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Вершинин ответил на вопрос о планах генсека ООН посетить Москву

Вершинин ответил на вопрос о планах генсека ООН посетить Москву - РИА Новости, 27.07.2023

Вершинин ответил на вопрос о планах генсека ООН посетить Москву

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что на встрече в Риме с генсеком ООН Антониу Гутеррешем не обсуждал его возможный визит в Россию или разговор с... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T09:15

2023-07-27T09:15

2023-07-27T09:15

в мире

россия

сергей вершинин

оон

антониу гутерреш

владимир путин

рим

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РИМ, 27 июл – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что на встрече в Риме с генсеком ООН Антониу Гутеррешем не обсуждал его возможный визит в Россию или разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы это не обсуждали. Но с секретариатом ООН, с генсеком у нас постоянные контакты, в том числе в Нью-Йорке, через наше постоянное представительство", - сказал Вершинин, отвечая на вопрос о планах генсека посетить Москву. Говоря о возможных контактах Гутерреша с президентом России, Вершинин отметил, что "он (генсек) вопрос такой не ставил". Вершинин добавил, что на встрече в Риме генсек также не передавал никаких новых посланий на имя президента.

https://ria.ru/20230725/pismo-1886147894.html

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