https://ria.ru/20230728/afrika-1886942744.html

"Родина или смерть". Африканские лидеры объяснили, почему дружат с Россией

"Родина или смерть". Африканские лидеры объяснили, почему дружат с Россией - РИА Новости, 28.07.2023

"Родина или смерть". Африканские лидеры объяснили, почему дружат с Россией

Второй саммит Россия — Африка завершился длительным обменом мнениями. Даже деловой завтрак отложили до двух часов дня. Зато успели обсудить все, что хотели... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T18:23

2023-07-28T18:23

2023-07-28T18:47

россия

африка

москва

владимир ленин (владимир ульянов)

владимир путин

сирил рамафоса

оон

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Второй саммит Россия — Африка завершился длительным обменом мнениями. Даже деловой завтрак отложили до двух часов дня. Зато успели обсудить все, что хотели. Какие прозвучали заявления и о чем договорились — в материале РИА Новости.Приоритеты КремляВо второй день форума Владимир Путин решил встретиться сразу со всеми главами государств, посетившими Санкт-Петербург. Он вновь напомнил гостям о роли России в зерновой сделке и пообещал им продолжить поставки продовольствия. Также президент сообщил, что Москва готова к переговорам с Украиной и позитивно относится к предложениям Африки по урегулированию конфликта. Но Киев отказывается от диалога.Кроме того, Путин говорил о борьбе с неоколониализмом, до сих пор мешающим Черному континенту. Африка становится новым центром силы, с которым всем придется считаться, отметил он. И напомнил, что Россия поставляет оружие более чем 40 африканским странам, причем часть — безвозмездно.Москва намерена расширить представительство на континенте. Это нужно для углубления сотрудничества. В частности, в ближайшее время откроются посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. Также президент пообещал выделить африканцам 90 миллионов долларов на развитие.Хотя Африка остается нестабильным регионом, Москва верит в перспективу как континента в целом, так и отдельных государств, подчеркнул Путин.Желания АфрикиЗатем выступали гости. Поблагодарив за прекрасный ужин накануне, переходили к делу.Говорили о террористах, проблемах с продовольствием. И положении Африки в международных организациях. Как отметил президент ЮАР Сирил Рамафоса, в Совбезе ООН нет ни одного постоянного члена с Черного континента и это неправильно. Другие лидеры согласились с тем, что без усиления их региона на мировой арене дальнейшее развитие серьезно затруднено.Эмоциональнее всех выступил глава Буркина-Фасо. Тридцатипятилетний Ибрагим Траоре заранее попросил прощения у старшего поколения и заявил: "Раб, который не может бунтовать, не заслуживает жалости". По его словам, Африка голодает из-за неоимпериалистической политики Запада, а когда люди пытаются взять судьбу в свои руки, их осуждают. В данном случае Траоре явно имел в виду себя: в январе 2022-го он участвовал в госперевороте в Буркина-Фасо, а в сентябре в результате еще одного восстания пришел к власти. Он это оправдывает необходимостью вести решительную борьбу с исламскими террористами. "Родина или смерть!" — заключил Траоре.Большое внимание африканские лидеры уделили образованию. Им бы хотелось, чтобы молодежь училась в России, а затем возвращалась работать домой. "Сотни студентов из моей страны получили дипломы в СССР и заняли достойные должности на родине. Некоторые сейчас в моей делегации, другие стали бизнесменами, видными членами общества. Мы надеемся, что сотрудничество продолжится", — сказал президент Коморских Островов Азали Ассумани.Украинский вопросНе забыли и об Украине. Президент Конго Дени Сассу-Нгессо отметил: "Когда слоны дерутся, больше всего страдает трава", дав понять, что спецоперация обострила и без того сложные проблемы на континенте.Ассумани указал, что пока сближаться с Москвой затруднительно из-за противостояния с Киевом. На завершение боевых действий надеется и президент Уганды Йовери Мусевени. Не нужно повторять ошибки западных империй, подчеркнул он. И напомнил, что Африка начала борьбу с империализмом благодаря панафриканскому движению в США, коммунистам в СССР и Китае. Тем не менее победа еще не одержана, континент по-прежнему под западным влиянием.Президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси рассчитывает на мирное, справедливое и устойчивое развитие международного сообщества. Это касается и российско-украинского конфликта, но надо изучить его причины, уточнил он.Как в СССРНа саммите часто вспоминали Советский Союз. Гости говорили, что хотят сотрудничать с Россией на том же уровне. В частности, президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало призвал к сотрудничеству в сферах добычи полезных ископаемых, инфраструктуры и рыболовства.Президент Конго и вовсе процитировал Ленина: "Социализм — это советская власть плюс электрификация всей страны". По его данным, 600 миллионов африканцев (из 1,4 миллиарда) живут без электричества. И тут нужна помощь, в том числе российская.Глава Эритреи Исайяс Афеворки призвал сформировать к следующему саммиту четкую стратегию развития континента. В документе нужно прописать проекты и ресурсы, необходимые для их реализации. "Это сложная работа, но если мы хотим добиваться конкретных результатов, заниматься этим нужно прямо сейчас", — согласился Путин.Также он предложил вспомнить, сколько Советский Союз построил предприятий в Африке, и вернуться к этой практике.

https://ria.ru/20230727/afrika-1886681014.html

https://ria.ru/20230727/eaes-1886440314.html

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