируя падение украинской ракеты в Таганроге.
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Специальная военная операция на УкраинеВзрыв в ТаганрогеТаганрогРоссияДонбасс
 
 
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