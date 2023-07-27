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Зеленский сделал неожиданные подарки Залужному и Сырскому и опозорился - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 27.07.2023 (обновлено: 13:27 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/zelenskiy-1886586433.html
Зеленский сделал неожиданные подарки Залужному и Сырскому и опозорился
Зеленский сделал неожиданные подарки Залужному и Сырскому и опозорился - РИА Новости, 27.07.2023
Зеленский сделал неожиданные подарки Залужному и Сырскому и опозорился
Президент Украины Владимир Зеленский вручил главкому ВСУ Валерию Залужному и командующему cухопутными войсками Александру Сырскому подарки в честь их дней... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T12:48
2023-07-27T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
валерий залужный
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вручил главкому ВСУ Валерию Залужному и командующему cухопутными войсками Александру Сырскому подарки в честь их дней рождения, однако это вызвало недоумение у его подписчиков в соцсетях. Залужный получил именной пистолет, а Сырский — картину. "Он так подготавливает Залужного к поражению?" — написал один из комментаторов. "Занимается пиаром вместо урегулирования конфликта", — поддержал другой. "За такое шоу ему можно дать двух "Оскаров", — поделился мнением еще один пользователь. "Дарить друг другу дорогие вещи и похлопывать себя по спине, посылая свой народ на смерть. Просто позор", — заключили читатели. Публикация сделана на фоне продолжающегося украинского контрнаступления. Как заявил ранее президент России Владимир Путин, ВСУ ничего не добились ни на одном из участков фронта и несут большие потери как в технике, так и в личном составе.
https://ria.ru/20230727/zelenskiy-1886524279.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, НАТО
Зеленский сделал неожиданные подарки Залужному и Сырскому и опозорился

Пользователи Twitter осудили подарки Зеленского Залужному и Сырскому

© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному
Президент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский вручил главкому ВСУ Валерию Залужному и командующему cухопутными войсками Александру Сырскому подарки в честь их дней рождения, однако это вызвало недоумение у его подписчиков в соцсетях.

Залужный получил именной пистолет, а Сырский — картину.
© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский вручает картину командующему сухопутными войсками Украины Александру Сырскому
Президент Украины Владимир Зеленский вручает картину командующему Сухопутными войсками Украины Александру Сырскому - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вручает картину командующему сухопутными войсками Украины Александру Сырскому
"Он так подготавливает Залужного к поражению?" — написал один из комментаторов.

"Занимается пиаром вместо урегулирования конфликта", — поддержал другой.

"За такое шоу ему можно дать двух "Оскаров", — поделился мнением еще один пользователь.
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Слова Зеленского о будущем России вызвали ужас в Сети
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"Дарить друг другу дорогие вещи и похлопывать себя по спине, посылая свой народ на смерть. Просто позор", — заключили читатели.
Публикация сделана на фоне продолжающегося украинского контрнаступления. Как заявил ранее президент России Владимир Путин, ВСУ ничего не добились ни на одном из участков фронта и несут большие потери как в технике, так и в личном составе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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