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Оверчук рассказал, какой помощи ждут страны Африки - РИА Новости, 28.07.2023
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14:37 28.07.2023 (обновлено: 15:07 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/afrika-1886863565.html
Оверчук рассказал, какой помощи ждут страны Африки
Оверчук рассказал, какой помощи ждут страны Африки - РИА Новости, 28.07.2023
Оверчук рассказал, какой помощи ждут страны Африки
Страны Африки просят Россию помочь им обрести экономическую независимость, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью телеканалу "Россия 24". РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:37
2023-07-28T15:07
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Страны Африки просят Россию помочь им обрести экономическую независимость, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью телеканалу "Россия 24"."Сегодня основной лейтмотив, который мы слышим на саммите, звучит следующим образом, наши африканские друзья говорят нам: вы помогли нам обрести политическую независимость, сегодня помогите нам обрести независимость экономическую. Это очень важный посыл", - сказал Оверчук на полях саммита "Россия - Африка"."Мы в ближайшее время организуем миссию представителей делового сообщества ЕАЭС",- сказал Оверчук "на полях" саммита "Россия-Африка" в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, какие механизмы и форматы взаимодействия ЕАЭС и Африки сейчас можно обозначить.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/tsar-1886821417.html
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африка, россия, в мире, форум "россия — африка"
Африка, Россия, В мире, Форум "Россия — Африка"
Оверчук рассказал, какой помощи ждут страны Африки

Вице-премьер Оверчук: страны Африки просят помочь им обрести экономическую независимость

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПленарное заедание II Саммита "Россия - Африка"
Пленарное заедание II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пленарное заедание II Саммита "Россия - Африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Страны Африки просят Россию помочь им обрести экономическую независимость, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью телеканалу "Россия 24".
"Сегодня основной лейтмотив, который мы слышим на саммите, звучит следующим образом, наши африканские друзья говорят нам: вы помогли нам обрести политическую независимость, сегодня помогите нам обрести независимость экономическую. Это очень важный посыл", - сказал Оверчук на полях саммита "Россия - Африка".
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"Мы в ближайшее время организуем миссию представителей делового сообщества ЕАЭС",- сказал Оверчук "на полях" саммита "Россия-Африка" в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, какие механизмы и форматы взаимодействия ЕАЭС и Африки сейчас можно обозначить.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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