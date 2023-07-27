https://ria.ru/20230727/zernovye-1886575611.html

Путин рассказал о поставках зерновых странам Африки в 2022 году

Путин рассказал о поставках зерновых странам Африки в 2022 году - РИА Новости, 27.07.2023

Путин рассказал о поставках зерновых странам Африки в 2022 году

Россия поставила в страны Африки в 2022 году зерновые культуры в объеме 11,5 миллиона тонн, а за первые шесть месяцев текущего года - почти 10 миллионов тонн,... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:25

2023-07-27T12:25

2023-07-27T12:43

африка

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в мире

экономика

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия поставила в страны Африки в 2022 году зерновые культуры в объеме 11,5 миллиона тонн, а за первые шесть месяцев текущего года - почти 10 миллионов тонн, несмотря на введенные против российского экспорта санкции, заявил президент РФ Владимир Путин."Зерновых Россия экспортировала в Африку в 2022 году 11,5 миллиона тонн, а за первые шесть месяцев, только за первые шесть месяцев этого года - почти уже 10 миллионов тонн. И это несмотря на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции, которые серьезно затрудняют поставку российского продовольствия, усложняют транспортировку, логистику, страхование и проводку банковских платежей", - сказал Путин на пленарной сессии второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит "Россия – Африка" прошел в Сочи в 2019 году, параллельно состоялся экономический форум. В форуме приняли участие главы африканских государств, представители российского, африканского и международного бизнеса и государственных структур, а также представители интеграционных объединений Африканского континента.

https://ria.ru/20230725/zerno-1886090185.html

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африка, россия, форум "россия — африка", в мире, экономика, владимир путин