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ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону в Запорожской области
ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону в Запорожской области - РИА Новости, 27.07.2023
ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону в Запорожской области
Украинские войска предприняли попытку прорвать оборону в Запорожской области, но понесли значительные потери и отступили, сообщил в Telegram-канале временно... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:20
2023-07-27T11:20
2023-07-27T11:55
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
россия
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку прорвать оборону в Запорожской области, но понесли значительные потери и отступили, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий. "Утром противник пытался прорвать оборону в районе Новоданиловки и Новопокровки. Наши подразделения отразили попытки наступления, разбив подразделения противника. Противник понес значительные потери и отступил на свои позиции", — написал он.По словам Балицкого, увеличилось и число обстрелов городов и сел Запорожской области в направлении Полог, Токмака и Васильевки — за прошедшие сутки зафиксирован 41 прилет.По информации Минобороны, за предыдущие сутки подразделения группировки "Восток" отразили на Южно-Донецком и Запорожском направлениях атаки ВСУ в районах Никольского и Работино, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Малой Токмачки, Яблоково и Работино. Украинское контрнаступление началось 4 июня на Южно-Донецком, Артемовском и прежде всего Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону в Запорожской области
Балицкий: ВСУ попытались прорвать оборону под Запорожьем, но понесли потери и отступили