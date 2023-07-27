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В Москве пройдут выставки-пристройства животных из городских приютов - РИА Новости, 27.07.2023
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14:44 27.07.2023 (обновлено: 14:45 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/vystavki-1886623510.html
В Москве пройдут выставки-пристройства животных из городских приютов
В Москве пройдут выставки-пристройства животных из городских приютов - РИА Новости, 27.07.2023
В Москве пройдут выставки-пристройства животных из городских приютов
Выставки-пристройства животных из городских приютов Москвы пройдут на ВДНХ 29 июля, 12 августа и 2 сентября, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:44
2023-07-27T14:45
москва
общество
гбу "доринвест"
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Выставки-пристройства животных из городских приютов Москвы пройдут на ВДНХ 29 июля, 12 августа и 2 сентября, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Ранее выставки-пристройства, которые были запланированы на июнь и июль, были отменены из-за погодных условий. "Определили новые даты для выставок-пристройства животных из городских приютов на ВДНХ. Они пройдут 29 июля, 12 августа и 2 сентября с 12.00 до 17.00 рядом с Музеем городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. Уточняется, что в эту субботу встречи с хозяином будут ждать 9 кошек и 6 собак из приюта "Зеленоград". Они полностью готовы к переезду домой: привиты, стерилизованы и здоровы. С собаками можно будет погулять, а котов – погладить и взять на руки. "Специалисты ГБУ "Доринвест" расскажут о возрасте, характере и особенностях животных, поделятся с будущими хозяевами советами по уходу за питомцами, а тем, кто пока не может завести четвероногого друга, подскажут, как стать волонтерами городских приютов", - добавили в сообщении.
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москва, общество, гбу "доринвест"
Москва, Общество, ГБУ "Доринвест"
В Москве пройдут выставки-пристройства животных из городских приютов

Выставки-пристройства животных из городских приютов Москвы пройдут с июля по сентябрь

© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")Выставка бездомных животных
Выставка бездомных животных - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : благотворительный проект "НАДО БРАТЬ!" (БФ "Вирта")
Выставка бездомных животных
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Выставки-пристройства животных из городских приютов Москвы пройдут на ВДНХ 29 июля, 12 августа и 2 сентября, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее выставки-пристройства, которые были запланированы на июнь и июль, были отменены из-за погодных условий.
"Определили новые даты для выставок-пристройства животных из городских приютов на ВДНХ. Они пройдут 29 июля, 12 августа и 2 сентября с 12.00 до 17.00 рядом с Музеем городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в эту субботу встречи с хозяином будут ждать 9 кошек и 6 собак из приюта "Зеленоград". Они полностью готовы к переезду домой: привиты, стерилизованы и здоровы. С собаками можно будет погулять, а котов – погладить и взять на руки.
"Специалисты ГБУ "Доринвест" расскажут о возрасте, характере и особенностях животных, поделятся с будущими хозяевами советами по уходу за питомцами, а тем, кто пока не может завести четвероногого друга, подскажут, как стать волонтерами городских приютов", - добавили в сообщении.
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МоскваОбществоГБУ "Доринвест"
 
 
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