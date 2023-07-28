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Власти Москвы рассказали о сотрудничестве с Африкой - РИА Новости, 28.07.2023
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10:11 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/afrika-1886775949.html
Власти Москвы рассказали о сотрудничестве с Африкой
Власти Москвы рассказали о сотрудничестве с Африкой - РИА Новости, 28.07.2023
Власти Москвы рассказали о сотрудничестве с Африкой
Москва поддерживает наиболее активное взаимодействие со странами африканского континента в таких сферах, как смарт-сити, урбанистика, развитие транспорта и... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:11
2023-07-28T10:11
москва
танзания
зимбабве
сергей черемин
в мире
форум "россия — африка"
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Москва поддерживает наиболее активное взаимодействие со странами африканского континента в таких сферах, как смарт-сити, урбанистика, развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, образование и здравоохранение, а также с партнерами в Танзании и Зимбабве по линии зоопарков, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин. "Москва поддерживает наиболее активное взаимодействие со странами африканского континента в таких сферах, как смарт-сити, урбанистика, развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, образование и здравоохранение. В июне 2023 года в Москве состоялась церемония открытия сквера в честь национального героя Алжирской Народной Демократической Республики Эмира Абделькадера", - сказал Черемин на площадке саммита "Россия - Африка". Он добавил, что поддерживаются контакты с партнерами в Танзании и Зимбабве по линии зоопарков. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/fmba-1886767647.html
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москва, танзания, зимбабве, сергей черемин, в мире, форум "россия — африка"
Москва, Танзания, Зимбабве, Сергей Черемин, В мире, Форум "Россия — Африка"
Власти Москвы рассказали о сотрудничестве с Африкой

Москва сотрудничает с Африкой по развитию транспорта, культуре и зоопаркам

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкCаммит и форум "Россия - Африка"
Cаммит и форум Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Cаммит и форум "Россия - Африка". Архивное фото
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Москва поддерживает наиболее активное взаимодействие со странами африканского континента в таких сферах, как смарт-сити, урбанистика, развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, образование и здравоохранение, а также с партнерами в Танзании и Зимбабве по линии зоопарков, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин.
"Москва поддерживает наиболее активное взаимодействие со странами африканского континента в таких сферах, как смарт-сити, урбанистика, развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, образование и здравоохранение. В июне 2023 года в Москве состоялась церемония открытия сквера в честь национального героя Алжирской Народной Демократической Республики Эмира Абделькадера", - сказал Черемин на площадке саммита "Россия - Африка".
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Он добавил, что поддерживаются контакты с партнерами в Танзании и Зимбабве по линии зоопарков.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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МоскваТанзанияЗимбабвеСергей ЧереминВ миреФорум "Россия — Африка"
 
 
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