https://ria.ru/20230727/zhukovskiy-1886593213.html
Жуковский готов начать устанавливать авиасообщение со странами Африки
Жуковский готов начать устанавливать авиасообщение со странами Африки - РИА Новости, 27.07.2023
Жуковский готов начать устанавливать авиасообщение со странами Африки
Аэропорт "Жуковский" готов подключиться к процессу установления авиасообщения со странами Африки, заявил РИА Новости заместитель гендиректора аэропорта... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:11
2023-07-27T13:11
2023-07-27T14:46
африка
жуковский
форум "россия — африка"
константин ярошенко
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" готов подключиться к процессу установления авиасообщения со странами Африки, заявил РИА Новости заместитель гендиректора аэропорта Константин Ярошенко.Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка" заявил, что Россия считает очень важным обеспечение более широкого охвата африканского континента прямым авиасообщением."Аэропорт "Жуковский" готов подключиться к процессу установления прямых рейсов со странами Африки", - сказал Ярошенко, комментируя заявление главы российского государства.Ярошенко добавил, что налаживание прямого авиасообщения между Россией и африканскими странами необходимо исходя из позиции Москвы на данном направлении. "Я понимаю все нынешние проблемы авиакомпаний, на это нужны очень большие средства. Но я считаю, что у нашей страны правильная позиция - наши народы должны быть больше связаны", - добавил он.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230727/putin-1886580056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Африка, Жуковский, Форум "Россия — Африка", Константин Ярошенко, Владимир Путин, Россия
Жуковский готов начать устанавливать авиасообщение со странами Африки
Ярошенко: аэропорт Жуковский готов подключаться к установлению авиасообщения с Африкой