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Путин встретится с президентом Эритреи в пятницу - РИА Новости, 27.07.2023
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22:10 27.07.2023 (обновлено: 23:09 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/vstrecha-1886734264.html
Путин встретится с президентом Эритреи в пятницу
Путин встретится с президентом Эритреи в пятницу - РИА Новости, 27.07.2023
Путин встретится с президентом Эритреи в пятницу
Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Эритреи Исайяс Афеворки переговорили на приеме, устроенном в честь гостей форума "Россия-Африка", и договорились... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T22:10
2023-07-27T23:09
эритрея
россия
в мире
дмитрий песков
владимир путин
политика
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Эритреи Исайяс Афеворки переговорили на приеме, устроенном в честь гостей форума "Россия-Африка", и договорились провести двустороннюю встречу, запланированную на четверг, в пятницу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."И на приеме переговорили, и перенеслась на завтра (встреча - ред.)", - сказал Песков РИА Новости.В четверг у Путина на полях форума Россия-Африка была очень насыщенная программа: он провел переговоры с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов и председателем комиссии Африканского союза, выступил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума. Президент РФ также побеседовал с президентами Мозамбика, Бурунди, Бурунди и Уганды. Кроме того, российский лидер встретился на рабочем завтраке с руководителями региональных организаций Африки и устроил прием в честь участников форума "Россия-Африка".
https://ria.ru/20230727/eritreya-1886369040.html
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эритрея, россия, в мире, дмитрий песков, владимир путин, политика, форум "россия — африка"
Эритрея, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика, Форум "Россия — Африка"
Путин встретится с президентом Эритреи в пятницу

Песков: Путин перенес встречу с президентом Эритреи Афеворки на пятницу

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании II Cаммита и форума "Россия - Африка"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Эритреи Исайяс Афеворки переговорили на приеме, устроенном в честь гостей форума "Россия-Африка", и договорились провести двустороннюю встречу, запланированную на четверг, в пятницу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"И на приеме переговорили, и перенеслась на завтра (встреча - ред.)", - сказал Песков РИА Новости.
В четверг у Путина на полях форума Россия-Африка была очень насыщенная программа: он провел переговоры с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов и председателем комиссии Африканского союза, выступил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума. Президент РФ также побеседовал с президентами Мозамбика, Бурунди, Бурунди и Уганды. Кроме того, российский лидер встретился на рабочем завтраке с руководителями региональных организаций Африки и устроил прием в честь участников форума "Россия-Африка".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Эритреи Исайяс Афеворки во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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