https://ria.ru/20230728/afrika-1886863565.html
Оверчук рассказал, какой помощи ждут страны Африки
Оверчук рассказал, какой помощи ждут страны Африки - РИА Новости, 28.07.2023
Оверчук рассказал, какой помощи ждут страны Африки
Страны Африки просят Россию помочь им обрести экономическую независимость, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью телеканалу "Россия 24". РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T14:37
2023-07-28T14:37
2023-07-28T15:07
африка
россия
в мире
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Страны Африки просят Россию помочь им обрести экономическую независимость, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью телеканалу "Россия 24"."Сегодня основной лейтмотив, который мы слышим на саммите, звучит следующим образом, наши африканские друзья говорят нам: вы помогли нам обрести политическую независимость, сегодня помогите нам обрести независимость экономическую. Это очень важный посыл", - сказал Оверчук на полях саммита "Россия - Африка"."Мы в ближайшее время организуем миссию представителей делового сообщества ЕАЭС",- сказал Оверчук "на полях" саммита "Россия-Африка" в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, какие механизмы и форматы взаимодействия ЕАЭС и Африки сейчас можно обозначить.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/tsar-1886821417.html
https://ria.ru/20230728/afrika-1886802444.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, россия, в мире, форум "россия — африка"
Африка, Россия, В мире, Форум "Россия — Африка"
Оверчук рассказал, какой помощи ждут страны Африки
Вице-премьер Оверчук: страны Африки просят помочь им обрести экономическую независимость