https://ria.ru/20230727/zapad-1886666455.html

Лавров заявил о попытках Запада дискредитировать Россию и Африку в медиа

Лавров заявил о попытках Запада дискредитировать Россию и Африку в медиа - РИА Новости, 27.07.2023

Лавров заявил о попытках Запада дискредитировать Россию и Африку в медиа

Западные страны пытаются дискредитировать Россию и Африку в медиапространстве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T16:49

2023-07-27T16:49

2023-07-27T16:49

технологии

россия

африка

сергей лавров

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Западные страны пытаются дискредитировать Россию и Африку в медиапространстве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сегодня, когда на Западе не оставляют попыток очернить образ России и африканских государств в медиапространстве, востребована инициативная, ответственная работа журналистов, руководителей СМИ, специалистов в области новых медиа. Убежден: в ваших силах сформировать конструктивную информационно-новостную повестку, которая основана на правде и фактах, а не на манипуляциях и выдумках, как это всё чаще бывает в американских и европейских СМИ", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ обращении министра к участникам второго медиафорума руководителей ведущих информационных агентств Россия – Африка. "Важно в полной мере задействовать возможности современных информационных технологий – социальных сетей и "блогосферы", цифровых сервисов и платформ. В сочетании с традиционными формами это позволяет вести прямой и открытый диалог с широкой общественностью, предлагать нашим гражданам качественную медиапродукцию по вопросам сотрудничества между Россией и государствами Африки и в целом по широкой международной проблематике", - добавил министр.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

россия

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, россия, африка, сергей лавров, форум "россия — африка"