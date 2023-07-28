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"Все точно будет хорошо"? Киев запретил своих же артистов - РИА Новости, 28.07.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
08:00 28.07.2023 (обновлено: 08:08 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/artisty-1886117265.html
"Все точно будет хорошо"? Киев запретил своих же артистов
"Все точно будет хорошо"? Киев запретил своих же артистов - РИА Новости, 28.07.2023
"Все точно будет хорошо"? Киев запретил своих же артистов
На Украине нельзя воспроизводить и исполнять в публичных местах песни на "языке страны-агрессора". Но у многих местных артистов в репертуаре немало музыкальных... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T08:00
2023-07-28T08:08
шоубиз
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светлана лобода
верка сердючка (андрей данилко)
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Юлия Зачетова. На Украине нельзя воспроизводить и исполнять в публичных местах песни на "языке страны-агрессора". Но у многих местных артистов в репертуаре немало музыкальных номеров на русском. Кто больше всех пострадал и как они теперь выкручиваются — в материале РИА Новости."Твои глаза" и Светлана ЛободаЗаслуженная артистка Украины долгие годы выступала в России и пела по-русски.Самые известные треки экс-солистки "ВИА Гры" — "Твои глаза", "К черту любовь", SuperSTAR и "Родной".Осудила СВО, поддерживает киевский режим.В апреле прошлого года ей закрыли въезд в Россию на 50 лет. Лобода попробовала запеть на украинском: выпустила композицию "Два незнакомца". Однако вместо оваций и криков "браво" на нее обрушилась волна хейта.Название песни было написано с ошибкой. Певицу обвинили в незнании родного языка и лицемерии. Теперь Лобода поет нечасто."Я знаю пароль, я вижу ориентир": Вера Брежнева всех злитЕе хитам "Я знаю пароль, я вижу ориентир", "Близкие люди", "Вечериночка" с простыми и запоминающимися мелодиями подпевали на курортах и летних фестивалях. Тоже поддерживает киевский режим. В России ее, понятно, не ждут, но и украинцы экс-солистку "ВИА Гры" не жалуют.Недавно на одном из зарубежных концертов она вышла на сцену с флагом Украины, однако пела только на русском. В результате ее захейтили с обеих сторон.Верка Сердючка: "Все будет хорошо?"Андрей Данилко в образе Верки Сердючки много лет исполнял "Новогоднюю", "Все будет хорошо", "Чита дрита", "Тук, тук, тук" — по-русски. Разумеется, он за ВСУ. В прошлом году даже предупредил россиян, чтобы не посещали его концерты.О его новом украинском репертуаре, правда, пока ничего не слышно."Невоспитанный" Иван ДорнТак уж вышло, что у него тоже почти все по-русски: "Бигуди", "Невоспитанный", "Северное сияние", "Стыцамэн". Весной 2022-го он публично оскорблял Россию — даже нецензурно. Ему , как и Лободе, тоже запретили на 50 лет въезд в страну.В его репертуаре есть несколько песен на украинском, но хитами их никак не назовешь. "Туманы" и в них Макс Барских Он же Николай Бортник. Певец, композитор и автор песен приобрел известность в 2016-м благодаря мелодичным "Туманам". Потом были "Подруга-ночь", "Хочу танцевать", "Берега". Год назад заявил, что больше не вернется в Россию, и запретил использовать свои песни (правда, потом снова разрешил).Перешел на украинский, но успеха не снискал. Сейчас, по данным СМИ, переводит некоторые из своих прежних песен на "мову". Как, впрочем, и другие артисты — Монатик, Quest Pistols, Дантеса.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, украина, россия, макс барских, светлана лобода, верка сердючка (андрей данилко), киев, вера брежнева, иван дорн , музыка
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Украина, Россия, Макс Барских, Светлана Лобода, Верка Сердючка (Андрей Данилко), Киев, Вера Брежнева, Иван Дорн , Музыка

"Все точно будет хорошо"? Киев запретил своих же артистов

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПевица Лобода выступает на юбилейном вечере народного артиста России Игоря Крутого в рамках международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна — 2019" в Сочи
Певица Лобода выступает на юбилейном вечере народного артиста России Игоря Крутого в рамках международного конкурса молодых исполнителей Новая волна — 2019 в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Юлия Зачетова. На Украине нельзя воспроизводить и исполнять в публичных местах песни на "языке страны-агрессора". Но у многих местных артистов в репертуаре немало музыкальных номеров на русском. Кто больше всех пострадал и как они теперь выкручиваются — в материале РИА Новости.

"Твои глаза" и Светлана Лобода

Заслуженная артистка Украины долгие годы выступала в России и пела по-русски.
Самые известные треки экс-солистки "ВИА Гры" — "Твои глаза", "К черту любовь", SuperSTAR и "Родной".
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКонцерт певицы Loboda
Концерт певицы Loboda - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Концерт певицы Loboda
Осудила СВО, поддерживает киевский режим.
В апреле прошлого года ей закрыли въезд в Россию на 50 лет. Лобода попробовала запеть на украинском: выпустила композицию "Два незнакомца". Однако вместо оваций и криков "браво" на нее обрушилась волна хейта.
Название песни было написано с ошибкой. Певицу обвинили в незнании родного языка и лицемерии. Теперь Лобода поет нечасто.

"Я знаю пароль, я вижу ориентир": Вера Брежнева всех злит

Ее хитам "Я знаю пароль, я вижу ориентир", "Близкие люди", "Вечериночка" с простыми и запоминающимися мелодиями подпевали на курортах и летних фестивалях.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПевица Вера Брежнева
Певица Вера Брежнева - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Певица Вера Брежнева
Тоже поддерживает киевский режим. В России ее, понятно, не ждут, но и украинцы экс-солистку "ВИА Гры" не жалуют.
Недавно на одном из зарубежных концертов она вышла на сцену с флагом Украины, однако пела только на русском. В результате ее захейтили с обеих сторон.

Верка Сердючка: "Все будет хорошо?"

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки много лет исполнял "Новогоднюю", "Все будет хорошо", "Чита дрита", "Тук, тук, тук" — по-русски.
© РИА Новости / Сергей СтаростенкоВерка Сердючка
Верка Сердючка - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Сергей Старостенко
Верка Сердючка
Разумеется, он за ВСУ. В прошлом году даже предупредил россиян, чтобы не посещали его концерты.
О его новом украинском репертуаре, правда, пока ничего не слышно.

"Невоспитанный" Иван Дорн

Так уж вышло, что у него тоже почти все по-русски: "Бигуди", "Невоспитанный", "Северное сияние", "Стыцамэн".
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПевец Иван Дорн
Певец Иван Дорн - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Певец Иван Дорн
Весной 2022-го он публично оскорблял Россию — даже нецензурно. Ему , как и Лободе, тоже запретили на 50 лет въезд в страну.
В его репертуаре есть несколько песен на украинском, но хитами их никак не назовешь.

"Туманы" и в них Макс Барских

Он же Николай Бортник. Певец, композитор и автор песен приобрел известность в 2016-м благодаря мелодичным "Туманам".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевец Макс Барских на XXII церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон"
Певец Макс Барских на XXII церемонии вручения музыкальной премии Золотой Граммофон - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певец Макс Барских на XXII церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон"
Потом были "Подруга-ночь", "Хочу танцевать", "Берега".
Год назад заявил, что больше не вернется в Россию, и запретил использовать свои песни (правда, потом снова разрешил).
Перешел на украинский, но успеха не снискал. Сейчас, по данным СМИ, переводит некоторые из своих прежних песен на "мову". Как, впрочем, и другие артисты — Монатик, Quest Pistols, Дантеса.
Певица Земфира на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Почему Земфира*, Галкин* и Слепаков* надолго останутся иноагентами?
14 июня, 08:00
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиУкраинаРоссияМакс БарскихСветлана ЛободаВерка Сердючка (Андрей Данилко)КиевВера БрежневаИван ДорнМузыка
 
 
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