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"Родина или смерть". Африканские лидеры объяснили, почему дружат с Россией - РИА Новости, 28.07.2023
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18:23 28.07.2023 (обновлено: 18:47 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/afrika-1886942744.html
"Родина или смерть". Африканские лидеры объяснили, почему дружат с Россией
"Родина или смерть". Африканские лидеры объяснили, почему дружат с Россией - РИА Новости, 28.07.2023
"Родина или смерть". Африканские лидеры объяснили, почему дружат с Россией
Второй саммит Россия — Африка завершился длительным обменом мнениями. Даже деловой завтрак отложили до двух часов дня. Зато успели обсудить все, что хотели... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T18:23
2023-07-28T18:47
россия
африка
москва
владимир ленин (владимир ульянов)
владимир путин
сирил рамафоса
оон
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Второй саммит Россия — Африка завершился длительным обменом мнениями. Даже деловой завтрак отложили до двух часов дня. Зато успели обсудить все, что хотели. Какие прозвучали заявления и о чем договорились — в материале РИА Новости.Приоритеты КремляВо второй день форума Владимир Путин решил встретиться сразу со всеми главами государств, посетившими Санкт-Петербург. Он вновь напомнил гостям о роли России в зерновой сделке и пообещал им продолжить поставки продовольствия. Также президент сообщил, что Москва готова к переговорам с Украиной и позитивно относится к предложениям Африки по урегулированию конфликта. Но Киев отказывается от диалога.Кроме того, Путин говорил о борьбе с неоколониализмом, до сих пор мешающим Черному континенту. Африка становится новым центром силы, с которым всем придется считаться, отметил он. И напомнил, что Россия поставляет оружие более чем 40 африканским странам, причем часть — безвозмездно.Москва намерена расширить представительство на континенте. Это нужно для углубления сотрудничества. В частности, в ближайшее время откроются посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. Также президент пообещал выделить африканцам 90 миллионов долларов на развитие.Хотя Африка остается нестабильным регионом, Москва верит в перспективу как континента в целом, так и отдельных государств, подчеркнул Путин.Желания АфрикиЗатем выступали гости. Поблагодарив за прекрасный ужин накануне, переходили к делу.Говорили о террористах, проблемах с продовольствием. И положении Африки в международных организациях. Как отметил президент ЮАР Сирил Рамафоса, в Совбезе ООН нет ни одного постоянного члена с Черного континента и это неправильно. Другие лидеры согласились с тем, что без усиления их региона на мировой арене дальнейшее развитие серьезно затруднено.Эмоциональнее всех выступил глава Буркина-Фасо. Тридцатипятилетний Ибрагим Траоре заранее попросил прощения у старшего поколения и заявил: "Раб, который не может бунтовать, не заслуживает жалости". По его словам, Африка голодает из-за неоимпериалистической политики Запада, а когда люди пытаются взять судьбу в свои руки, их осуждают. В данном случае Траоре явно имел в виду себя: в январе 2022-го он участвовал в госперевороте в Буркина-Фасо, а в сентябре в результате еще одного восстания пришел к власти. Он это оправдывает необходимостью вести решительную борьбу с исламскими террористами. "Родина или смерть!" — заключил Траоре.Большое внимание африканские лидеры уделили образованию. Им бы хотелось, чтобы молодежь училась в России, а затем возвращалась работать домой. "Сотни студентов из моей страны получили дипломы в СССР и заняли достойные должности на родине. Некоторые сейчас в моей делегации, другие стали бизнесменами, видными членами общества. Мы надеемся, что сотрудничество продолжится", — сказал президент Коморских Островов Азали Ассумани.Украинский вопросНе забыли и об Украине. Президент Конго Дени Сассу-Нгессо отметил: "Когда слоны дерутся, больше всего страдает трава", дав понять, что спецоперация обострила и без того сложные проблемы на континенте.Ассумани указал, что пока сближаться с Москвой затруднительно из-за противостояния с Киевом. На завершение боевых действий надеется и президент Уганды Йовери Мусевени. Не нужно повторять ошибки западных империй, подчеркнул он. И напомнил, что Африка начала борьбу с империализмом благодаря панафриканскому движению в США, коммунистам в СССР и Китае. Тем не менее победа еще не одержана, континент по-прежнему под западным влиянием.Президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси рассчитывает на мирное, справедливое и устойчивое развитие международного сообщества. Это касается и российско-украинского конфликта, но надо изучить его причины, уточнил он.Как в СССРНа саммите часто вспоминали Советский Союз. Гости говорили, что хотят сотрудничать с Россией на том же уровне. В частности, президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало призвал к сотрудничеству в сферах добычи полезных ископаемых, инфраструктуры и рыболовства.Президент Конго и вовсе процитировал Ленина: "Социализм — это советская власть плюс электрификация всей страны". По его данным, 600 миллионов африканцев (из 1,4 миллиарда) живут без электричества. И тут нужна помощь, в том числе российская.Глава Эритреи Исайяс Афеворки призвал сформировать к следующему саммиту четкую стратегию развития континента. В документе нужно прописать проекты и ресурсы, необходимые для их реализации. "Это сложная работа, но если мы хотим добиваться конкретных результатов, заниматься этим нужно прямо сейчас", — согласился Путин.Также он предложил вспомнить, сколько Советский Союз построил предприятий в Африке, и вернуться к этой практике.
https://ria.ru/20230727/afrika-1886681014.html
https://ria.ru/20230727/eaes-1886440314.html
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россия, африка, москва, владимир ленин (владимир ульянов), владимир путин, сирил рамафоса, оон, форум "россия — африка", республика конго, египет, эритрея, буркина-фасо, гвинея-бисау, юар, политика
Россия, Африка, Москва, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Владимир Путин, Сирил Рамафоса, ООН, Форум "Россия — Африка", Республика Конго, Египет, Эритрея, Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау, ЮАР, Политика

"Родина или смерть". Африканские лидеры объяснили, почему дружат с Россией

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций — участниками II саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций — участниками II саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Второй саммит Россия — Африка завершился длительным обменом мнениями. Даже деловой завтрак отложили до двух часов дня. Зато успели обсудить все, что хотели. Какие прозвучали заявления и о чем договорились — в материале РИА Новости.

Приоритеты Кремля

Во второй день форума Владимир Путин решил встретиться сразу со всеми главами государств, посетившими Санкт-Петербург. Он вновь напомнил гостям о роли России в зерновой сделке и пообещал им продолжить поставки продовольствия. Также президент сообщил, что Москва готова к переговорам с Украиной и позитивно относится к предложениям Африки по урегулированию конфликта. Но Киев отказывается от диалога.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций — участниками II саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций — участниками II саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге
Кроме того, Путин говорил о борьбе с неоколониализмом, до сих пор мешающим Черному континенту. Африка становится новым центром силы, с которым всем придется считаться, отметил он. И напомнил, что Россия поставляет оружие более чем 40 африканским странам, причем часть — безвозмездно.
Москва намерена расширить представительство на континенте. Это нужно для углубления сотрудничества. В частности, в ближайшее время откроются посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. Также президент пообещал выделить африканцам 90 миллионов долларов на развитие.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге
Хотя Африка остается нестабильным регионом, Москва верит в перспективу как континента в целом, так и отдельных государств, подчеркнул Путин.

Желания Африки

Затем выступали гости. Поблагодарив за прекрасный ужин накануне, переходили к делу.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПленарное заседание II саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге
Пленарное заседание II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Пленарное заседание II саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге
Говорили о террористах, проблемах с продовольствием. И положении Африки в международных организациях. Как отметил президент ЮАР Сирил Рамафоса, в Совбезе ООН нет ни одного постоянного члена с Черного континента и это неправильно. Другие лидеры согласились с тем, что без усиления их региона на мировой арене дальнейшее развитие серьезно затруднено.
Эмоциональнее всех выступил глава Буркина-Фасо. Тридцатипятилетний Ибрагим Траоре заранее попросил прощения у старшего поколения и заявил: "Раб, который не может бунтовать, не заслуживает жалости". По его словам, Африка голодает из-за неоимпериалистической политики Запада, а когда люди пытаются взять судьбу в свои руки, их осуждают. В данном случае Траоре явно имел в виду себя: в январе 2022-го он участвовал в госперевороте в Буркина-Фасо, а в сентябре в результате еще одного восстания пришел к власти. Он это оправдывает необходимостью вести решительную борьбу с исламскими террористами. "Родина или смерть!" — заключил Траоре.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВторой саммит и форум Россия — Африка. Работа форума
II Cаммит и форум Россия - Африка. Работа форума - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Второй саммит и форум Россия — Африка. Работа форума
Большое внимание африканские лидеры уделили образованию. Им бы хотелось, чтобы молодежь училась в России, а затем возвращалась работать домой. "Сотни студентов из моей страны получили дипломы в СССР и заняли достойные должности на родине. Некоторые сейчас в моей делегации, другие стали бизнесменами, видными членами общества. Мы надеемся, что сотрудничество продолжится", — сказал президент Коморских Островов Азали Ассумани.

Украинский вопрос

Не забыли и об Украине. Президент Конго Дени Сассу-Нгессо отметил: "Когда слоны дерутся, больше всего страдает трава", дав понять, что спецоперация обострила и без того сложные проблемы на континенте.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Ассумани указал, что пока сближаться с Москвой затруднительно из-за противостояния с Киевом. На завершение боевых действий надеется и президент Уганды Йовери Мусевени. Не нужно повторять ошибки западных империй, подчеркнул он. И напомнил, что Африка начала борьбу с империализмом благодаря панафриканскому движению в США, коммунистам в СССР и Китае. Тем не менее победа еще не одержана, континент по-прежнему под западным влиянием.
Президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси рассчитывает на мирное, справедливое и устойчивое развитие международного сообщества. Это касается и российско-украинского конфликта, но надо изучить его причины, уточнил он.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании II саммита и форума Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
"При СССР такого не было". Что Путин пообещал Африке
27 июля, 18:15

Как в СССР

На саммите часто вспоминали Советский Союз. Гости говорили, что хотят сотрудничать с Россией на том же уровне. В частности, президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало призвал к сотрудничеству в сферах добычи полезных ископаемых, инфраструктуры и рыболовства.
Президент Конго и вовсе процитировал Ленина: "Социализм — это советская власть плюс электрификация всей страны". По его данным, 600 миллионов африканцев (из 1,4 миллиарда) живут без электричества. И тут нужна помощь, в том числе российская.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастник форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участник форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Глава Эритреи Исайяс Афеворки призвал сформировать к следующему саммиту четкую стратегию развития континента. В документе нужно прописать проекты и ресурсы, необходимые для их реализации. "Это сложная работа, но если мы хотим добиваться конкретных результатов, заниматься этим нужно прямо сейчас", — согласился Путин.
Также он предложил вспомнить, сколько Советский Союз построил предприятий в Африке, и вернуться к этой практике.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Союзники помогут. Россия создает экономическое оружие против Запада
27 июля, 08:00
 
РоссияАфрикаМоскваВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Владимир ПутинСирил РамафосаООНФорум "Россия — Африка"Республика КонгоЕгипетЭритреяБуркина-ФасоГвинея-БисауЮАРПолитика
 
 
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