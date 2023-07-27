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Россия готова заместить украинское зерно беднейшим странам Африки - РИА Новости, 27.07.2023
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13:08 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/zerno-1886592028.html
Россия готова заместить украинское зерно беднейшим странам Африки
Россия готова заместить украинское зерно беднейшим странам Африки - РИА Новости, 27.07.2023
Россия готова заместить украинское зерно беднейшим странам Африки
Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе нуждающимся беднейшим странам Африки, заявил президент РФ... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:08
2023-07-27T13:08
зерновая сделка
россия
африка
владимир путин
экономика
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе нуждающимся беднейшим странам Африки, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг. "Уже говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки. Тем более что в этом году у нас вновь ожидается рекордный урожай", - отметил президент в ходе пленарного заседания Экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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зерновая сделка, россия, африка, владимир путин, экономика, форум "россия — африка"
Зерновая сделка, Россия, Африка, Владимир Путин, Экономика, Форум "Россия — Африка"
Россия готова заместить украинское зерно беднейшим странам Африки

Путин заявил о готовности России заместить украинское зерно беднейшим странам Африки

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе нуждающимся беднейшим странам Африки, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг.
«
"Уже говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки. Тем более что в этом году у нас вновь ожидается рекордный урожай", - отметил президент в ходе пленарного заседания Экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Зерновая сделкаРоссияАфрикаВладимир ПутинЭкономикаФорум "Россия — Африка"
 
 
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