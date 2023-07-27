https://ria.ru/20230727/zerno-1886575508.html
Путин оценил результаты действия зерновой сделки
Путин оценил результаты действия зерновой сделки - РИА Новости, 27.07.2023
Путин оценил результаты действия зерновой сделки
За год зерновой сделки с Украины было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов, но более 70% поступили в страны с высоким доходом, прежде всего ЕС, заявил... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:25
2023-07-27T12:25
2023-07-27T13:04
украина
евросоюз
экономика
форум "россия — африка"
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владимир путин
зерновая сделка
оон
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. За год зерновой сделки с Украины было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов, но более 70% поступили в страны с высоким доходом, прежде всего ЕС, заявил президент РФ Владимир Путин."За почти год в рамках этой так называемой сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70%, уважаемые друзья, поступили в страны с высоким и выше среднего уровнем доходов, включая и прежде всего имея в виду Евросоюз", - сказал Путин на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка", отметив, что зерновая сделка была изначально нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам, в том числе африканским.В это же время, по словам Путина, на долю Эфиопии, Судана, Сомали и ряда других стран пришлось менее 3% от общего объема экспортированного - меньше миллиона тонн.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230725/zerno-1886228956.html
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Путин о результатах зерновой сделки
За год зерновой сделки с Украины было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов, но более 70% поступили в страны с высоким доходом, прежде всего ЕС, заявил президент РФ Владимир Путин.
2023-07-27T12:25
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РИА Новости
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украина, евросоюз, экономика, форум "россия — африка", в мире, владимир путин, зерновая сделка, оон
Украина, Евросоюз, Экономика, Форум "Россия — Африка", В мире, Владимир Путин, Зерновая сделка, ООН
Путин оценил результаты действия зерновой сделки
Путин: более 70 процентов зерна по продуктовой сделке поступило в страны с высоким доходом