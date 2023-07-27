https://ria.ru/20230727/vsu-1886693699.html

В Брянской области арестовали мужчину, пытавшегося вступить в ВСУ

В Брянской области арестовали мужчину, пытавшегося вступить в ВСУ - РИА Новости, 27.07.2023

В Брянской области арестовали мужчину, пытавшегося вступить в ВСУ

Россиянина, желавшего вступить в ряды Вооруженных сил Украины, арестовали в Брянской области по обвинению в государственной измене, сообщили в пресс-службе УФСБ РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T18:09

2023-07-27T18:09

2023-07-27T18:09

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

россия

украина

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Россиянина, желавшего вступить в ряды Вооруженных сил Украины, арестовали в Брянской области по обвинению в государственной измене, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. "Пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, осуществившего приготовление к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигурант пытался выехать на Украину, чтобы принять участие в боях на стороне украинских вооруженных сил против российских военных. Не успел: его задержала оперативная группа УФСБ и УМВД. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене. Брянец заключен в СИЗО.

https://ria.ru/20230713/gosizmena-1883927402.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, брянская область, россия, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр