https://ria.ru/20230727/zaderzhanie-1886612331.html

В Ленинградской области задержали сотрудника оборонного НИИ

В Ленинградской области задержали сотрудника оборонного НИИ - РИА Новости, 27.07.2023

В Ленинградской области задержали сотрудника оборонного НИИ

Сотрудник оборонного предприятия задержан в Ленинградской области по подозрению в дискредитации Вооруженных сил РФ в публикациях в соцсетях, сообщил РИА Новости РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:14

2023-07-27T14:14

2023-07-27T14:14

россия

происшествия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Сотрудник оборонного предприятия задержан в Ленинградской области по подозрению в дискредитации Вооруженных сил РФ в публикациях в соцсетях, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В Ленинградской области задержан сотрудник предприятия оборонной промышленности, который в своих социальных сетях вел активную антироссийскую деятельность и публиковал материалы, дискредитирующие ВС РФ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, мужчина работал слесарем в НИИ, которое работало по заказу Минобороны. В свободное от работы время задержанный публиковал "ложные сведения о действиях Вооруженных сил России в ходе СВО", полагает следствие. Сейчас мужчина находится под домашним арестом, по предъявленному обвинению ему грозит до пяти лет лишения свободы. Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

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россия

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, ленинградская область