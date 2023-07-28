https://ria.ru/20230728/arest-1886942192.html

Следствие потребует ареста жителя Алтая, ударившего фельдшера скорой

Следствие потребует ареста жителя Алтая, ударившего фельдшера скорой - РИА Новости, 28.07.2023

Следствие потребует ареста жителя Алтая, ударившего фельдшера скорой

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать об аресте жителя Алтайского края, ударившего фельдшера скорой помощи головой в нос за просьбу уступить... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T17:25

2023-07-28T17:25

2023-07-28T17:25

происшествия

здоровье - общество

алтайский край

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

яровое

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БАРНАУЛ, 28 июл - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать об аресте жителя Алтайского края, ударившего фельдшера скорой помощи головой в нос за просьбу уступить медикам дорогу, сообщает ведомство. Региональное управление СК РФ в среду сообщало, что в городе Яровое медики приехали к женщине, которой требовалась госпитализация. Пациентку несли в автомобиль, когда 25-летний житель Славгорода заехал на машине во двор. На замечание фельдшера о необходимости пропустить скорую молодой человек ударил его головой в область носа, а затем - рукой в голову. У фельдшера черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом носа. В телеграм-канале СК отмечается со ссылкой на эфир федерального телевидения, что в отношении нападавшего в рамках уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, "чем недовольны коллеги пострадавшего медика". "Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Селюкову М.А. принять меры к избранию меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении нападавшего и представить доклад о ходе расследования", - отмечают в СК. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести).

https://ria.ru/20230712/skoraya-1883728653.html

https://ria.ru/20230712/medved-1883657082.html

алтайский край

россия

яровое

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происшествия, здоровье - общество, алтайский край, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), яровое