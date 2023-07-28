Александр Андреев: вывод миротворцев из Приднестровья приведет к конфликту
© РИА НовостиСопредседатель объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре от Российской Федерации Александр Андреев
Сопредседатель объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре от Российской Федерации Александр Андреев
В Молдавии и непризнанном Приднестровье 29 июля будут отмечать 31-ю годовщину начала миротворческой операции. Она считается одной из самых успешных в мире, так как с 1992 года миротворцы России не допустили ни одного случая возобновления боевых действий между конфликтующими сторонами. Демонтаж механизмов миротворческой операции может негативно повлиять на процесс урегулирования и привести к эскалации конфликта, заявил РИА Новости сопредседатель объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре от Российской Федерации Александр Андреев. В интервью корреспонденту РИА Новости он рассказал, чем грозит региону уменьшение российских дипломатических возможностей в Молдавии, а также о позиции Москвы в отношении нахождения российских войск и боеприпасов на территории непризнанного Приднестровья.
– Двадцать первого июля на берегах Днестра отметили 31-ю годовщину подписания соглашения о принципах мирного урегулирования конфликта между Молдавией и Приднестровьем. В Кишиневе в последнее время начали обсуждать возможный выход из данного документа. Есть ли риск того, что молдавская сторона все-таки выйдет из данного соглашения в одностороннем порядке, и к чему это может привести?
– Этот вопрос в последнее время приобретает актуальность. Некоторые политики и эксперты в Кишиневе озвучивают доводы в пользу выхода из соглашения. Мы надеемся, что руководство Республики Молдова осознает пагубные последствия подобного шага. Соглашение 1992 года уже 31 год обеспечивает мир на Днестре и является основой приднестровского урегулирования.
– Недавно Парламентская ассамблея ОБСЕ предложила преобразовать миротворческую миссию в Приднестровье в "многостороннюю гражданскую миссию". Как в России относятся к таким инициативам? Что может произойти в регионе, если миротворцы здесь перестанут выполнять свои задачи?
– Отчасти этот вопрос связан с предыдущим. Тема преобразования действующего миротворческого механизма не дает покоя желающим вытеснить Россию из процесса урегулирования. Документы приднестровского урегулирования однозначно увязывают возможность такой трансформации с окончательным урегулированием приднестровской проблемы. Демонтаж механизмов миротворческой операции взамен на новый международный формат может негативно повлиять на процесс урегулирования и привести к эскалации конфликта. Такое уже случилось в 1992 году, когда гражданская миссия не смогла предотвратить кровопролитие в Бендерах. Думаю, для значительной части голосовавших на Парламентской ассамблее за соответствующую резолюцию это был чисто политических жест, предпринятый в русле общих антироссийских установок Запада. Вряд ли они пытались разобраться в непростых нюансах мирогарантийного процесса на Днестре, включая его исторический контекст. Позиция Парламентской ассамблеи нереалистична, не имеет адекватных правовых, а также, что немаловажно, морально-нравственных обоснований.
– Недавно президент России Владимир Путин подписал указ о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Однако в Кишиневе продолжают требовать вывода оперативной группы российских войск. Можно ли теперь говорить о том, что вопрос о выводе российских войск из Приднестровья и вывозе боеприпасов со складов в населенном пункте Колбасна официально снят? И почему важно сохранить в регионе российское присутствие в лице ОГРВ?
– Вопрос о ДОВСЕ комплексный и очень обширный. В качестве аргумента для обоснования требований вывода российских военных молдавской стороной и ее партнерами часто приводятся так называемые Стамбульские обязательства. Это порядка двух десятков односторонних, двусторонних и многосторонних заявлений, зафиксированных в Стамбульском документе 1999 года. Этот же документ содержит обязательства подписантов по ратификации адаптированного ДОВСЕ (Договора об обычных вооруженных силах в Европе). Однако в итоге ратифицировали его только четыре страны СНГ, включая Россию. Ни одна из западных стран этого не сделала под предлогом якобы неисполнения нами обязательств по выводу военных и вывозу боеприпасов из Молдавии и Грузии. При том, что эти обязательства в качестве предусловия для ратификации нигде не обозначены. Не хочется и далее вдаваться в юридические нюансы, призываю попытаться оценить ситуацию с точки зрения целей ДОВСЕ. Произошли геополитические изменения (в частности, распад СССР и расширение НАТО). В течении ряда лет стороны готовили всеобъемлющий адаптивный документ, учитывающий новый баланс сил и опасения участников в сфере безопасности. Выверяли малейшие нюанс. После длительного и трудного обсуждения, наконец, подписали его. В итоге страны НАТО отказываются даже сделать первый шаг – ратифицировать адаптированный ДОВСЕ. А ведь речь идет о глобальной безопасности! Показательно, что Россия добросовестно начала выполнять требования документа (начиная с 1999 года вывезены десятки эшелонов с боеприпасами, общее количество российских военных сократилось более чем вдвое). Так и не дождавшись от западных стран принятия на себя своих обязательств, с 2007 года наше участие в ДОВСЕ было приостановлено, а 29 мая текущего года денонсировано. Ситуация с ДОВСЕ – еще один пример недобросовестности Запада в международных отношениях, который идет в копилку к нарушению обязательств о нерасширении НАТО на Восток, намеренному обману при подписании Минских соглашений, подрыву Северных потоков и так далее.
Что касается ОГРВ. Оперативная группа российских войск осуществляет охрану российских военных складов в Колбасне, а также обеспечивает ротацию военнослужащих российского миротворческого контингента, и в этой части является по сути элементом миротворческой операции. Военнослужащие ОГРВ, как правопреемника 14-й армии, так же как и миротворцы, находятся в Приднестровье на основаниях Соглашения 1992 года. Россия не отказывается от диалога по теме вывоза или утилизации российских боеприпасов. С учетом множества сложных технических и юридических нюансов этой проблемы, громкие заявления молдавских политиков на международных площадках менее продуктивны чем общение профильных специалистов. В выработке соответствующего решения должны участвовать совместно Москва, Кишинев и Тирасполь. На наши предложения молдавской стороне провести консультации на уровне оборонных ведомств, сделанные в 2019 году, так и не был получен ответ.
– В Молдавии приняли решение сократить число российских дипломатов в посольстве в Кишиневе. Какие риски и угрозы это несет для миротворческой операции на Днестре и гражданам России, которые живут в Приднестровье?
– Российская оценка заявлениям молдавской стороны о сокращении персонала посольства России в Кишиневе уже была дана в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. Такой шаг разрушительно скажется на двустороннем сотрудничестве, затруднит гуманитарные, культурные личные связи между нашими дружественными странами, сократит возможности консульского и иного содействия, как российским гражданам, в том числе проживающим в Приднестровье, так и гражданам Молдавии, которых в России несколько сотен тысяч. Отдельно остановлюсь на негативном эффекте сокращения российского дипломатического присутствия для сохранения мира и безопасности на Днестре. Наша страна является основным участником мирогарантийного процесса, именно действия России в 1992 году позволили остановить конфликт. Наши дипломаты участвуют в работе Объединенной контрольной комиссии – органа управления миротворческой операции. Россия также основной посредник в процессе приднестровского урегулирования, в значительной мере наши посреднические усилия также реализуются через посольство. Уменьшение российских дипломатических возможностей грозит серьезными сбоями в работе механизмов, которые более 30 лет обеспечивают мир и создают возможности для переговорного процесса.
– С 1 июля этого года был продлен на полгода мандат миссии ОБСЕ в Молдавии. представители России поддержали это решение с условием, что миссия обеспечит прогресс в переговорном формате "5+2". А как вы видите работу миссии ОБСЕ, представители которой также принимают участие в заседаниях Объединённой контрольной комиссии? Что она может сделать для процесса урегулирования?
– К сожалению, основная площадка приднестровского урегулирования – Постоянное совещание по политическим вопросам, также известное как формат "5+2", – не созывается уже три с половиной года. Подчеркиваю, не с начала специальной военной операции, как это иногда преподносится, а с ноября 2019 года, когда представители Молдавии отказались подписать протокол в Братиславе. Российская позиция заключается в необходимости активизации международного посредничества, очевидный путь к этому – возобновление работы всеми признанного формата "5+2". Пытаемся стимулировать миссию ОБСЕ в Кишиневе предпринять для этого необходимые усилия, которые будут полностью в рамках ее мандата. Именно поэтому Россия согласилась продлить его еще на полгода. Российская делегация в ОКК достаточно конструктивно взаимодействует с представителями ОБСЕ в комиссии. Полагаем, что непосредственное участие сотрудников миссии в работе органа управления миротворческой операции дает им понимание важности и безальтернативности нынешнего миротворческого формата.