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Адвокат Славы и Успенской уличила хирурга Хайдарова в отсутствии лицензии - РИА Новости, 28.07.2023
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Шоубиз
 
19:00 28.07.2023 (обновлено: 19:01 28.07.2023)
https://ria.ru/20230728/advokat-1886967293.html
Адвокат Славы и Успенской уличила хирурга Хайдарова в отсутствии лицензии
Адвокат Славы и Успенской уличила хирурга Хайдарова в отсутствии лицензии - РИА Новости, 28.07.2023
Адвокат Славы и Успенской уличила хирурга Хайдарова в отсутствии лицензии
Адвокат певиц Славы и Любови Успенской Елена Сенина уличила пластического хирурга Тимура Хайдарова в отсутствии лицензии на медицинскую деятельность в 2019... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T19:00
2023-07-28T19:01
шоубиз
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александр добровинский
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Адвокат певиц Славы и Любови Успенской Елена Сенина уличила пластического хирурга Тимура Хайдарова в отсутствии лицензии на медицинскую деятельность в 2019 году, комментарий об этом она дала изданию Super.Елена Сенина основывается на решении суда 2019 года. Тогда Росздравнадзор заподозрил клинику ООО "ДЖИЭМТИ", в которой в тот момент работал врачом Хайдаров, в отсутствии лицензии на право хирурга оперировать в России. Суд оштрафовал клинику, которая, в свою очередь, не стала ввязываться в апелляционные споры и заплатила штраф за нарушение.&quot;До 2019 года у Тимура Хайдарова не было легализованного образования, надлежащей ординатуры, необходимой для работы на территории РФ. Встает вопрос: а что же с операциями, которые делались до этого момента? Мы не знаем, исправил он [ситуацию] или нет, но до этого он оперировал&quot;, — пытается разобраться адвокат.Однако Минздрав и Росздравнадзор заверяют, что Хайдаров имеет все необходимые документы для легальной работы. Еще в 2015 году он был допущен Росздравнадзором Курской области к осуществлению профессиональной деятельности на территории Российской Федерации по специальности "Хирургия". Также стало известно, что в том же году Российским университетом дружбы народов Хайдарову выдан сертификат по специальности "Пластическая хирургия". Документы подтверждающие необходимое образование звездного врача также предоставил адвокат Тимура Хайдарова Александр Добровинский. Он продемонстрировал диплом ординатора своего подзащитного, а также действующее свидетельство об аккредитации специалиста. Ранее певица Слава обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественно сделанной операции по подтяжке груди. После этого на врача посыпались аналогичные сообщения возмущенных пациенток. На защиту Хайдарова встали Филипп Коркоров, Дава, Яна Рудковская, Гоар Аветисян, Инстасамка (Дарья Зотеева) и другие звезды. Между тем певица Любовь Успенская поддержала Славу и тоже обратилась к услугам адвоката. Она обвинила Хайдарова в раскрытии врачебной тайны и призналась, что ей пришлось переделывать работу этого пластического хирурга в другой клинике.
https://ria.ru/20230725/slava-1885998972.html
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любовь успенская, александр добровинский, яна рудковская, звезды, знаменитость, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, певица слава (анастасия сланевская), пластическая хирургия
Шоубиз, Любовь Успенская, Александр Добровинский, Яна Рудковская, звезды, знаменитость, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Певица Слава (Анастасия Сланевская), пластическая хирургия
Адвокат Славы и Успенской уличила хирурга Хайдарова в отсутствии лицензии

Адвокат Славы и Успенской уличила хирурга Хайдарова в отсутствии лицензии в 2019 году

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЛюбовь Успенская и Тимур Хайдаров
Любовь Успенская и Тимур Хайдаров - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Любовь Успенская и Тимур Хайдаров
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Адвокат певиц Славы и Любови Успенской Елена Сенина уличила пластического хирурга Тимура Хайдарова в отсутствии лицензии на медицинскую деятельность в 2019 году, комментарий об этом она дала изданию Super.
Елена Сенина основывается на решении суда 2019 года. Тогда Росздравнадзор заподозрил клинику ООО "ДЖИЭМТИ", в которой в тот момент работал врачом Хайдаров, в отсутствии лицензии на право хирурга оперировать в России. Суд оштрафовал клинику, которая, в свою очередь, не стала ввязываться в апелляционные споры и заплатила штраф за нарушение.
«

"До 2019 года у Тимура Хайдарова не было легализованного образования, надлежащей ординатуры, необходимой для работы на территории РФ. Встает вопрос: а что же с операциями, которые делались до этого момента? Мы не знаем, исправил он [ситуацию] или нет, но до этого он оперировал", — пытается разобраться адвокат.

Однако Минздрав и Росздравнадзор заверяют, что Хайдаров имеет все необходимые документы для легальной работы. Еще в 2015 году он был допущен Росздравнадзором Курской области к осуществлению профессиональной деятельности на территории Российской Федерации по специальности "Хирургия". Также стало известно, что в том же году Российским университетом дружбы народов Хайдарову выдан сертификат по специальности "Пластическая хирургия".
Документы подтверждающие необходимое образование звездного врача также предоставил адвокат Тимура Хайдарова Александр Добровинский. Он продемонстрировал диплом ординатора своего подзащитного, а также действующее свидетельство об аккредитации специалиста.
Ранее певица Слава обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественно сделанной операции по подтяжке груди. После этого на врача посыпались аналогичные сообщения возмущенных пациенток. На защиту Хайдарова встали Филипп Коркоров, Дава, Яна Рудковская, Гоар Аветисян, Инстасамка (Дарья Зотеева) и другие звезды.
Между тем певица Любовь Успенская поддержала Славу и тоже обратилась к услугам адвоката. Она обвинила Хайдарова в раскрытии врачебной тайны и призналась, что ей пришлось переделывать работу этого пластического хирурга в другой клинике.
Певица Слава (Анастасия Сланевская) и Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Слава сцепилась с Киркоровым из-за критики их общего пластического хирурга
25 июля, 02:31
 
ШоубизЛюбовь УспенскаяАлександр ДобровинскийЯна РудковскаязвездызнаменитостьЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаШоу-бизнесПевица Слава (Анастасия Сланевская)пластическая хирургия
 
 
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