https://ria.ru/20230727/yakutiya-1886709122.html

Николаев обозначил главные направления развития нефтегазовой отрасли Якутии

Николаев обозначил главные направления развития нефтегазовой отрасли Якутии - РИА Новости, 27.07.2023

Николаев обозначил главные направления развития нефтегазовой отрасли Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев обозначил основные направления развития нефтегазовой отрасли региона, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T19:08

2023-07-27T19:08

2023-07-27T19:08

республика саха (якутия)

хабаровский край

айсен николаев

газпром

таас-юрях нефтегазодобыча

верхневилюйский улус

сила сибири — 2

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ЯКУТСК, 27 июл – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев обозначил основные направления развития нефтегазовой отрасли региона, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Итоги работы нефтегазовой отрасли Якутии за 2018-2023 годы и реализацию новых инвестпроектов обсудили во время рабочей поездки главы республики в Ленский район. В мероприятии приняли участие руководители АО "Сахатранснефтегаз", ООО "Газпром добыча Ноябрьск", ООО "Газпром трансгаз Томск" , ООО "Газпром инвест", ПАО "ЯТЭК", АО "АЛРОСА-Газ" , ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" ,АО "РНГ", ПАО "Газпром Нефть", АО "Туймааданефтегаз" , ООО "Саханефть" , АО "Якутскгеология" и другие. Отмечается, что по итогам 2022 года 14% доходов в бюджет региона поступило от нефтегазовых компаний. Динамика по добыче нефти за период с 2018 по 2022 год составила 78 миллионов тонн. В этом году в Якутии будет добыто 18,9 миллиона тонн нефти. В 2020 году АО "Саханефтегазсбыт" впервые осуществил отбор и прокачку нефти с трубопроводной системы ВСТО – "Восточная Сибирь – Тихий океан". Николаев подчеркнул высокую социальную направленность газификации в республике, охват составил 575 тысяч человек, из которых более 20% - жители сел. В республике газифицированы 104 поселения, эксплуатируются 7,6 тысячи километров сетей. Газотранспортная система представлена четырьмя локальными участками в 12 районах от четырех месторождений и одним международным на базе Чаяндинского месторождения и "Силы Сибири". В 2023 году планируется газифицировать более 2,1 тысячи домов, а до 2030 года - более 7 тысяч. "В следующие 5 лет мы будем делать очень серьезную ставку на развитие инфраструктуры газомоторного топлива", – сказал Николаев. Глава региона также заострил внимание на вопросе поддержки населенных пунктов, на территории которых ведут работу промышленные компании. Особенно он выделил поддержку коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории промышленного освоения. "Кроме того, стороны обсудили перспективы расширения программы газификации, новые проекты нефтегазовой отрасли. В частности, обсуждались формирование Алданского промышленного кластера на базе Отраднинского месторождения, газификация Верхневилюйского улуса от Среднетюнгского месторождения, перспективы проекта "Новоленская ТЭС", строительство магистральных газопроводов до города Удачный и поселка Аян Хабаровского края и другие важные для Якутии новые проекты", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230623/yakutiya-1880066227.html

https://ria.ru/20230615/sotrudnichestvo-1878431472.html

хабаровский край

верхневилюйский улус

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хабаровский край, айсен николаев, газпром, таас-юрях нефтегазодобыча, верхневилюйский улус, сила сибири — 2