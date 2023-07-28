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Бондарев прокомментировал отражение ночных атак БПЛА в Подмосковье - РИА Новости, 28.07.2023
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14:50 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/ataka-1886866094.html
Бондарев прокомментировал отражение ночных атак БПЛА в Подмосковье
Бондарев прокомментировал отражение ночных атак БПЛА в Подмосковье - РИА Новости, 28.07.2023
Бондарев прокомментировал отражение ночных атак БПЛА в Подмосковье
Вооруженные силы РФ обладают всеми средствами для отражения атак беспилотников на территории России, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев,... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:50
2023-07-28T14:50
технологии
россия
москва
виктор бондарев
совет федерации рф
министерство обороны украины
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ обладают всеми средствами для отражения атак беспилотников на территории России, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, комментируя ночную попытку атаки БПЛА в Подмосковье. Украинский беспилотник был сбит в пятницу при попытке террористической атаки объектов в Московской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили ранее в Минобороны России. "Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима в осуществлении террористической атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам инфраструктуры Московской области. Атаки были отражены средствами ПВО, жертв и разрушений нет", - написал Бондарев в своем телеграм-канале. По его словам, "Вооруженные силы России обладают всеми средствами и возможностями для отражения подобных атак на территории страны". Бондарев напомнил, что украинские СМИ подтвердили - ночная атака беспилотников 24 июля на столицу России была спецоперацией главного управления разведки Минобороны Украины, представитель которого Андрей Усов, назвал атаку беспилотников на Москву "хорошей новостью" и пообещал, что такие атаки будут продолжаться.
https://ria.ru/20230727/rosgvardeytsy-1886677175.html
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технологии, россия, москва, виктор бондарев, совет федерации рф, министерство обороны украины, московская область (подмосковье)
Технологии, Россия, Москва, Виктор Бондарев, Совет Федерации РФ, Министерство обороны Украины, Московская область (Подмосковье)
Бондарев прокомментировал отражение ночных атак БПЛА в Подмосковье

Бондарев заявил, что ВС России обладают всеми средствами для отражения атак

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев на заседании Совета Федерации РФ
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ обладают всеми средствами для отражения атак беспилотников на территории России, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, комментируя ночную попытку атаки БПЛА в Подмосковье.
Украинский беспилотник был сбит в пятницу при попытке террористической атаки объектов в Московской области, пострадавших и разрушений нет, сообщили ранее в Минобороны России.
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"Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима в осуществлении террористической атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам инфраструктуры Московской области. Атаки были отражены средствами ПВО, жертв и разрушений нет", - написал Бондарев в своем телеграм-канале.
По его словам, "Вооруженные силы России обладают всеми средствами и возможностями для отражения подобных атак на территории страны".
Бондарев напомнил, что украинские СМИ подтвердили - ночная атака беспилотников 24 июля на столицу России была спецоперацией главного управления разведки Минобороны Украины, представитель которого Андрей Усов, назвал атаку беспилотников на Москву "хорошей новостью" и пообещал, что такие атаки будут продолжаться.
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