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Путин назвал причину нестабильной ситуации во многих регионах Африки

Путин назвал причину нестабильной ситуации во многих регионах Африки - РИА Новости, 28.07.2023

Путин назвал причину нестабильной ситуации во многих регионах Африки

Ситуация во многих регионах Африки нестабильная, это тяжелое наследие колониализма, курса "разделяй и властвуй", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:20

2023-07-28T11:20

2023-07-28T11:20

африка

владимир путин

форум "россия — африка"

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Ситуация во многих регионах Африки нестабильная, это тяжелое наследие колониализма, курса "разделяй и властвуй", заявил президент России Владимир Путин. "Приходится признать и то, что ситуация во многих регионах Африки остается по-прежнему нестабильной. Не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, сохраняются острые политические и социально-экономические кризисы. Это, конечно, тяжелое наследие колониальной эпохи, курса "разделяй и властвуй", который проводили в Африке западные метрополии", - сказал Путин во время первого пленарного заседания саммита "Россия-Африка". Форум "Россия-Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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африка, владимир путин, форум "россия — африка", в мире