Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области задержали сотрудника оборонного НИИ - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/zaderzhanie-1886612331.html
В Ленинградской области задержали сотрудника оборонного НИИ
В Ленинградской области задержали сотрудника оборонного НИИ - РИА Новости, 27.07.2023
В Ленинградской области задержали сотрудника оборонного НИИ
Сотрудник оборонного предприятия задержан в Ленинградской области по подозрению в дискредитации Вооруженных сил РФ в публикациях в соцсетях, сообщил РИА Новости РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:14
2023-07-27T14:14
россия
происшествия
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Сотрудник оборонного предприятия задержан в Ленинградской области по подозрению в дискредитации Вооруженных сил РФ в публикациях в соцсетях, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В Ленинградской области задержан сотрудник предприятия оборонной промышленности, который в своих социальных сетях вел активную антироссийскую деятельность и публиковал материалы, дискредитирующие ВС РФ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, мужчина работал слесарем в НИИ, которое работало по заказу Минобороны. В свободное от работы время задержанный публиковал "ложные сведения о действиях Вооруженных сил России в ходе СВО", полагает следствие. Сейчас мужчина находится под домашним арестом, по предъявленному обвинению ему грозит до пяти лет лишения свободы. Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230726/feyki-1886341797.html
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, ленинградская область
Россия, Происшествия, Ленинградская область
В Ленинградской области задержали сотрудника оборонного НИИ

В Ленинградской области задержали слесаря оборонного НИИ за дискредитацию армии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Сотрудник оборонного предприятия задержан в Ленинградской области по подозрению в дискредитации Вооруженных сил РФ в публикациях в соцсетях, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В Ленинградской области задержан сотрудник предприятия оборонной промышленности, который в своих социальных сетях вел активную антироссийскую деятельность и публиковал материалы, дискредитирующие ВС РФ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, мужчина работал слесарем в НИИ, которое работало по заказу Минобороны. В свободное от работы время задержанный публиковал "ложные сведения о действиях Вооруженных сил России в ходе СВО", полагает следствие.
Сейчас мужчина находится под домашним арестом, по предъявленному обвинению ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Янина Соколовская - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Против журналистки Соколовской возбудили уголовное дело о фейках
Вчера, 12:04
 
РоссияПроисшествияЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала