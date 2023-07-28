https://ria.ru/20230728/afrika-1886775949.html

Власти Москвы рассказали о сотрудничестве с Африкой

Власти Москвы рассказали о сотрудничестве с Африкой - РИА Новости, 28.07.2023

Власти Москвы рассказали о сотрудничестве с Африкой

Москва поддерживает наиболее активное взаимодействие со странами африканского континента в таких сферах, как смарт-сити, урбанистика, развитие транспорта и... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T10:11

2023-07-28T10:11

2023-07-28T10:11

москва

танзания

зимбабве

сергей черемин

в мире

форум "россия — африка"

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С. - ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Москва поддерживает наиболее активное взаимодействие со странами африканского континента в таких сферах, как смарт-сити, урбанистика, развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, образование и здравоохранение, а также с партнерами в Танзании и Зимбабве по линии зоопарков, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин. "Москва поддерживает наиболее активное взаимодействие со странами африканского континента в таких сферах, как смарт-сити, урбанистика, развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, образование и здравоохранение. В июне 2023 года в Москве состоялась церемония открытия сквера в честь национального героя Алжирской Народной Демократической Республики Эмира Абделькадера", - сказал Черемин на площадке саммита "Россия - Африка". Он добавил, что поддерживаются контакты с партнерами в Танзании и Зимбабве по линии зоопарков. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230728/fmba-1886767647.html

https://ria.ru/20230728/tatarstan-1886765579.html

москва

танзания

зимбабве

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

москва, танзания, зимбабве, сергей черемин, в мире, форум "россия — африка"