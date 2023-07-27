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Участникам СВО из Брянской области при ранении выплатят до 400 тысяч рублей - РИА Новости, 27.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:29 27.07.2023 (обновлено: 14:55 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/vyplaty-1886598192.html
Участникам СВО из Брянской области при ранении выплатят до 400 тысяч рублей
Участникам СВО из Брянской области при ранении выплатят до 400 тысяч рублей - РИА Новости, 27.07.2023
Участникам СВО из Брянской области при ранении выплатят до 400 тысяч рублей
Участники специальной военной операции из Брянской области при ранении будут получать из бюджета региона от 100 до 400 тысяч рублей, написал в телеграм-канале... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:29
2023-07-27T14:55
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
брянская областная дума
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Участники специальной военной операции из Брянской области при ранении будут получать из бюджета региона от 100 до 400 тысяч рублей, написал в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз. Богомаз написал в своем телеграм-канале, что на заседании Брянской областной думы в четверг утверждена новая мера социальной поддержки защитников Родины. "Региональные денежные выплаты теперь предусмотрены в случае получения ранения при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Размер выплаты от 100 до 400 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести ранения. Важно, что мера поддержки предоставляется в связи с каждым случаем ранения", - сообщил губернатор.Председатель Брянской областной думы Валентин Суббот рассказал, что с просьбой ввести выплаты к нему и губернатору обратился ветеран боевых действий, сообщает облдума. После этого, по словам Суббота, губернатор дал поручение всем органам власти в первоочередном порядке подготовить необходимые документы. Спикер облдумы пояснил, что сумма в 400 тысяч рублей будет выплачиваться в случае получения тяжелого увечья, 200 тысяч - легкого увечья, 100 тысяч - получения других ранений, травм, контузий."Очень важно, закон имеет обратную силу – под его действие попадают все участники спецоперации из нашего региона, начиная с 24 февраля прошлого года", - цитирует Суббота пресс-служба облдумы.
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брянская область, александр богомаз, брянская областная дума, общество
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Брянская областная Дума, Общество
Участникам СВО из Брянской области при ранении выплатят до 400 тысяч рублей

Участникам СВО из Брянской области будут выплачивать при ранении 100-400 тысяч рублей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО)
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО). Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Участники специальной военной операции из Брянской области при ранении будут получать из бюджета региона от 100 до 400 тысяч рублей, написал в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.
Богомаз написал в своем телеграм-канале, что на заседании Брянской областной думы в четверг утверждена новая мера социальной поддержки защитников Родины.
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"Региональные денежные выплаты теперь предусмотрены в случае получения ранения при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Размер выплаты от 100 до 400 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести ранения. Важно, что мера поддержки предоставляется в связи с каждым случаем ранения", - сообщил губернатор.
Председатель Брянской областной думы Валентин Суббот рассказал, что с просьбой ввести выплаты к нему и губернатору обратился ветеран боевых действий, сообщает облдума. После этого, по словам Суббота, губернатор дал поручение всем органам власти в первоочередном порядке подготовить необходимые документы. Спикер облдумы пояснил, что сумма в 400 тысяч рублей будет выплачиваться в случае получения тяжелого увечья, 200 тысяч - легкого увечья, 100 тысяч - получения других ранений, травм, контузий.
"Очень важно, закон имеет обратную силу – под его действие попадают все участники спецоперации из нашего региона, начиная с 24 февраля прошлого года", - цитирует Суббота пресс-служба облдумы.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазБрянская областная ДумаОбщество
 
 
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