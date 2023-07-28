"Родина или смерть". Африканские лидеры объяснили, почему дружат с Россией
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций — участниками II саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Второй саммит Россия — Африка завершился длительным обменом мнениями. Даже деловой завтрак отложили до двух часов дня. Зато успели обсудить все, что хотели. Какие прозвучали заявления и о чем договорились — в материале РИА Новости.
Приоритеты Кремля
Во второй день форума Владимир Путин решил встретиться сразу со всеми главами государств, посетившими Санкт-Петербург. Он вновь напомнил гостям о роли России в зерновой сделке и пообещал им продолжить поставки продовольствия. Также президент сообщил, что Москва готова к переговорам с Украиной и позитивно относится к предложениям Африки по урегулированию конфликта. Но Киев отказывается от диалога.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций — участниками II саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций — участниками II саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге
Кроме того, Путин говорил о борьбе с неоколониализмом, до сих пор мешающим Черному континенту. Африка становится новым центром силы, с которым всем придется считаться, отметил он. И напомнил, что Россия поставляет оружие более чем 40 африканским странам, причем часть — безвозмездно.
Москва намерена расширить представительство на континенте. Это нужно для углубления сотрудничества. В частности, в ближайшее время откроются посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. Также президент пообещал выделить африканцам 90 миллионов долларов на развитие.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге
Хотя Африка остается нестабильным регионом, Москва верит в перспективу как континента в целом, так и отдельных государств, подчеркнул Путин.
Желания Африки
Затем выступали гости. Поблагодарив за прекрасный ужин накануне, переходили к делу.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПленарное заседание II саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге
Пленарное заседание II саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге
Говорили о террористах, проблемах с продовольствием. И положении Африки в международных организациях. Как отметил президент ЮАР Сирил Рамафоса, в Совбезе ООН нет ни одного постоянного члена с Черного континента и это неправильно. Другие лидеры согласились с тем, что без усиления их региона на мировой арене дальнейшее развитие серьезно затруднено.
Эмоциональнее всех выступил глава Буркина-Фасо. Тридцатипятилетний Ибрагим Траоре заранее попросил прощения у старшего поколения и заявил: "Раб, который не может бунтовать, не заслуживает жалости". По его словам, Африка голодает из-за неоимпериалистической политики Запада, а когда люди пытаются взять судьбу в свои руки, их осуждают. В данном случае Траоре явно имел в виду себя: в январе 2022-го он участвовал в госперевороте в Буркина-Фасо, а в сентябре в результате еще одного восстания пришел к власти. Он это оправдывает необходимостью вести решительную борьбу с исламскими террористами. "Родина или смерть!" — заключил Траоре.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВторой саммит и форум Россия — Африка. Работа форума
Второй саммит и форум Россия — Африка. Работа форума
Большое внимание африканские лидеры уделили образованию. Им бы хотелось, чтобы молодежь училась в России, а затем возвращалась работать домой. "Сотни студентов из моей страны получили дипломы в СССР и заняли достойные должности на родине. Некоторые сейчас в моей делегации, другие стали бизнесменами, видными членами общества. Мы надеемся, что сотрудничество продолжится", — сказал президент Коморских Островов Азали Ассумани.
Украинский вопрос
Не забыли и об Украине. Президент Конго Дени Сассу-Нгессо отметил: "Когда слоны дерутся, больше всего страдает трава", дав понять, что спецоперация обострила и без того сложные проблемы на континенте.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Ассумани указал, что пока сближаться с Москвой затруднительно из-за противостояния с Киевом. На завершение боевых действий надеется и президент Уганды Йовери Мусевени. Не нужно повторять ошибки западных империй, подчеркнул он. И напомнил, что Африка начала борьбу с империализмом благодаря панафриканскому движению в США, коммунистам в СССР и Китае. Тем не менее победа еще не одержана, континент по-прежнему под западным влиянием.
Президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси рассчитывает на мирное, справедливое и устойчивое развитие международного сообщества. Это касается и российско-украинского конфликта, но надо изучить его причины, уточнил он.
Как в СССР
На саммите часто вспоминали Советский Союз. Гости говорили, что хотят сотрудничать с Россией на том же уровне. В частности, президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало призвал к сотрудничеству в сферах добычи полезных ископаемых, инфраструктуры и рыболовства.
Президент Конго и вовсе процитировал Ленина: "Социализм — это советская власть плюс электрификация всей страны". По его данным, 600 миллионов африканцев (из 1,4 миллиарда) живут без электричества. И тут нужна помощь, в том числе российская.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастник форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Участник форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Глава Эритреи Исайяс Афеворки призвал сформировать к следующему саммиту четкую стратегию развития континента. В документе нужно прописать проекты и ресурсы, необходимые для их реализации. "Это сложная работа, но если мы хотим добиваться конкретных результатов, заниматься этим нужно прямо сейчас", — согласился Путин.
Также он предложил вспомнить, сколько Советский Союз построил предприятий в Африке, и вернуться к этой практике.