https://ria.ru/20230727/vertolet-1886602416.html

Четверо пострадавших в ЧП с Ми-8 на Алтае остаются в тяжелом состоянии

Четверо пострадавших в ЧП с Ми-8 на Алтае остаются в тяжелом состоянии - РИА Новости, 27.07.2023

Четверо пострадавших в ЧП с Ми-8 на Алтае остаются в тяжелом состоянии

Четверо пострадавших при крушении вертолета в Республике Алтай находятся в тяжелом состоянии, еще столько же получили травмы средней тяжести, сообщил в... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:45

2023-07-27T13:45

2023-07-27T14:16

происшествия

горный алтай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика алтай

усть-коксинский район

олег хорохордин

ми-8 амтш

туризм

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БАРНАУЛ, 27 июл - РИА Новости. Четверо пострадавших при крушении вертолета в Республике Алтай находятся в тяжелом состоянии, еще столько же получили травмы средней тяжести, сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов."По уточненным данным, на борту находились 16 человек, включая трёх членов экипажа. По предварительным данным МЧС, погибли шесть человек. Ещё восемь человек находятся в районной больнице: четыре из них в тяжелом состоянии, четыре – с травмами средней степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь", - отметил Максимов в своем телеграм-канале.Как рассказал журналистам врио начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС по Республике Алтай Евгений Хорошилов, по уточнённой информации, на борту находилось 16 человек, из них шесть человек погибли, девять пострадали, а один в медицинской помощи не нуждается.Все оперативные службы работают на месте катастрофы, ликвидация последствий ЧС на контроле главы республики Олега Хорохордина, добавил во своей стороны пресс-секретарь.Ранее со ссылкой на транспортную прокуратуру сообщалось, что в четверг около 15 часов местного времени (11.00 мск) в районе села Тюнгур в Усть-Коксинском районе произошло крушение вертолета Ми-8Т, принадлежащего компании "АлтайАвиа". После крушения вертолет загорелся. Сейчас пожар потушен, возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20230727/vertolet-1886566501.html

горный алтай

республика алтай

усть-коксинский район

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, горный алтай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика алтай, усть-коксинский район, олег хорохордин, ми-8 амтш, новости - туризм