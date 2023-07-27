https://ria.ru/20230727/zelenskiy-1886586433.html

Зеленский сделал неожиданные подарки Залужному и Сырскому и опозорился

Зеленский сделал неожиданные подарки Залужному и Сырскому и опозорился - РИА Новости, 27.07.2023

Зеленский сделал неожиданные подарки Залужному и Сырскому и опозорился

Президент Украины Владимир Зеленский вручил главкому ВСУ Валерию Залужному и командующему cухопутными войсками Александру Сырскому подарки в честь их дней... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T12:48

2023-07-27T12:48

2023-07-27T13:27

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вручил главкому ВСУ Валерию Залужному и командующему cухопутными войсками Александру Сырскому подарки в честь их дней рождения, однако это вызвало недоумение у его подписчиков в соцсетях. Залужный получил именной пистолет, а Сырский — картину. "Он так подготавливает Залужного к поражению?" — написал один из комментаторов. "Занимается пиаром вместо урегулирования конфликта", — поддержал другой. "За такое шоу ему можно дать двух "Оскаров", — поделился мнением еще один пользователь. "Дарить друг другу дорогие вещи и похлопывать себя по спине, посылая свой народ на смерть. Просто позор", — заключили читатели. Публикация сделана на фоне продолжающегося украинского контрнаступления. Как заявил ранее президент России Владимир Путин, ВСУ ничего не добились ни на одном из участков фронта и несут большие потери как в технике, так и в личном составе.

https://ria.ru/20230727/zelenskiy-1886524279.html

https://ria.ru/20230727/ukraina-1886535388.html

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