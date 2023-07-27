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Жуковский готов начать устанавливать авиасообщение со странами Африки - РИА Новости, 27.07.2023
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13:11 27.07.2023 (обновлено: 14:46 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/zhukovskiy-1886593213.html
Жуковский готов начать устанавливать авиасообщение со странами Африки
Жуковский готов начать устанавливать авиасообщение со странами Африки - РИА Новости, 27.07.2023
Жуковский готов начать устанавливать авиасообщение со странами Африки
Аэропорт "Жуковский" готов подключиться к процессу установления авиасообщения со странами Африки, заявил РИА Новости заместитель гендиректора аэропорта... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:11
2023-07-27T14:46
африка
жуковский
форум "россия — африка"
константин ярошенко
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" готов подключиться к процессу установления авиасообщения со странами Африки, заявил РИА Новости заместитель гендиректора аэропорта Константин Ярошенко.Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка" заявил, что Россия считает очень важным обеспечение более широкого охвата африканского континента прямым авиасообщением."Аэропорт "Жуковский" готов подключиться к процессу установления прямых рейсов со странами Африки", - сказал Ярошенко, комментируя заявление главы российского государства.Ярошенко добавил, что налаживание прямого авиасообщения между Россией и африканскими странами необходимо исходя из позиции Москвы на данном направлении. "Я понимаю все нынешние проблемы авиакомпаний, на это нужны очень большие средства. Но я считаю, что у нашей страны правильная позиция - наши народы должны быть больше связаны", - добавил он.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230727/putin-1886580056.html
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африка, жуковский, форум "россия — африка", константин ярошенко, владимир путин, россия
Африка, Жуковский, Форум "Россия — Африка", Константин Ярошенко, Владимир Путин, Россия
Жуковский готов начать устанавливать авиасообщение со странами Африки

Ярошенко: аэропорт Жуковский готов подключаться к установлению авиасообщения с Африкой

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Жуковский
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Международный аэропорт Жуковский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" готов подключиться к процессу установления авиасообщения со странами Африки, заявил РИА Новости заместитель гендиректора аэропорта Константин Ярошенко.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка" заявил, что Россия считает очень важным обеспечение более широкого охвата африканского континента прямым авиасообщением.
"Аэропорт "Жуковский" готов подключиться к процессу установления прямых рейсов со странами Африки", - сказал Ярошенко, комментируя заявление главы российского государства.
Ярошенко добавил, что налаживание прямого авиасообщения между Россией и африканскими странами необходимо исходя из позиции Москвы на данном направлении. "Я понимаю все нынешние проблемы авиакомпаний, на это нужны очень большие средства. Но я считаю, что у нашей страны правильная позиция - наши народы должны быть больше связаны", - добавил он.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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АфрикаЖуковскийФорум "Россия — Африка"Константин ЯрошенкоВладимир ПутинРоссия
 
 
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