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Бондарев прокомментировал отражение ночных атак БПЛА в Подмосковье
Бондарев прокомментировал отражение ночных атак БПЛА в Подмосковье - РИА Новости, 28.07.2023
Бондарев прокомментировал отражение ночных атак БПЛА в Подмосковье
Вооруженные силы РФ обладают всеми средствами для отражения атак беспилотников на территории России, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев,... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:50
2023-07-28T14:50
2023-07-28T14:50
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виктор бондарев
совет федерации рф
министерство обороны украины
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ обладают всеми средствами для отражения атак беспилотников на территории России, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, комментируя ночную попытку атаки БПЛА в Подмосковье. Украинский беспилотник был сбит в пятницу при попытке террористической атаки объектов в Московской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили ранее в Минобороны России. "Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима в осуществлении террористической атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам инфраструктуры Московской области. Атаки были отражены средствами ПВО, жертв и разрушений нет", - написал Бондарев в своем телеграм-канале. По его словам, "Вооруженные силы России обладают всеми средствами и возможностями для отражения подобных атак на территории страны". Бондарев напомнил, что украинские СМИ подтвердили - ночная атака беспилотников 24 июля на столицу России была спецоперацией главного управления разведки Минобороны Украины, представитель которого Андрей Усов, назвал атаку беспилотников на Москву "хорошей новостью" и пообещал, что такие атаки будут продолжаться.
https://ria.ru/20230727/rosgvardeytsy-1886677175.html
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Технологии, Россия, Москва, Виктор Бондарев, Совет Федерации РФ, Министерство обороны Украины, Московская область (Подмосковье)
Бондарев прокомментировал отражение ночных атак БПЛА в Подмосковье
Бондарев заявил, что ВС России обладают всеми средствами для отражения атак