https://ria.ru/20230728/ataka-1886985045.html

Песков прокомментировал украинскую атаку на Таганрог

Песков прокомментировал украинскую атаку на Таганрог - РИА Новости, 28.07.2023

Песков прокомментировал украинскую атаку на Таганрог

Киевский режим продолжает излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, в этом вся его сущность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T20:13

2023-07-28T20:13

2023-07-28T20:15

специальная военная операция на украине

взрыв в таганроге

таганрог

россия

донбасс

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Киевский режим продолжает излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, в этом вся его сущность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее в Таганроге."Киевский режим продолжает свою излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, по населенным пунктам. В этом сущность киевского режима. Начиная с 2014 года они ее начали ярко проявлять в отношении Донбасса, а сейчас - всех других районов", - сказал Песков.Он утвердительно ответил на вопрос, что такой инцидент в Ростовской области произошел впервые. "Если не ошибаюсь, то да", - сказал он. "Система ПВО сработала, всё работает в этом плане, всё нормально... Слава Богу, нет жертв. По крайней мере, что сейчас известно", - отметил Песков, комментируя падение украинской ракеты в Таганроге.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

таганрог

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взрыв в таганроге, таганрог, россия, донбасс