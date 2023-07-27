https://ria.ru/20230727/zerno-1886575508.html

Путин оценил результаты действия зерновой сделки

Путин оценил результаты действия зерновой сделки - РИА Новости, 27.07.2023

Путин оценил результаты действия зерновой сделки

За год зерновой сделки с Украины было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов, но более 70% поступили в страны с высоким доходом, прежде всего ЕС, заявил... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:25

2023-07-27T12:25

2023-07-27T13:04

украина

евросоюз

экономика

форум "россия — африка"

в мире

владимир путин

зерновая сделка

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886589539_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ddc4cd3ddeae581e4aab8ef64f72eac6.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. За год зерновой сделки с Украины было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов, но более 70% поступили в страны с высоким доходом, прежде всего ЕС, заявил президент РФ Владимир Путин."За почти год в рамках этой так называемой сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70%, уважаемые друзья, поступили в страны с высоким и выше среднего уровнем доходов, включая и прежде всего имея в виду Евросоюз", - сказал Путин на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума "Россия-Африка", отметив, что зерновая сделка была изначально нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам, в том числе африканским.В это же время, по словам Путина, на долю Эфиопии, Судана, Сомали и ряда других стран пришлось менее 3% от общего объема экспортированного - меньше миллиона тонн.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230725/zerno-1886228956.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о результатах зерновой сделки За год зерновой сделки с Украины было экспортировано 32,8 миллиона тонн грузов, но более 70% поступили в страны с высоким доходом, прежде всего ЕС, заявил президент РФ Владимир Путин. 2023-07-27T12:25 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, евросоюз, экономика, форум "россия — африка", в мире, владимир путин, зерновая сделка, оон