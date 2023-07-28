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Федосееву-Шукшину выписали из реабилитационного центра домой
Федосееву-Шукшину выписали из реабилитационного центра домой - РИА Новости, 28.07.2023
Федосееву-Шукшину выписали из реабилитационного центра домой
Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину выписали из реабилитационного центра домой, сообщила РИА Новости ее дочь Ольга Шукшина. РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T18:00
2023-07-28T18:00
2023-07-28T18:00
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину выписали из реабилитационного центра домой, сообщила РИА Новости ее дочь Ольга Шукшина. "Лидия Николаевна хорошо себя чувствует. Она уже дома", – сказала собеседница агентства.Ранее телеграм-каналы сообщаи, что 84-летней Федосеевой-Шукшиной якобы установили электрокардиостимулятор после инфаркта головного мозга, также у нее выявили сердечную недостаточность. Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Она снималась в фильмах "Сверстницы", "Печки-лавочки", "Калина красная" и других. В 1984 году ей было присвоено звание народной артистки РСФСР.
https://ria.ru/20230702/fedoseeva-shukshina-1881744582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рсфср, кино и сериалы
Культура, РСФСР, Кино и сериалы
Федосееву-Шукшину выписали из реабилитационного центра домой
Актрису Лидию Федосееву-Шукшину выписали из реабилитационного центра домой
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину выписали из реабилитационного центра домой, сообщила РИА Новости ее дочь Ольга Шукшина.
«
"Лидия Николаевна хорошо себя чувствует. Она уже дома", – сказала собеседница агентства.
Ранее телеграм-каналы сообщаи, что 84-летней Федосеевой-Шукшиной якобы установили электрокардиостимулятор после инфаркта головного мозга, также у нее выявили сердечную недостаточность.
Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Она снималась в фильмах "Сверстницы", "Печки-лавочки", "Калина красная" и других. В 1984 году ей было присвоено звание народной артистки РСФСР.
Лидию Федосееву-Шукшину перевели из больницы в реабилитационный центр