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Следствие потребует ареста жителя Алтая, ударившего фельдшера скорой
Следствие потребует ареста жителя Алтая, ударившего фельдшера скорой - РИА Новости, 28.07.2023
Следствие потребует ареста жителя Алтая, ударившего фельдшера скорой
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать об аресте жителя Алтайского края, ударившего фельдшера скорой помощи головой в нос за просьбу уступить... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T17:25
2023-07-28T17:25
2023-07-28T17:25
происшествия
здоровье - общество
алтайский край
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
яровое
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БАРНАУЛ, 28 июл - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать об аресте жителя Алтайского края, ударившего фельдшера скорой помощи головой в нос за просьбу уступить медикам дорогу, сообщает ведомство. Региональное управление СК РФ в среду сообщало, что в городе Яровое медики приехали к женщине, которой требовалась госпитализация. Пациентку несли в автомобиль, когда 25-летний житель Славгорода заехал на машине во двор. На замечание фельдшера о необходимости пропустить скорую молодой человек ударил его головой в область носа, а затем - рукой в голову. У фельдшера черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом носа. В телеграм-канале СК отмечается со ссылкой на эфир федерального телевидения, что в отношении нападавшего в рамках уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, "чем недовольны коллеги пострадавшего медика". "Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Селюкову М.А. принять меры к избранию меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении нападавшего и представить доклад о ходе расследования", - отмечают в СК. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).
https://ria.ru/20230712/skoraya-1883728653.html
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происшествия, здоровье - общество, алтайский край, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), яровое
Происшествия, Здоровье - Общество, Алтайский край, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Яровое
Следствие потребует ареста жителя Алтая, ударившего фельдшера скорой
Следствие потребует ареста жителя Алтая, ударившего фельдшера за просьбу уступить дорогу