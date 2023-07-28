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Александр Андреев: вывод миротворцев из Приднестровья приведет к конфликту

Александр Андреев: вывод миротворцев из Приднестровья приведет к конфликту - РИА Новости, 28.07.2023

Александр Андреев: вывод миротворцев из Приднестровья приведет к конфликту

В Молдавии и непризнанном Приднестровье 29 июля будут отмечать 31-ю годовщину начала миротворческой операции. Она считается одной из самых успешных в мире, так... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:00

2023-07-28T14:00

2023-07-28T16:57

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В Молдавии и непризнанном Приднестровье 29 июля будут отмечать 31-ю годовщину начала миротворческой операции. Она считается одной из самых успешных в мире, так как с 1992 года миротворцы России не допустили ни одного случая возобновления боевых действий между конфликтующими сторонами. Демонтаж механизмов миротворческой операции может негативно повлиять на процесс урегулирования и привести к эскалации конфликта, заявил РИА Новости сопредседатель объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре от Российской Федерации Александр Андреев. В интервью корреспонденту РИА Новости он рассказал, чем грозит региону уменьшение российских дипломатических возможностей в Молдавии, а также о позиции Москвы в отношении нахождения российских войск и боеприпасов на территории непризнанного Приднестровья.– Двадцать первого июля на берегах Днестра отметили 31-ю годовщину подписания соглашения о принципах мирного урегулирования конфликта между Молдавией и Приднестровьем. В Кишиневе в последнее время начали обсуждать возможный выход из данного документа. Есть ли риск того, что молдавская сторона все-таки выйдет из данного соглашения в одностороннем порядке, и к чему это может привести?– Этот вопрос в последнее время приобретает актуальность. Некоторые политики и эксперты в Кишиневе озвучивают доводы в пользу выхода из соглашения. Мы надеемся, что руководство Республики Молдова осознает пагубные последствия подобного шага. Соглашение 1992 года уже 31 год обеспечивает мир на Днестре и является основой приднестровского урегулирования.– Недавно Парламентская ассамблея ОБСЕ предложила преобразовать миротворческую миссию в Приднестровье в "многостороннюю гражданскую миссию". Как в России относятся к таким инициативам? Что может произойти в регионе, если миротворцы здесь перестанут выполнять свои задачи?– Отчасти этот вопрос связан с предыдущим. Тема преобразования действующего миротворческого механизма не дает покоя желающим вытеснить Россию из процесса урегулирования. Документы приднестровского урегулирования однозначно увязывают возможность такой трансформации с окончательным урегулированием приднестровской проблемы. Демонтаж механизмов миротворческой операции взамен на новый международный формат может негативно повлиять на процесс урегулирования и привести к эскалации конфликта. Такое уже случилось в 1992 году, когда гражданская миссия не смогла предотвратить кровопролитие в Бендерах. Думаю, для значительной части голосовавших на Парламентской ассамблее за соответствующую резолюцию это был чисто политических жест, предпринятый в русле общих антироссийских установок Запада. Вряд ли они пытались разобраться в непростых нюансах мирогарантийного процесса на Днестре, включая его исторический контекст. Позиция Парламентской ассамблеи нереалистична, не имеет адекватных правовых, а также, что немаловажно, морально-нравственных обоснований.– Недавно президент России Владимир Путин подписал указ о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Однако в Кишиневе продолжают требовать вывода оперативной группы российских войск. Можно ли теперь говорить о том, что вопрос о выводе российских войск из Приднестровья и вывозе боеприпасов со складов в населенном пункте Колбасна официально снят? И почему важно сохранить в регионе российское присутствие в лице ОГРВ?– Вопрос о ДОВСЕ комплексный и очень обширный. В качестве аргумента для обоснования требований вывода российских военных молдавской стороной и ее партнерами часто приводятся так называемые Стамбульские обязательства. Это порядка двух десятков односторонних, двусторонних и многосторонних заявлений, зафиксированных в Стамбульском документе 1999 года. Этот же документ содержит обязательства подписантов по ратификации адаптированного ДОВСЕ (Договора об обычных вооруженных силах в Европе). Однако в итоге ратифицировали его только четыре страны СНГ, включая Россию. Ни одна из западных стран этого не сделала под предлогом якобы неисполнения нами обязательств по выводу военных и вывозу боеприпасов из Молдавии и Грузии. При том, что эти обязательства в качестве предусловия для ратификации нигде не обозначены. Не хочется и далее вдаваться в юридические нюансы, призываю попытаться оценить ситуацию с точки зрения целей ДОВСЕ. Произошли геополитические изменения (в частности, распад СССР и расширение НАТО). В течении ряда лет стороны готовили всеобъемлющий адаптивный документ, учитывающий новый баланс сил и опасения участников в сфере безопасности. Выверяли малейшие нюанс. После длительного и трудного обсуждения, наконец, подписали его. В итоге страны НАТО отказываются даже сделать первый шаг – ратифицировать адаптированный ДОВСЕ. А ведь речь идет о глобальной безопасности! Показательно, что Россия добросовестно начала выполнять требования документа (начиная с 1999 года вывезены десятки эшелонов с боеприпасами, общее количество российских военных сократилось более чем вдвое). Так и не дождавшись от западных стран принятия на себя своих обязательств, с 2007 года наше участие в ДОВСЕ было приостановлено, а 29 мая текущего года денонсировано. Ситуация с ДОВСЕ – еще один пример недобросовестности Запада в международных отношениях, который идет в копилку к нарушению обязательств о нерасширении НАТО на Восток, намеренному обману при подписании Минских соглашений, подрыву Северных потоков и так далее.Что касается ОГРВ. Оперативная группа российских войск осуществляет охрану российских военных складов в Колбасне, а также обеспечивает ротацию военнослужащих российского миротворческого контингента, и в этой части является по сути элементом миротворческой операции. Военнослужащие ОГРВ, как правопреемника 14-й армии, так же как и миротворцы, находятся в Приднестровье на основаниях Соглашения 1992 года. Россия не отказывается от диалога по теме вывоза или утилизации российских боеприпасов. С учетом множества сложных технических и юридических нюансов этой проблемы, громкие заявления молдавских политиков на международных площадках менее продуктивны чем общение профильных специалистов. В выработке соответствующего решения должны участвовать совместно Москва, Кишинев и Тирасполь. На наши предложения молдавской стороне провести консультации на уровне оборонных ведомств, сделанные в 2019 году, так и не был получен ответ.– В Молдавии приняли решение сократить число российских дипломатов в посольстве в Кишиневе. Какие риски и угрозы это несет для миротворческой операции на Днестре и гражданам России, которые живут в Приднестровье?– Российская оценка заявлениям молдавской стороны о сокращении персонала посольства России в Кишиневе уже была дана в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. Такой шаг разрушительно скажется на двустороннем сотрудничестве, затруднит гуманитарные, культурные личные связи между нашими дружественными странами, сократит возможности консульского и иного содействия, как российским гражданам, в том числе проживающим в Приднестровье, так и гражданам Молдавии, которых в России несколько сотен тысяч. Отдельно остановлюсь на негативном эффекте сокращения российского дипломатического присутствия для сохранения мира и безопасности на Днестре. Наша страна является основным участником мирогарантийного процесса, именно действия России в 1992 году позволили остановить конфликт. Наши дипломаты участвуют в работе Объединенной контрольной комиссии – органа управления миротворческой операции. Россия также основной посредник в процессе приднестровского урегулирования, в значительной мере наши посреднические усилия также реализуются через посольство. Уменьшение российских дипломатических возможностей грозит серьезными сбоями в работе механизмов, которые более 30 лет обеспечивают мир и создают возможности для переговорного процесса.– С 1 июля этого года был продлен на полгода мандат миссии ОБСЕ в Молдавии. представители России поддержали это решение с условием, что миссия обеспечит прогресс в переговорном формате "5+2". А как вы видите работу миссии ОБСЕ, представители которой также принимают участие в заседаниях Объединённой контрольной комиссии? Что она может сделать для процесса урегулирования?– К сожалению, основная площадка приднестровского урегулирования – Постоянное совещание по политическим вопросам, также известное как формат "5+2", – не созывается уже три с половиной года. Подчеркиваю, не с начала специальной военной операции, как это иногда преподносится, а с ноября 2019 года, когда представители Молдавии отказались подписать протокол в Братиславе. Российская позиция заключается в необходимости активизации международного посредничества, очевидный путь к этому – возобновление работы всеми признанного формата "5+2". Пытаемся стимулировать миссию ОБСЕ в Кишиневе предпринять для этого необходимые усилия, которые будут полностью в рамках ее мандата. Именно поэтому Россия согласилась продлить его еще на полгода. Российская делегация в ОКК достаточно конструктивно взаимодействует с представителями ОБСЕ в комиссии. Полагаем, что непосредственное участие сотрудников миссии в работе органа управления миротворческой операции дает им понимание важности и безальтернативности нынешнего миротворческого формата.

https://ria.ru/20230525/pridnestrove-1874073377.html

https://ria.ru/20230508/manakov-1870405607.html

https://ria.ru/20230413/mirotvortsy-1865085243.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, интервью - авторы, россия, молдавия, мария захарова, владимир путин, обсе, нато, снг