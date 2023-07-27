Зеленский сделал неожиданные подарки Залужному и Сырскому и опозорился
Пользователи Twitter осудили подарки Зеленского Залужному и Сырскому
© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вручил главкому ВСУ Валерию Залужному и командующему cухопутными войсками Александру Сырскому подарки в честь их дней рождения, однако это вызвало недоумение у его подписчиков в соцсетях.
Залужный получил именной пистолет, а Сырский — картину.
Залужный получил именной пистолет, а Сырский — картину.
© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский вручает картину командующему сухопутными войсками Украины Александру Сырскому
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вручает картину командующему сухопутными войсками Украины Александру Сырскому
"Он так подготавливает Залужного к поражению?" — написал один из комментаторов.
"Занимается пиаром вместо урегулирования конфликта", — поддержал другой.
"За такое шоу ему можно дать двух "Оскаров", — поделился мнением еще один пользователь.
"Занимается пиаром вместо урегулирования конфликта", — поддержал другой.
"За такое шоу ему можно дать двух "Оскаров", — поделился мнением еще один пользователь.
"Дарить друг другу дорогие вещи и похлопывать себя по спине, посылая свой народ на смерть. Просто позор", — заключили читатели.
Публикация сделана на фоне продолжающегося украинского контрнаступления. Как заявил ранее президент России Владимир Путин, ВСУ ничего не добились ни на одном из участков фронта и несут большие потери как в технике, так и в личном составе.