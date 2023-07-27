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Четверо пострадавших в ЧП с Ми-8 на Алтае остаются в тяжелом состоянии
Четверо пострадавших в ЧП с Ми-8 на Алтае остаются в тяжелом состоянии - РИА Новости, 27.07.2023
Четверо пострадавших в ЧП с Ми-8 на Алтае остаются в тяжелом состоянии
Четверо пострадавших при крушении вертолета в Республике Алтай находятся в тяжелом состоянии, еще столько же получили травмы средней тяжести, сообщил в... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:45
2023-07-27T13:45
2023-07-27T14:16
происшествия
горный алтай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика алтай
усть-коксинский район
олег хорохордин
ми-8 амтш
туризм
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БАРНАУЛ, 27 июл - РИА Новости. Четверо пострадавших при крушении вертолета в Республике Алтай находятся в тяжелом состоянии, еще столько же получили травмы средней тяжести, сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов."По уточненным данным, на борту находились 16 человек, включая трёх членов экипажа. По предварительным данным МЧС, погибли шесть человек. Ещё восемь человек находятся в районной больнице: четыре из них в тяжелом состоянии, четыре – с травмами средней степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь", - отметил Максимов в своем телеграм-канале.Как рассказал журналистам врио начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС по Республике Алтай Евгений Хорошилов, по уточнённой информации, на борту находилось 16 человек, из них шесть человек погибли, девять пострадали, а один в медицинской помощи не нуждается.Все оперативные службы работают на месте катастрофы, ликвидация последствий ЧС на контроле главы республики Олега Хорохордина, добавил во своей стороны пресс-секретарь.Ранее со ссылкой на транспортную прокуратуру сообщалось, что в четверг около 15 часов местного времени (11.00 мск) в районе села Тюнгур в Усть-Коксинском районе произошло крушение вертолета Ми-8Т, принадлежащего компании "АлтайАвиа". После крушения вертолет загорелся. Сейчас пожар потушен, возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20230727/vertolet-1886566501.html
горный алтай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горный алтай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика алтай, усть-коксинский район, олег хорохордин, ми-8 амтш, новости - туризм
Происшествия, Горный Алтай, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Алтай, Усть-Коксинский район, Олег Хорохордин, Ми-8 АМТШ, Туризм, Новости - Туризм
Четверо пострадавших в ЧП с Ми-8 на Алтае остаются в тяжелом состоянии
Четверых пострадавших в ЧП с Ми-8 на Алтае госпитализировали с травмами средней тяжести