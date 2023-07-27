Рейтинг@Mail.ru
Польша хочет расширить забор на границе с Белоруссией - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/zabor-1886705936.html
Польша хочет расширить забор на границе с Белоруссией
Польша хочет расширить забор на границе с Белоруссией - РИА Новости, 27.07.2023
Польша хочет расширить забор на границе с Белоруссией
Польша хочет расширить забор на границе с Белоруссией, заявил журналистам председатель правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:52
2023-07-27T18:52
польша
белоруссия
ярослав качиньский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733622_0:60:2048:1212_1920x0_80_0_0_75953c14f1fd24643f3bc202a09e3e73.jpg
ВАРШАВА, 27 июл – РИА Новости. Польша хочет расширить забор на границе с Белоруссией, заявил журналистам председатель правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский. "Что касается немного более далекой перспективы,… мы собираемся расширить этот так называемый забор вдоль границы... Он должен охватить все те места, где его еще нет в данный момент, где нет водного препятствия, такого как река Буг. Но Буг различными способами также должен быть дополнительно защищен", - сказал Качиньский. Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
https://ria.ru/20230727/vagner-1886701412.html
польша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733622_91:0:1911:1365_1920x0_80_0_0_cc1548f2915160f192c0bb8676e348d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, белоруссия, ярослав качиньский
Польша, Белоруссия, Ярослав Качиньский
Польша хочет расширить забор на границе с Белоруссией

Председатель PiS Качиньский: Польша собирается расширить забор вдоль границы с Белоруссией

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие на границе с Белоруссией
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 27 июл – РИА Новости. Польша хочет расширить забор на границе с Белоруссией, заявил журналистам председатель правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.
"Что касается немного более далекой перспективы,… мы собираемся расширить этот так называемый забор вдоль границы... Он должен охватить все те места, где его еще нет в данный момент, где нет водного препятствия, такого как река Буг. Но Буг различными способами также должен быть дополнительно защищен", - сказал Качиньский.
Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Польша прокомментировала слова Лукашенко об экскурсии "Вагнера" в Варшаву
Вчера, 18:37
 
ПольшаБелоруссияЯрослав Качиньский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала