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Зеленский не сможет договориться с Латинской Америкой, заявил эксперт - РИА Новости, 28.07.2023
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04:22 28.07.2023 (обновлено: 06:50 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/amerika-1886751547.html
Зеленский не сможет договориться с Латинской Америкой, заявил эксперт
Зеленский не сможет договориться с Латинской Америкой, заявил эксперт - РИА Новости, 28.07.2023
Зеленский не сможет договориться с Латинской Америкой, заявил эксперт
Усилия президента Украины Владимира Зеленского по организации встречи с лидерами стран Латинской Америки, чтобы попросить поддержки, не увенчаются успехом,... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T04:22
2023-07-28T06:50
в мире
латинская америка
бразилия
владимир зеленский
луис инасиу лула да силва
евросоюз
селак
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июл — РИА Новости. Усилия президента Украины Владимира Зеленского по организации встречи с лидерами стран Латинской Америки, чтобы попросить поддержки, не увенчаются успехом, сообщил РИА Новости аргентинский международный аналитик Кристиан Ламеса.Такое мероприятие Зеленский пытался устроить с помощью президента Бразилии Луиса Инансиу Лулы да Силва, сообщила газета Globo. "Не думаю, что президент Лула да Силва будет очень благосклонен помочь Зеленскому со встречей с латиноамериканскими лидерами, поскольку (в противном случае. — Прим. ред.) он окажется в сложной ситуации, из которой он не вынесет ничего положительного для Бразилии, а, напротив, (вынесет. — Прим. ред.) некоторые проблемы", — сказал Ламеса.По его словам, многие страны региона испытывают серьезные экономические проблемы, а украинский лидер при этом задумал просить и требовать у них оружие и диеньги."Я думаю, что усилия Зеленского вместе с Вашингтоном согнуть волю Латинской Америки не будут иметь результата. Это регион, который исторически всегда был больше склонен к миру, чем к вооруженным конфликтам", — подчеркнул Ламеса. В середине июля в Брюсселе состоялся саммит ЕС и стран Латинской Америки, прошел он без участия Зеленского, которого сначала пригласили на встречу в верхах, а затем передумали. Европейскому союзу не удалось навязать странам СЕЛАК итоговое заявление саммита с осуждением России по украинскому вопросу — он свелся к общим фразам об "обеспокоенности продолжающейся войной против Украины" и поддержке дипломатических усилий без упоминания Москвы. Однако и этот условно нейтральный 15-й параграф итоговой декларации не устроил Никарагуа, страна отказалась подписывать документ. Лула да Силва заявил, что мировое сообщество начинает уставать от конфликта на Украине, отметив при этом важность усилий всех стран для его разрешения.
https://ria.ru/20230727/zelenskiy-1886742335.html
https://ria.ru/20230726/es-1886426591.html
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в мире, латинская америка, бразилия, владимир зеленский, луис инасиу лула да силва, евросоюз, селак
В мире, Латинская Америка, Бразилия, Владимир Зеленский, Луис Инасиу Лула да Силва, Евросоюз, СЕЛАК
Зеленский не сможет договориться с Латинской Америкой, заявил эксперт

Эксперт: попытки Зеленского встретиться с главами стран Южной Америки будут безрезультатны

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июл — РИА Новости. Усилия президента Украины Владимира Зеленского по организации встречи с лидерами стран Латинской Америки, чтобы попросить поддержки, не увенчаются успехом, сообщил РИА Новости аргентинский международный аналитик Кристиан Ламеса.
Такое мероприятие Зеленский пытался устроить с помощью президента Бразилии Луиса Инансиу Лулы да Силва, сообщила газета Globo.
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"Не думаю, что президент Лула да Силва будет очень благосклонен помочь Зеленскому со встречей с латиноамериканскими лидерами, поскольку (в противном случае. — Прим. ред.) он окажется в сложной ситуации, из которой он не вынесет ничего положительного для Бразилии, а, напротив, (вынесет. — Прим. ред.) некоторые проблемы", — сказал Ламеса.
По его словам, многие страны региона испытывают серьезные экономические проблемы, а украинский лидер при этом задумал просить и требовать у них оружие и диеньги.
"Я думаю, что усилия Зеленского вместе с Вашингтоном согнуть волю Латинской Америки не будут иметь результата. Это регион, который исторически всегда был больше склонен к миру, чем к вооруженным конфликтам", — подчеркнул Ламеса.
В середине июля в Брюсселе состоялся саммит ЕС и стран Латинской Америки, прошел он без участия Зеленского, которого сначала пригласили на встречу в верхах, а затем передумали. Европейскому союзу не удалось навязать странам СЕЛАК итоговое заявление саммита с осуждением России по украинскому вопросу — он свелся к общим фразам об "обеспокоенности продолжающейся войной против Украины" и поддержке дипломатических усилий без упоминания Москвы. Однако и этот условно нейтральный 15-й параграф итоговой декларации не устроил Никарагуа, страна отказалась подписывать документ. Лула да Силва заявил, что мировое сообщество начинает уставать от конфликта на Украине, отметив при этом важность усилий всех стран для его разрешения.
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В миреЛатинская АмерикаБразилияВладимир ЗеленскийЛуис Инасиу Лула да СилваЕвросоюзСЕЛАК
 
 
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