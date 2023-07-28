https://ria.ru/20230728/ataka-1886866094.html

Бондарев прокомментировал отражение ночных атак БПЛА в Подмосковье

Бондарев прокомментировал отражение ночных атак БПЛА в Подмосковье - РИА Новости, 28.07.2023

Бондарев прокомментировал отражение ночных атак БПЛА в Подмосковье

Вооруженные силы РФ обладают всеми средствами для отражения атак беспилотников на территории России, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев,... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:50

2023-07-28T14:50

2023-07-28T14:50

технологии

россия

москва

виктор бондарев

совет федерации рф

министерство обороны украины

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ обладают всеми средствами для отражения атак беспилотников на территории России, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, комментируя ночную попытку атаки БПЛА в Подмосковье. Украинский беспилотник был сбит в пятницу при попытке террористической атаки объектов в Московской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили ранее в Минобороны России. "Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима в осуществлении террористической атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам инфраструктуры Московской области. Атаки были отражены средствами ПВО, жертв и разрушений нет", - написал Бондарев в своем телеграм-канале. По его словам, "Вооруженные силы России обладают всеми средствами и возможностями для отражения подобных атак на территории страны". Бондарев напомнил, что украинские СМИ подтвердили - ночная атака беспилотников 24 июля на столицу России была спецоперацией главного управления разведки Минобороны Украины, представитель которого Андрей Усов, назвал атаку беспилотников на Москву "хорошей новостью" и пообещал, что такие атаки будут продолжаться.

https://ria.ru/20230727/rosgvardeytsy-1886677175.html

https://ria.ru/20230727/siriya-1886737975.html

россия

москва

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технологии, россия, москва, виктор бондарев, совет федерации рф, министерство обороны украины, московская область (подмосковье)