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Путин заявил об активизации ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 27.07.2023 (обновлено: 16:07 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/vsu-1886626592.html
Путин заявил об активизации ВСУ на Запорожском направлении
Путин заявил об активизации ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 27.07.2023
Путин заявил об активизации ВСУ на Запорожском направлении
Вооруженные силы Украины активизировались, основные боевые действия сосредоточены на Запорожском направлении, но успеха они не добились, сообщил Владимир Путин... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T14:58
2023-07-27T16:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины активизировались, основные боевые действия сосредоточены на Запорожском направлении, но успеха они не добились, сообщил Владимир Путин на полях саммита Россия — Африка."Что касается последних дней, то, действительно, подтверждаем, что боевые действия активизированы. Существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара на Запорожском направлении", — сказал президент.Основные боевые действия проходят в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа, уточнил глава государства.Все попытки так называемого контрнаступления остановлены, украинские войска отброшены, подчеркнул он."У противника очень большие потери личного состава — свыше 200 человек. К сожалению, без потерь не обошлось и у нас. Но разница колоссальная, в разы, более чем в десять раз у нас меньше, чем у противника", — добавил президент.Потери ВСУ в бронетехнике составили 39 единиц — 26 танков и 13 бронемашин."Все, что происходило в течение прошедших суток — это яркий пример массового героизма наших солдат и офицеров", — подчеркнул Путин.По его поручению всем отличившимся военнослужащим сегодня прямо в зоне боевых действий вручат государственные награды, кроме того, подразделениям присвоят почетные наименования.
https://ria.ru/20230727/kontrnastuplenie-1886563871.html
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7 495 645-6601
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353
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"Ни на одном из участков противник успеха не имел" – Путин о контрнаступлении ВСУ
"Ни на одном из участков противник успеха не имел" – Путин о контрнаступлении ВСУ
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Путин заявил об активизации ВСУ на Запорожском направлении

Путин заявил, что ВСУ активизировались на Запорожском направлении, но были отброшены

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины активизировались, основные боевые действия сосредоточены на Запорожском направлении, но успеха они не добились, сообщил Владимир Путин на полях саммита Россия — Африка.
"Что касается последних дней, то, действительно, подтверждаем, что боевые действия активизированы. Существенным образом. Основные боестолкновения проходили на направлении, как говорят на Западе, основного, главного удара на Запорожском направлении", — сказал президент.
Основные боевые действия проходят в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа, уточнил глава государства.
Все попытки так называемого контрнаступления остановлены, украинские войска отброшены, подчеркнул он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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11:48
"У противника очень большие потери личного состава — свыше 200 человек. К сожалению, без потерь не обошлось и у нас. Но разница колоссальная, в разы, более чем в десять раз у нас меньше, чем у противника", — добавил президент.
Потери ВСУ в бронетехнике составили 39 единиц — 26 танков и 13 бронемашин.
"Все, что происходило в течение прошедших суток — это яркий пример массового героизма наших солдат и офицеров", — подчеркнул Путин.
По его поручению всем отличившимся военнослужащим сегодня прямо в зоне боевых действий вручат государственные награды, кроме того, подразделениям присвоят почетные наименования.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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14:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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