https://ria.ru/20230727/vystavki-1886623510.html

В Москве пройдут выставки-пристройства животных из городских приютов

В Москве пройдут выставки-пристройства животных из городских приютов - РИА Новости, 27.07.2023

В Москве пройдут выставки-пристройства животных из городских приютов

Выставки-пристройства животных из городских приютов Москвы пройдут на ВДНХ 29 июля, 12 августа и 2 сентября, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:44

2023-07-27T14:44

2023-07-27T14:45

москва

общество

гбу "доринвест"

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Выставки-пристройства животных из городских приютов Москвы пройдут на ВДНХ 29 июля, 12 августа и 2 сентября, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Ранее выставки-пристройства, которые были запланированы на июнь и июль, были отменены из-за погодных условий. "Определили новые даты для выставок-пристройства животных из городских приютов на ВДНХ. Они пройдут 29 июля, 12 августа и 2 сентября с 12.00 до 17.00 рядом с Музеем городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. Уточняется, что в эту субботу встречи с хозяином будут ждать 9 кошек и 6 собак из приюта "Зеленоград". Они полностью готовы к переезду домой: привиты, стерилизованы и здоровы. С собаками можно будет погулять, а котов – погладить и взять на руки. "Специалисты ГБУ "Доринвест" расскажут о возрасте, характере и особенностях животных, поделятся с будущими хозяевами советами по уходу за питомцами, а тем, кто пока не может завести четвероногого друга, подскажут, как стать волонтерами городских приютов", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20230727/zavodchiki-1886516405.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, гбу "доринвест"