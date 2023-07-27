https://ria.ru/20230727/vertolet-1886634696.html

Компания "Алтай Авиа" подтвердила, что упавший вертолет Ми-8 принадлежал ей

Компания "Алтай Авиа" подтвердила, что упавший вертолет Ми-8 принадлежал ей - РИА Новости, 27.07.2023

Компания "Алтай Авиа" подтвердила, что упавший вертолет Ми-8 принадлежал ей

Авиакомпания "Алтай Авиа" подтвердила РИА Новости, что разбившийся на Алтае вертолет принадлежал ей. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T15:26

2023-07-27T15:26

2023-07-27T15:26

республика алтай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Алтай Авиа" подтвердила РИА Новости, что разбившийся на Алтае вертолет принадлежал ей. "Мы подтверждаем, что вертолет принадлежит авиакомпании "Алтай Авиа". Мы находимся в тесном контакте с органами государственной власти для выяснения всех обстоятельств крушения", - сказал представитель компании. Он добавил, что компания выражает соболезнования родным и близким погибших. "Всем пострадавшим будет оказана помощь", - заверили в компании. Перевозивший экскурсионную группу вертолет Ми-8, предположительно, при заходе на посадку в Тюнгуре Республики Алтай задел электропровода и загорелся. По предварительным данным МЧС, погибли шесть человек, еще семеро пострадали. Всего на борту упавшего вертолета авиакомпании "Алтай Авиа" было 15 человек - 3 члена экипажа и 12 пассажиров, сообщала Росавиация. Двое пострадавших эвакуированы в больницу.

https://ria.ru/20230727/avarii-1886605934.html

республика алтай

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республика алтай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия