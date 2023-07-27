https://ria.ru/20230727/vertolet-1886629723.html
Два считавшихся погибшими в крушении Ми-8 на Алтае пассажира оказались живы
Два считавшихся погибшими в крушении Ми-8 на Алтае пассажира оказались живы - РИА Новости, 27.07.2023
Два считавшихся погибшими в крушении Ми-8 на Алтае пассажира оказались живы
При крушении вертолета в Республике Алтай погибли не шесть, а четыре человека — двое оказались живы и сами добрались до больницы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:08
2023-07-27T15:08
2023-07-27T16:10
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика алтай
усть-коксинский район
ми-8
новости - туризм
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БАРНАУЛ, 27 июл — РИА Новости. При крушении вертолета в Республике Алтай погибли не шесть, а четыре человека — двое оказались живы и сами добрались до больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС."Предполагалось, что двое человек находятся под обломками, однако оказалось, что они самостоятельно покинули борт и самостоятельно в шоковом состоянии дошли до больницы, у них травмы легкой степени тяжести. Таким образом, по последним данным, погибших четверо, десять пострадало, двое находившихся на борту не пострадали", — сказал собеседник агентства.Вертолет Ми-8Т, принадлежащий компании "АлтайАвиа", потерпел крушение в районе села Тюнгур в Усть-Коксинском районе Республики Алтай примерно в 15:00 по местному времени (11:00 мск). По предварительным данным, при заходе на посадку машина задела электропровода и загорелась. На борту находились 16 человек: трое членов экипажа и 13 туристов. Восемь человек доставили в больницу, из них четверо в тяжелом состоянии, еще у четверых травмы средней степени тяжести. Среди погибших — одна гражданка Белоруссии.
https://ria.ru/20230727/krushenie-1886639021.html
https://ria.ru/20230727/mi-8-1886595741.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика алтай, усть-коксинский район, ми-8, новости - туризм
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Ми-8, Новости - Туризм
Два считавшихся погибшими в крушении Ми-8 на Алтае пассажира оказались живы
МЧС: двое считавшихся погибшими пассажиров Ми-8, разбившегося на Алтае, оказались живы