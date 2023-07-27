https://ria.ru/20230727/zhukovskiy-1886593213.html

Жуковский готов начать устанавливать авиасообщение со странами Африки

Жуковский готов начать устанавливать авиасообщение со странами Африки - РИА Новости, 27.07.2023

Жуковский готов начать устанавливать авиасообщение со странами Африки

Аэропорт "Жуковский" готов подключиться к процессу установления авиасообщения со странами Африки, заявил РИА Новости заместитель гендиректора аэропорта... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:11

2023-07-27T13:11

2023-07-27T14:46

африка

жуковский

форум "россия — африка"

константин ярошенко

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574128390_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7e34be44c834838bce7898f179f11c70.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" готов подключиться к процессу установления авиасообщения со странами Африки, заявил РИА Новости заместитель гендиректора аэропорта Константин Ярошенко.Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка" заявил, что Россия считает очень важным обеспечение более широкого охвата африканского континента прямым авиасообщением."Аэропорт "Жуковский" готов подключиться к процессу установления прямых рейсов со странами Африки", - сказал Ярошенко, комментируя заявление главы российского государства.Ярошенко добавил, что налаживание прямого авиасообщения между Россией и африканскими странами необходимо исходя из позиции Москвы на данном направлении. "Я понимаю все нынешние проблемы авиакомпаний, на это нужны очень большие средства. Но я считаю, что у нашей страны правильная позиция - наши народы должны быть больше связаны", - добавил он.Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/putin-1886580056.html

африка

жуковский

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

африка, жуковский, форум "россия — африка", константин ярошенко, владимир путин, россия