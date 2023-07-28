https://ria.ru/20230728/afrika-1886775949.html
Власти Москвы рассказали о сотрудничестве с Африкой
Власти Москвы рассказали о сотрудничестве с Африкой - РИА Новости, 28.07.2023
Власти Москвы рассказали о сотрудничестве с Африкой
Москва поддерживает наиболее активное взаимодействие со странами африканского континента в таких сферах, как смарт-сити, урбанистика, развитие транспорта и... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T10:11
2023-07-28T10:11
2023-07-28T10:11
москва
танзания
зимбабве
сергей черемин
в мире
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886390187_0:344:3030:2048_1920x0_80_0_0_b1dc8106c559037883f96d7f6a552ac8.jpg
С. - ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Москва поддерживает наиболее активное взаимодействие со странами африканского континента в таких сферах, как смарт-сити, урбанистика, развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, образование и здравоохранение, а также с партнерами в Танзании и Зимбабве по линии зоопарков, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин. "Москва поддерживает наиболее активное взаимодействие со странами африканского континента в таких сферах, как смарт-сити, урбанистика, развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, образование и здравоохранение. В июне 2023 года в Москве состоялась церемония открытия сквера в честь национального героя Алжирской Народной Демократической Республики Эмира Абделькадера", - сказал Черемин на площадке саммита "Россия - Африка". Он добавил, что поддерживаются контакты с партнерами в Танзании и Зимбабве по линии зоопарков. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230728/fmba-1886767647.html
https://ria.ru/20230728/tatarstan-1886765579.html
москва
танзания
зимбабве
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886390187_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_988a6afa6c69228f30c90fb532f47736.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, танзания, зимбабве, сергей черемин, в мире, форум "россия — африка"
Москва, Танзания, Зимбабве, Сергей Черемин, В мире, Форум "Россия — Африка"
Власти Москвы рассказали о сотрудничестве с Африкой
Москва сотрудничает с Африкой по развитию транспорта, культуре и зоопаркам
С. - ПЕТЕРБУРГ, 28 июл - РИА Новости. Москва поддерживает наиболее активное взаимодействие со странами африканского континента в таких сферах, как смарт-сити, урбанистика, развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, образование и здравоохранение, а также с партнерами в Танзании и Зимбабве по линии зоопарков, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин.
"Москва поддерживает наиболее активное взаимодействие со странами африканского континента в таких сферах, как смарт-сити, урбанистика, развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, образование и здравоохранение. В июне 2023 года в Москве состоялась церемония открытия сквера в честь национального героя Алжирской Народной Демократической Республики Эмира Абделькадера", - сказал Черемин на площадке саммита "Россия - Африка".
ФМБА готово предложить странам Африки совместное производство лекарств
Он добавил, что поддерживаются контакты с партнерами в Танзании и Зимбабве по линии зоопарков.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Минсельхоз Татарстана создаст "дорожную карту" работы со странами Африки