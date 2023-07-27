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В Брянской области арестовали мужчину, пытавшегося вступить в ВСУ - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:09 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/vsu-1886693699.html
В Брянской области арестовали мужчину, пытавшегося вступить в ВСУ
В Брянской области арестовали мужчину, пытавшегося вступить в ВСУ - РИА Новости, 27.07.2023
В Брянской области арестовали мужчину, пытавшегося вступить в ВСУ
Россиянина, желавшего вступить в ряды Вооруженных сил Украины, арестовали в Брянской области по обвинению в государственной измене, сообщили в пресс-службе УФСБ РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:09
2023-07-27T18:09
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
россия
украина
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Россиянина, желавшего вступить в ряды Вооруженных сил Украины, арестовали в Брянской области по обвинению в государственной измене, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. "Пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, осуществившего приготовление к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигурант пытался выехать на Украину, чтобы принять участие в боях на стороне украинских вооруженных сил против российских военных. Не успел: его задержала оперативная группа УФСБ и УМВД. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене. Брянец заключен в СИЗО.
https://ria.ru/20230713/gosizmena-1883927402.html
брянская область
россия
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безопасность, брянская область, россия, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ситуация в ДНР и ЛНР
В Брянской области арестовали мужчину, пытавшегося вступить в ВСУ

ФСБ и МВД задержали в Брянской области мужчину, желавшего воевать в рядах украинской армии

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 27 июл - РИА Новости. Россиянина, желавшего вступить в ряды Вооруженных сил Украины, арестовали в Брянской области по обвинению в государственной измене, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
"Пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, осуществившего приготовление к участию в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что фигурант пытался выехать на Украину, чтобы принять участие в боях на стороне украинских вооруженных сил против российских военных. Не успел: его задержала оперативная группа УФСБ и УМВД.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене. Брянец заключен в СИЗО.
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Во Владимирской области арестовали мужчину, желавшего вступить в ВСУ
13 июля, 11:49
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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