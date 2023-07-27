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В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 27.07.2023

В Хмельницкой области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, заявила областная военная администрация в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T03:26

2023-07-27T03:26

2023-07-27T08:13

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины, заявила областная военная администрация в своем Telegram-канале.Ранее в Хмельницкой области объявили воздушную тревогу. "Слышны звуки взрывов в Хмельницкой области", — говорится в сообщении администрации. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230727/obstrely-1886503232.html

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в мире, хмельницкая область, украина, вооруженные силы рф