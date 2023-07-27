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Путин встретится с президентом Эритреи в пятницу

Путин встретится с президентом Эритреи в пятницу - РИА Новости, 27.07.2023

Путин встретится с президентом Эритреи в пятницу

Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Эритреи Исайяс Афеворки переговорили на приеме, устроенном в честь гостей форума "Россия-Африка", и договорились... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T22:10

2023-07-27T22:10

2023-07-27T23:09

эритрея

россия

в мире

дмитрий песков

владимир путин

политика

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Эритреи Исайяс Афеворки переговорили на приеме, устроенном в честь гостей форума "Россия-Африка", и договорились провести двустороннюю встречу, запланированную на четверг, в пятницу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."И на приеме переговорили, и перенеслась на завтра (встреча - ред.)", - сказал Песков РИА Новости.В четверг у Путина на полях форума Россия-Африка была очень насыщенная программа: он провел переговоры с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов и председателем комиссии Африканского союза, выступил на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума. Президент РФ также побеседовал с президентами Мозамбика, Бурунди, Бурунди и Уганды. Кроме того, российский лидер встретился на рабочем завтраке с руководителями региональных организаций Африки и устроил прием в честь участников форума "Россия-Африка".

https://ria.ru/20230727/eritreya-1886369040.html

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эритрея, россия, в мире, дмитрий песков, владимир путин, политика, форум "россия — африка"