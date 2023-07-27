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ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону в Запорожской области

ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону в Запорожской области - РИА Новости, 27.07.2023

ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону в Запорожской области

Украинские войска предприняли попытку прорвать оборону в Запорожской области, но понесли значительные потери и отступили, сообщил в Telegram-канале временно... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T11:20

2023-07-27T11:20

2023-07-27T11:55

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

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россия

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку прорвать оборону в Запорожской области, но понесли значительные потери и отступили, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий. "Утром противник пытался прорвать оборону в районе Новоданиловки и Новопокровки. Наши подразделения отразили попытки наступления, разбив подразделения противника. Противник понес значительные потери и отступил на свои позиции", — написал он.По словам Балицкого, увеличилось и число обстрелов городов и сел Запорожской области в направлении Полог, Токмака и Васильевки — за прошедшие сутки зафиксирован 41 прилет.По информации Минобороны, за предыдущие сутки подразделения группировки "Восток" отразили на Южно-Донецком и Запорожском направлениях атаки ВСУ в районах Никольского и Работино, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Малой Токмачки, Яблоково и Работино. Украинское контрнаступление началось 4 июня на Южно-Донецком, Артемовском и прежде всего Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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