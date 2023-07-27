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Лавров заявил о попытках Запада дискредитировать Россию и Африку в медиа - РИА Новости, 27.07.2023
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16:49 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/zapad-1886666455.html
Лавров заявил о попытках Запада дискредитировать Россию и Африку в медиа
Лавров заявил о попытках Запада дискредитировать Россию и Африку в медиа - РИА Новости, 27.07.2023
Лавров заявил о попытках Запада дискредитировать Россию и Африку в медиа
Западные страны пытаются дискредитировать Россию и Африку в медиапространстве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:49
2023-07-27T16:49
технологии
россия
африка
сергей лавров
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Западные страны пытаются дискредитировать Россию и Африку в медиапространстве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сегодня, когда на Западе не оставляют попыток очернить образ России и африканских государств в медиапространстве, востребована инициативная, ответственная работа журналистов, руководителей СМИ, специалистов в области новых медиа. Убежден: в ваших силах сформировать конструктивную информационно-новостную повестку, которая основана на правде и фактах, а не на манипуляциях и выдумках, как это всё чаще бывает в американских и европейских СМИ", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ обращении министра к участникам второго медиафорума руководителей ведущих информационных агентств Россия – Африка. "Важно в полной мере задействовать возможности современных информационных технологий – социальных сетей и "блогосферы", цифровых сервисов и платформ. В сочетании с традиционными формами это позволяет вести прямой и открытый диалог с широкой общественностью, предлагать нашим гражданам качественную медиапродукцию по вопросам сотрудничества между Россией и государствами Африки и в целом по широкой международной проблематике", - добавил министр.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
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технологии, россия, африка, сергей лавров, форум "россия — африка"
Технологии, Россия, Африка, Сергей Лавров, Форум "Россия — Африка"
Лавров заявил о попытках Запада дискредитировать Россию и Африку в медиа

Лавров: западные страны не оставляют попыток очернить Россию и страны Африки в медиа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Западные страны пытаются дискредитировать Россию и Африку в медиапространстве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня, когда на Западе не оставляют попыток очернить образ России и африканских государств в медиапространстве, востребована инициативная, ответственная работа журналистов, руководителей СМИ, специалистов в области новых медиа. Убежден: в ваших силах сформировать конструктивную информационно-новостную повестку, которая основана на правде и фактах, а не на манипуляциях и выдумках, как это всё чаще бывает в американских и европейских СМИ", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ обращении министра к участникам второго медиафорума руководителей ведущих информационных агентств Россия – Африка.
"Важно в полной мере задействовать возможности современных информационных технологий – социальных сетей и "блогосферы", цифровых сервисов и платформ. В сочетании с традиционными формами это позволяет вести прямой и открытый диалог с широкой общественностью, предлагать нашим гражданам качественную медиапродукцию по вопросам сотрудничества между Россией и государствами Африки и в целом по широкой международной проблематике", - добавил министр.
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ТехнологииРоссияАфрикаСергей ЛавровФорум "Россия — Африка"
 
 
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