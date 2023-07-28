https://ria.ru/20230728/arest-1886768789.html
СК подтвердил арест замглавы ГУФСИН по Приморью за аферу с тарой
СК подтвердил арест замглавы ГУФСИН по Приморью за аферу с тарой - РИА Новости, 28.07.2023
СК подтвердил арест замглавы ГУФСИН по Приморью за аферу с тарой
Бывший замруководителя исправительной колонии №22 в Приморском крае и нынешний замглавы ГУФСИН по региону Владислав Бондаренко арестован по делу о... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T09:19
2023-07-28T09:19
2023-07-28T09:19
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Бывший замруководителя исправительной колонии №22 в Приморском крае и нынешний замглавы ГУФСИН по региону Владислав Бондаренко арестован по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и пособничестве в мошенничестве при заключении контрактов на поставку банок в колонию, подтвердили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Приморью. Ранее источник агентства в правоохранительных органах края рассказал, что Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал Бондаренко и двух знакомых ему предпринимателей на два месяца. Собеседник уточнил, что Бондаренко подозревается в пособничестве афере с фиктивными коммерческими предложениями на торгах за право поставить в колонию стеклянные банки. Контракты были заключены с арестованными предпринимателями, чьи предложения на торгах смотрелись выгоднее фиктивных, хотя реальная стоимость контрактов была выше рыночной, добавил источник. "Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю и двух предпринимателей. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)... Суд избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в телеграм-канале приморского СУ СК. В пресс-службе ведомства подтвердили РИА Новости, что упомянутый бывший замначальника ИК-22 — это замглавы ГУФСИН региона Владислав Бондаренко. Следствие считает, что с июля 2018 по апрель 2019 года он, занимая тогда пост замглавы колонии, поручил знакомому предпринимателю подготовить фальшивые деловые предложения с завышенной стоимостью от нескольких фирм, чтобы на их фоне выгодно смотрелись предложения двух юрлиц, подконтрольных арестованным в пятницу предпринимателям. "Предприниматели заключили два контракта на поставку банки стеклянной для нужд исправительного учреждения, сумма которых более чем на один миллион рублей превысила фактическую стоимость товара на рынке", - отмечается в телеграм-канале ведомства.
https://ria.ru/20230726/arest-1886387334.html
https://ria.ru/20230727/blinovskaya-1886732029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), приморский край
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Приморский край
СК подтвердил арест замглавы ГУФСИН по Приморью за аферу с тарой
СК подтвердил арест замглавы ГУФСИН по Приморью Бондаренко за аферу с тарой для колонии
ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости.
Бывший замруководителя исправительной колонии №22 в Приморском крае и нынешний замглавы ГУФСИН по региону Владислав Бондаренко арестован по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и пособничестве в мошенничестве при заключении контрактов на поставку банок в колонию, подтвердили
РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Приморью.
Ранее источник агентства в правоохранительных органах края рассказал, что Фрунзенский районный суд Владивостока
арестовал Бондаренко и двух знакомых ему предпринимателей на два месяца. Собеседник уточнил, что Бондаренко подозревается в пособничестве афере с фиктивными коммерческими предложениями на торгах за право поставить в колонию стеклянные банки. Контракты были заключены с арестованными предпринимателями, чьи предложения на торгах смотрелись выгоднее фиктивных, хотя реальная стоимость контрактов была выше рыночной, добавил источник.
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"Следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ ИК-22 ГУФСИН России по Приморскому краю и двух предпринимателей. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)... Суд избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в телеграм-канале приморского СУ СК.
В пресс-службе ведомства подтвердили РИА Новости, что упомянутый бывший замначальника ИК-22 — это замглавы ГУФСИН региона Владислав Бондаренко.
Следствие считает, что с июля 2018 по апрель 2019 года он, занимая тогда пост замглавы колонии, поручил знакомому предпринимателю подготовить фальшивые деловые предложения с завышенной стоимостью от нескольких фирм, чтобы на их фоне выгодно смотрелись предложения двух юрлиц, подконтрольных арестованным в пятницу предпринимателям.
"Предприниматели заключили два контракта на поставку банки стеклянной для нужд исправительного учреждения, сумма которых более чем на один миллион рублей превысила фактическую стоимость товара на рынке", - отмечается в телеграм-канале ведомства.
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