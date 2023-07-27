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Вершинин ответил на вопрос о планах генсека ООН посетить Москву
Вершинин ответил на вопрос о планах генсека ООН посетить Москву - РИА Новости, 27.07.2023
Вершинин ответил на вопрос о планах генсека ООН посетить Москву
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что на встрече в Риме с генсеком ООН Антониу Гутеррешем не обсуждал его возможный визит в Россию или разговор с... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T09:15
2023-07-27T09:15
2023-07-27T09:15
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РИМ, 27 июл – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что на встрече в Риме с генсеком ООН Антониу Гутеррешем не обсуждал его возможный визит в Россию или разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы это не обсуждали. Но с секретариатом ООН, с генсеком у нас постоянные контакты, в том числе в Нью-Йорке, через наше постоянное представительство", - сказал Вершинин, отвечая на вопрос о планах генсека посетить Москву. Говоря о возможных контактах Гутерреша с президентом России, Вершинин отметил, что "он (генсек) вопрос такой не ставил". Вершинин добавил, что на встрече в Риме генсек также не передавал никаких новых посланий на имя президента.
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в мире, россия, сергей вершинин, оон, антониу гутерреш, владимир путин, рим
В мире, Россия, Сергей Вершинин, ООН, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, Рим
Вершинин ответил на вопрос о планах генсека ООН посетить Москву
Замглавы МИД Вершинин заявил, что не обсуждал с генсеком ООН Гутеррешем визит в Россию