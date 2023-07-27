https://ria.ru/20230727/vsu-1886626592.html

Путин заявил об активизации ВСУ на Запорожском направлении

Путин заявил об активизации ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.07.2023

Путин заявил об активизации ВСУ на Запорожском направлении

Вооруженные силы Украины активизировались, основные боевые действия сосредоточены на Запорожском направлении, но успеха они не добились, сообщил Владимир Путин... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T14:58

2023-07-27T14:58

2023-07-27T16:07

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины активизировались, основные боевые действия сосредоточены на Запорожском направлении, но успеха они не добились, сообщил Владимир Путин на полях саммита Россия — Африка."Что касается последних дней, то, действительно, подтверждаем, что боевые действия активизированы. Существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара на Запорожском направлении", — сказал президент.Основные боевые действия проходят в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа, уточнил глава государства.Все попытки так называемого контрнаступления остановлены, украинские войска отброшены, подчеркнул он."У противника очень большие потери личного состава — свыше 200 человек. К сожалению, без потерь не обошлось и у нас. Но разница колоссальная, в разы, более чем в десять раз у нас меньше, чем у противника", — добавил президент.Потери ВСУ в бронетехнике составили 39 единиц — 26 танков и 13 бронемашин."Все, что происходило в течение прошедших суток — это яркий пример массового героизма наших солдат и офицеров", — подчеркнул Путин.По его поручению всем отличившимся военнослужащим сегодня прямо в зоне боевых действий вручат государственные награды, кроме того, подразделениям присвоят почетные наименования.

https://ria.ru/20230727/kontrnastuplenie-1886563871.html

https://ria.ru/20230727/kontrnastuplenie-1886623355.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Ни на одном из участков противник успеха не имел" – Путин о контрнаступлении ВСУ "Ни на одном из участков противник успеха не имел" – Путин о контрнаступлении ВСУ 2023-07-27T14:58 true PT3M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы украины