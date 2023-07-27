Рейтинг@Mail.ru
Хитрый ход Путина скоро оставит ВСУ без солдат, заявили в США - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 27.07.2023 (обновлено: 13:05 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/vsu-1886531571.html
Хитрый ход Путина скоро оставит ВСУ без солдат, заявили в США
Хитрый ход Путина скоро оставит ВСУ без солдат, заявили в США - РИА Новости, 27.07.2023
Хитрый ход Путина скоро оставит ВСУ без солдат, заявили в США
Президент России Владимир Путин ведет себя подчеркнуто сдержанно по отношению к Киеву, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T09:42
2023-07-27T13:05
россия
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ведет себя подчеркнуто сдержанно по отношению к Киеву, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls."На мой взгляд, можно прийти к выводу, что Путин проявил удивительную сдержанность. Почти любой другой человек там был бы просто в гневе от того, как мы обращались с русскими", — сказал он.Полковник добавил, что Россия, наоборот, хорошо обращается с пленными украинцами — когда новая территория переходит под контроль российской армии, туда прибывают конвои с провизией, лекарствами и предметами первой необходимости. Это приводит к тому, что солдаты ВСУ начинают добровольно складывать оружие.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.
https://ria.ru/20230726/putin-1886411274.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_1ea5adc018e632b765aabfa3cbe4dd67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, пентагон
Россия, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Пентагон
Хитрый ход Путина скоро оставит ВСУ без солдат, заявили в США

Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ массово сдаются в плен из-за хорошего обращения

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ведет себя подчеркнуто сдержанно по отношению к Киеву, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls.
"На мой взгляд, можно прийти к выводу, что Путин проявил удивительную сдержанность. Почти любой другой человек там был бы просто в гневе от того, как мы обращались с русскими", — сказал он.
Полковник добавил, что Россия, наоборот, хорошо обращается с пленными украинцами — когда новая территория переходит под контроль российской армии, туда прибывают конвои с провизией, лекарствами и предметами первой необходимости. Это приводит к тому, что солдаты ВСУ начинают добровольно складывать оружие.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
"Он очень умен". Турки пришли в восторг от решения Путина по Украине
Вчера, 15:52
 
РоссияКиевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПентагон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала