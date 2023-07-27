https://ria.ru/20230727/vstrecha-1886734264.html
Путин встретится с президентом Эритреи в пятницу
Путин встретится с президентом Эритреи в пятницу - РИА Новости, 27.07.2023
Путин встретится с президентом Эритреи в пятницу
Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Эритреи Исайяс Афеворки переговорили на приеме, устроенном в честь гостей форума "Россия-Африка", и договорились... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T22:10
2023-07-27T22:10
2023-07-27T23:09
эритрея
россия
в мире
дмитрий песков
владимир путин
политика
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886587802_0:0:3295:1854_1920x0_80_0_0_dd6f8ad2acc7d09b6082e69a1b9bc0a4.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Эритреи Исайяс Афеворки переговорили на приеме, устроенном в честь гостей форума "Россия-Африка", и договорились провести двустороннюю встречу, запланированную на четверг, в пятницу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."И на приеме переговорили, и перенеслась на завтра (встреча - ред.)", - сказал Песков РИА Новости.В четверг у Путина на полях форума Россия-Африка была очень насыщенная программа: он провел переговоры с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов и председателем комиссии Африканского союза, выступил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума. Президент РФ также побеседовал с президентами Мозамбика, Бурунди, Бурунди и Уганды. Кроме того, российский лидер встретился на рабочем завтраке с руководителями региональных организаций Африки и устроил прием в честь участников форума "Россия-Африка".
https://ria.ru/20230727/eritreya-1886369040.html
эритрея
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886587802_265:0:2994:2047_1920x0_80_0_0_b8d79cff1c532849a9c053424ecbc5c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эритрея, россия, в мире, дмитрий песков, владимир путин, политика, форум "россия — африка"
Эритрея, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика, Форум "Россия — Африка"
Путин встретится с президентом Эритреи в пятницу
Песков: Путин перенес встречу с президентом Эритреи Афеворки на пятницу