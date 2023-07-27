https://ria.ru/20230727/zaderzhanie-1886612331.html
В Ленинградской области задержали сотрудника оборонного НИИ
В Ленинградской области задержали сотрудника оборонного НИИ - РИА Новости, 27.07.2023
В Ленинградской области задержали сотрудника оборонного НИИ
Сотрудник оборонного предприятия задержан в Ленинградской области по подозрению в дискредитации Вооруженных сил РФ в публикациях в соцсетях, сообщил РИА Новости РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:14
2023-07-27T14:14
2023-07-27T14:14
россия
происшествия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Сотрудник оборонного предприятия задержан в Ленинградской области по подозрению в дискредитации Вооруженных сил РФ в публикациях в соцсетях, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В Ленинградской области задержан сотрудник предприятия оборонной промышленности, который в своих социальных сетях вел активную антироссийскую деятельность и публиковал материалы, дискредитирующие ВС РФ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, мужчина работал слесарем в НИИ, которое работало по заказу Минобороны. В свободное от работы время задержанный публиковал "ложные сведения о действиях Вооруженных сил России в ходе СВО", полагает следствие. Сейчас мужчина находится под домашним арестом, по предъявленному обвинению ему грозит до пяти лет лишения свободы. Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230726/feyki-1886341797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, ленинградская область
Россия, Происшествия, Ленинградская область
В Ленинградской области задержали сотрудника оборонного НИИ
В Ленинградской области задержали слесаря оборонного НИИ за дискредитацию армии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Сотрудник оборонного предприятия задержан в Ленинградской области по подозрению в дискредитации Вооруженных сил РФ в публикациях в соцсетях, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В Ленинградской области задержан сотрудник предприятия оборонной промышленности, который в своих социальных сетях вел активную антироссийскую деятельность и публиковал материалы, дискредитирующие ВС РФ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, мужчина работал слесарем в НИИ, которое работало по заказу Минобороны. В свободное от работы время задержанный публиковал "ложные сведения о действиях Вооруженных сил России в ходе СВО", полагает следствие.
Сейчас мужчина находится под домашним арестом, по предъявленному обвинению ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
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