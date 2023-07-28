https://ria.ru/20230728/afrika-1886863565.html

Оверчук рассказал, какой помощи ждут страны Африки

Оверчук рассказал, какой помощи ждут страны Африки - РИА Новости, 28.07.2023

Оверчук рассказал, какой помощи ждут страны Африки

Страны Африки просят Россию помочь им обрести экономическую независимость, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью телеканалу "Россия 24". РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T14:37

2023-07-28T14:37

2023-07-28T15:07

африка

россия

в мире

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Страны Африки просят Россию помочь им обрести экономическую независимость, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью телеканалу "Россия 24"."Сегодня основной лейтмотив, который мы слышим на саммите, звучит следующим образом, наши африканские друзья говорят нам: вы помогли нам обрести политическую независимость, сегодня помогите нам обрести независимость экономическую. Это очень важный посыл", - сказал Оверчук на полях саммита "Россия - Африка"."Мы в ближайшее время организуем миссию представителей делового сообщества ЕАЭС",- сказал Оверчук "на полях" саммита "Россия-Африка" в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, какие механизмы и форматы взаимодействия ЕАЭС и Африки сейчас можно обозначить.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/tsar-1886821417.html

https://ria.ru/20230728/afrika-1886802444.html

африка

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

африка, россия, в мире, форум "россия — африка"