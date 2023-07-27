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Польша хочет расширить забор на границе с Белоруссией
Польша хочет расширить забор на границе с Белоруссией - РИА Новости, 27.07.2023
Польша хочет расширить забор на границе с Белоруссией
Польша хочет расширить забор на границе с Белоруссией, заявил журналистам председатель правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:52
2023-07-27T18:52
2023-07-27T18:52
польша
белоруссия
ярослав качиньский
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ВАРШАВА, 27 июл – РИА Новости. Польша хочет расширить забор на границе с Белоруссией, заявил журналистам председатель правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский. "Что касается немного более далекой перспективы,… мы собираемся расширить этот так называемый забор вдоль границы... Он должен охватить все те места, где его еще нет в данный момент, где нет водного препятствия, такого как река Буг. Но Буг различными способами также должен быть дополнительно защищен", - сказал Качиньский. Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
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польша, белоруссия, ярослав качиньский
Польша, Белоруссия, Ярослав Качиньский
Польша хочет расширить забор на границе с Белоруссией
Председатель PiS Качиньский: Польша собирается расширить забор вдоль границы с Белоруссией
ВАРШАВА, 27 июл – РИА Новости. Польша хочет расширить забор на границе с Белоруссией, заявил журналистам председатель правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.
"Что касается немного более далекой перспективы,… мы собираемся расширить этот так называемый забор вдоль границы... Он должен охватить все те места, где его еще нет в данный момент, где нет водного препятствия, такого как река Буг. Но Буг различными способами также должен быть дополнительно защищен", - сказал Качиньский.
Польша уже построила заграждение на границе с Белоруссией. Длина забора составляет 186 километров, высота - пять метров, стоимость - 1,6 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов). Конструкцию оснастили камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой.
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