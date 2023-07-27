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Россия готова заместить украинское зерно беднейшим странам Африки

Россия готова заместить украинское зерно беднейшим странам Африки - РИА Новости, 27.07.2023

Россия готова заместить украинское зерно беднейшим странам Африки

Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе нуждающимся беднейшим странам Африки, заявил президент РФ... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:08

2023-07-27T13:08

2023-07-27T13:08

зерновая сделка

россия

африка

владимир путин

экономика

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе нуждающимся беднейшим странам Африки, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг. "Уже говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки. Тем более что в этом году у нас вновь ожидается рекордный урожай", - отметил президент в ходе пленарного заседания Экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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африка

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

зерновая сделка, россия, африка, владимир путин, экономика, форум "россия — африка"