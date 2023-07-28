https://ria.ru/20230728/ataka-1886985045.html
Песков прокомментировал украинскую атаку на Таганрог
Песков прокомментировал украинскую атаку на Таганрог - РИА Новости, 28.07.2023
Песков прокомментировал украинскую атаку на Таганрог
Киевский режим продолжает излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, в этом вся его сущность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T20:13
2023-07-28T20:13
2023-07-28T20:15
специальная военная операция на украине
взрыв в таганроге
таганрог
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886907807_0:313:810:769_1920x0_80_0_0_034bfd213d168f2b807e00e40b2737a5.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Киевский режим продолжает излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, в этом вся его сущность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее в Таганроге."Киевский режим продолжает свою излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, по населенным пунктам. В этом сущность киевского режима. Начиная с 2014 года они ее начали ярко проявлять в отношении Донбасса, а сейчас - всех других районов", - сказал Песков.Он утвердительно ответил на вопрос, что такой инцидент в Ростовской области произошел впервые. "Если не ошибаюсь, то да", - сказал он. "Система ПВО сработала, всё работает в этом плане, всё нормально... Слава Богу, нет жертв. По крайней мере, что сейчас известно", - отметил Песков, комментируя падение украинской ракеты в Таганроге.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
таганрог
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886907807_0:237:810:845_1920x0_80_0_0_bbede3f6cb766d444dcd44084f75c5f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в таганроге, таганрог, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Взрыв в Таганроге, Таганрог, Россия, Донбасс
Песков прокомментировал украинскую атаку на Таганрог
Песков об атаке на Таганрог: Украина продолжает практику ударов по гражданским объектам