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ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону в Запорожской области - РИА Новости, 27.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:20 27.07.2023 (обновлено: 11:55 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/vsu-1886552410.html
ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону в Запорожской области
ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону в Запорожской области - РИА Новости, 27.07.2023
ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону в Запорожской области
Украинские войска предприняли попытку прорвать оборону в Запорожской области, но понесли значительные потери и отступили, сообщил в Telegram-канале временно... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:20
2023-07-27T11:55
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку прорвать оборону в Запорожской области, но понесли значительные потери и отступили, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий. "Утром противник пытался прорвать оборону в районе Новоданиловки и Новопокровки. Наши подразделения отразили попытки наступления, разбив подразделения противника. Противник понес значительные потери и отступил на свои позиции", — написал он.По словам Балицкого, увеличилось и число обстрелов городов и сел Запорожской области в направлении Полог, Токмака и Васильевки — за прошедшие сутки зафиксирован 41 прилет.По информации Минобороны, за предыдущие сутки подразделения группировки "Восток" отразили на Южно-Донецком и Запорожском направлениях атаки ВСУ в районах Никольского и Работино, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Малой Токмачки, Яблоково и Работино. Украинское контрнаступление началось 4 июня на Южно-Донецком, Артемовском и прежде всего Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону в Запорожской области

Балицкий: ВСУ попытались прорвать оборону под Запорожьем, но понесли потери и отступили

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украинские войска предприняли попытку прорвать оборону в Запорожской области, но понесли значительные потери и отступили, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.
«
"Утром противник пытался прорвать оборону в районе Новоданиловки и Новопокровки. Наши подразделения отразили попытки наступления, разбив подразделения противника. Противник понес значительные потери и отступил на свои позиции", — написал он.
По словам Балицкого, увеличилось и число обстрелов городов и сел Запорожской области в направлении Полог, Токмака и Васильевки — за прошедшие сутки зафиксирован 41 прилет.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки подразделения группировки "Восток" отразили на Южно-Донецком и Запорожском направлениях атаки ВСУ в районах Никольского и Работино, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах Малой Токмачки, Яблоково и Работино.
Украинское контрнаступление началось 4 июня на Южно-Донецком, Артемовском и прежде всего Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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