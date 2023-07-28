https://ria.ru/20230728/artisty-1886117265.html

"Все точно будет хорошо"? Киев запретил своих же артистов

"Все точно будет хорошо"? Киев запретил своих же артистов - РИА Новости, 28.07.2023

"Все точно будет хорошо"? Киев запретил своих же артистов

На Украине нельзя воспроизводить и исполнять в публичных местах песни на "языке страны-агрессора". Но у многих местных артистов в репертуаре немало музыкальных... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T08:00

2023-07-28T08:00

2023-07-28T08:08

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Юлия Зачетова. На Украине нельзя воспроизводить и исполнять в публичных местах песни на "языке страны-агрессора". Но у многих местных артистов в репертуаре немало музыкальных номеров на русском. Кто больше всех пострадал и как они теперь выкручиваются — в материале РИА Новости."Твои глаза" и Светлана ЛободаЗаслуженная артистка Украины долгие годы выступала в России и пела по-русски.Самые известные треки экс-солистки "ВИА Гры" — "Твои глаза", "К черту любовь", SuperSTAR и "Родной".Осудила СВО, поддерживает киевский режим.В апреле прошлого года ей закрыли въезд в Россию на 50 лет. Лобода попробовала запеть на украинском: выпустила композицию "Два незнакомца". Однако вместо оваций и криков "браво" на нее обрушилась волна хейта.Название песни было написано с ошибкой. Певицу обвинили в незнании родного языка и лицемерии. Теперь Лобода поет нечасто."Я знаю пароль, я вижу ориентир": Вера Брежнева всех злитЕе хитам "Я знаю пароль, я вижу ориентир", "Близкие люди", "Вечериночка" с простыми и запоминающимися мелодиями подпевали на курортах и летних фестивалях. Тоже поддерживает киевский режим. В России ее, понятно, не ждут, но и украинцы экс-солистку "ВИА Гры" не жалуют.Недавно на одном из зарубежных концертов она вышла на сцену с флагом Украины, однако пела только на русском. В результате ее захейтили с обеих сторон.Верка Сердючка: "Все будет хорошо?"Андрей Данилко в образе Верки Сердючки много лет исполнял "Новогоднюю", "Все будет хорошо", "Чита дрита", "Тук, тук, тук" — по-русски. Разумеется, он за ВСУ. В прошлом году даже предупредил россиян, чтобы не посещали его концерты.О его новом украинском репертуаре, правда, пока ничего не слышно."Невоспитанный" Иван ДорнТак уж вышло, что у него тоже почти все по-русски: "Бигуди", "Невоспитанный", "Северное сияние", "Стыцамэн". Весной 2022-го он публично оскорблял Россию — даже нецензурно. Ему , как и Лободе, тоже запретили на 50 лет въезд в страну.В его репертуаре есть несколько песен на украинском, но хитами их никак не назовешь. "Туманы" и в них Макс Барских Он же Николай Бортник. Певец, композитор и автор песен приобрел известность в 2016-м благодаря мелодичным "Туманам". Потом были "Подруга-ночь", "Хочу танцевать", "Берега". Год назад заявил, что больше не вернется в Россию, и запретил использовать свои песни (правда, потом снова разрешил).Перешел на украинский, но успеха не снискал. Сейчас, по данным СМИ, переводит некоторые из своих прежних песен на "мову". Как, впрочем, и другие артисты — Монатик, Quest Pistols, Дантеса.

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