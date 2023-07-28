https://ria.ru/20230728/aktrisa-1886951237.html

Федосееву-Шукшину выписали из реабилитационного центра домой

Федосееву-Шукшину выписали из реабилитационного центра домой - РИА Новости, 28.07.2023

Федосееву-Шукшину выписали из реабилитационного центра домой

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину выписали из реабилитационного центра домой, сообщила РИА Новости ее дочь Ольга Шукшина. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T18:00

2023-07-28T18:00

2023-07-28T18:00

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кино и сериалы

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину выписали из реабилитационного центра домой, сообщила РИА Новости ее дочь Ольга Шукшина. "Лидия Николаевна хорошо себя чувствует. Она уже дома", – сказала собеседница агентства.Ранее телеграм-каналы сообщаи, что 84-летней Федосеевой-Шукшиной якобы установили электрокардиостимулятор после инфаркта головного мозга, также у нее выявили сердечную недостаточность. Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Она снималась в фильмах "Сверстницы", "Печки-лавочки", "Калина красная" и других. В 1984 году ей было присвоено звание народной артистки РСФСР.

https://ria.ru/20230702/fedoseeva-shukshina-1881744582.html

рсфср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

рсфср, кино и сериалы