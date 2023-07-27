https://ria.ru/20230727/zapad-1886666455.html
Лавров заявил о попытках Запада дискредитировать Россию и Африку в медиа
Лавров заявил о попытках Запада дискредитировать Россию и Африку в медиа - РИА Новости, 27.07.2023
Лавров заявил о попытках Запада дискредитировать Россию и Африку в медиа
Западные страны пытаются дискредитировать Россию и Африку в медиапространстве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T16:49
2023-07-27T16:49
2023-07-27T16:49
технологии
россия
африка
сергей лавров
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Западные страны пытаются дискредитировать Россию и Африку в медиапространстве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сегодня, когда на Западе не оставляют попыток очернить образ России и африканских государств в медиапространстве, востребована инициативная, ответственная работа журналистов, руководителей СМИ, специалистов в области новых медиа. Убежден: в ваших силах сформировать конструктивную информационно-новостную повестку, которая основана на правде и фактах, а не на манипуляциях и выдумках, как это всё чаще бывает в американских и европейских СМИ", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ обращении министра к участникам второго медиафорума руководителей ведущих информационных агентств Россия – Африка. "Важно в полной мере задействовать возможности современных информационных технологий – социальных сетей и "блогосферы", цифровых сервисов и платформ. В сочетании с традиционными формами это позволяет вести прямой и открытый диалог с широкой общественностью, предлагать нашим гражданам качественную медиапродукцию по вопросам сотрудничества между Россией и государствами Африки и в целом по широкой международной проблематике", - добавил министр.
https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html
россия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, африка, сергей лавров, форум "россия — африка"
Технологии, Россия, Африка, Сергей Лавров, Форум "Россия — Африка"
Лавров заявил о попытках Запада дискредитировать Россию и Африку в медиа
Лавров: западные страны не оставляют попыток очернить Россию и страны Африки в медиа
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Западные страны пытаются дискредитировать Россию и Африку в медиапространстве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня, когда на Западе не оставляют попыток очернить образ России и африканских государств в медиапространстве, востребована инициативная, ответственная работа журналистов, руководителей СМИ, специалистов в области новых медиа. Убежден: в ваших силах сформировать конструктивную информационно-новостную повестку, которая основана на правде и фактах, а не на манипуляциях и выдумках, как это всё чаще бывает в американских и европейских СМИ", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ обращении министра к участникам второго медиафорума руководителей ведущих информационных агентств Россия – Африка.
"Важно в полной мере задействовать возможности современных информационных технологий – социальных сетей и "блогосферы", цифровых сервисов и платформ. В сочетании с традиционными формами это позволяет вести прямой и открытый диалог с широкой общественностью, предлагать нашим гражданам качественную медиапродукцию по вопросам сотрудничества между Россией и государствами Африки и в целом по широкой международной проблематике", - добавил министр.
Россия получила в союзники целый континент