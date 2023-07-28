https://ria.ru/20230728/afrika-1886792453.html

Путин: Россия списала странам Африки долги на 23 миллиарда долларов

Путин: Россия списала странам Африки долги на 23 миллиарда долларов - РИА Новости, 28.07.2023

Путин: Россия списала странам Африки долги на 23 миллиарда долларов

Россия списала долги странам Африки в общей сложности на 23 миллиарда долларов, сообщил Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка. РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T11:08

2023-07-28T11:08

2023-07-28T13:22

россия

владимир путин

экономика

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Россия списала долги странам Африки в общей сложности на 23 миллиарда долларов, сообщил Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка."Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов", — указал президент.Он добавил, что по запросам африканских стран на цели их развития Москва выделит еще более 90 миллионов.Президент также заверил, что Россия всегда будет ответственным поставщиком сельхозпродукции и продолжит поддерживать наиболее нуждающиеся страны и регионы.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/afrika-1886802187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: Россия выделит африканским странам около 90 миллионов долларов "Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели их развития еще более 90 миллионов", - сказал Путин во время пленарного заседания саммита "Россия - Африка" 2023-07-28T11:08 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика, форум "россия — африка"