https://ria.ru/20230727/vzryvchatka-1886532580.html

ФСБ нашла следы взрывчатки на еще одном судне, шедшем за зерном в Россию

ФСБ нашла следы взрывчатки на еще одном судне, шедшем за зерном в Россию - РИА Новости, 27.07.2023

ФСБ нашла следы взрывчатки на еще одном судне, шедшем за зерном в Россию

ФСБ определила судно, которое ранее могло использоваться для доставки взрывчатки на Украину: это сухогруз ВМО RIVER, следовавший из Турции в Ростов-на-Дону за... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T09:48

2023-07-27T09:48

2023-07-27T13:01

турция

ростов-на-дону

россия

фсб

безопасность

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. ФСБ определила судно, которое ранее могло использоваться для доставки взрывчатки на Украину: это сухогруз ВМО RIVER, следовавший из Турции в Ростов-на-Дону за зерном, говорится в сообщении службы."В ходе работы по предотвращению террористических и диверсионных акций, обеспечению безопасности мореплавания ФСБ России выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины", — отметили в пресс-службе.На сухогрузе, следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону за зерном, нашли следы взрывчатки — динитротолуол и тротил. Как утверждается, в июне и июле судно дважды заходило в украинский морской порт Рени Одесской области.Принято решение о запрете прохода судна под Крымским мостом "с дальнейшим убытием за пределы территориального моря Российской Федерации".Ранее на этой неделе ФСБ сообщила об обнаружении взрывчатки на борту другого сухогруза, следовавшего за зерном по тому же маршруту. По данным следствия, в мае он заходил в украинский порт Килия, а в июле, уже в Турции, судну поменяли название и заменили команду.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как заявил Владимир Путин, договоренности, обозначенные в меморандуме, до сих пор не выполняются. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля.

https://ria.ru/20230126/odessa-1847468233.html

https://ria.ru/20230727/memorandum-1886524148.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

турция, ростов-на-дону, россия, фсб, безопасность