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Хитрый ход Путина скоро оставит ВСУ без солдат, заявили в США
Хитрый ход Путина скоро оставит ВСУ без солдат, заявили в США - РИА Новости, 27.07.2023
Хитрый ход Путина скоро оставит ВСУ без солдат, заявили в США
Президент России Владимир Путин ведет себя подчеркнуто сдержанно по отношению к Киеву, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T09:42
2023-07-27T09:42
2023-07-27T13:05
россия
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
пентагон
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ведет себя подчеркнуто сдержанно по отношению к Киеву, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls."На мой взгляд, можно прийти к выводу, что Путин проявил удивительную сдержанность. Почти любой другой человек там был бы просто в гневе от того, как мы обращались с русскими", — сказал он.Полковник добавил, что Россия, наоборот, хорошо обращается с пленными украинцами — когда новая территория переходит под контроль российской армии, туда прибывают конвои с провизией, лекарствами и предметами первой необходимости. Это приводит к тому, что солдаты ВСУ начинают добровольно складывать оружие.Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.
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россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, пентагон
Россия, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Пентагон
Хитрый ход Путина скоро оставит ВСУ без солдат, заявили в США
Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ массово сдаются в плен из-за хорошего обращения
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ведет себя подчеркнуто сдержанно по отношению к Киеву, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls
.
"На мой взгляд, можно прийти к выводу, что Путин проявил удивительную сдержанность. Почти любой другой человек там был бы просто в гневе от того, как мы обращались с русскими", — сказал он.
Полковник добавил, что Россия, наоборот, хорошо обращается с пленными украинцами — когда новая территория переходит под контроль российской армии, туда прибывают конвои с провизией, лекарствами и предметами первой необходимости. Это приводит к тому, что солдаты ВСУ начинают добровольно складывать оружие.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.
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