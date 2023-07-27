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Польша прокомментировала слова Лукашенко об экскурсии "Вагнера" в Варшаву - РИА Новости, 27.07.2023
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18:37 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/vagner-1886701412.html
Польша прокомментировала слова Лукашенко об экскурсии "Вагнера" в Варшаву
Польша прокомментировала слова Лукашенко об экскурсии "Вагнера" в Варшаву - РИА Новости, 27.07.2023
Польша прокомментировала слова Лукашенко об экскурсии "Вагнера" в Варшаву
Польша не относится серьезно к словам Лукашенко о желании бойцов группы "Вагнер" совершить "экскурсию" в Варшаву и Жешув, заявил министр внутренних дел и... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:37
2023-07-27T18:37
в мире
варшава
польша
белоруссия
александр лукашенко
мариуш каминьский
чвк "вагнер"
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ВАРШАВА, 27 июл - РИА Новости. Польша не относится серьезно к словам Лукашенко о желании бойцов группы "Вагнер" совершить "экскурсию" в Варшаву и Жешув, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский журналистам в четверг. Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа, поскольку, по его словам, они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" - польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину. "Конечно, разговор Путина и Лукашенко, который имел место несколько дней назад, когда Лукашенко говорил, что вагнеровцы очень хотят выбраться на экскурсию в Варшаву или Жешув, является классическим, довольно вульгарным элементом психологической войны. Мы не относимся к этому серьезно", - сказал Каминьский.
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в мире, варшава, польша, белоруссия, александр лукашенко, мариуш каминьский, чвк "вагнер"
В мире, Варшава, Польша, Белоруссия, Александр Лукашенко, Мариуш Каминьский, ЧВК "Вагнер"
Польша прокомментировала слова Лукашенко об экскурсии "Вагнера" в Варшаву

МВД Польши не отнеслось серьезно к словам Лукашенко об экскурсии "Вагнера" в Варшаву

© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 27 июл - РИА Новости. Польша не относится серьезно к словам Лукашенко о желании бойцов группы "Вагнер" совершить "экскурсию" в Варшаву и Жешув, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский журналистам в четверг.
Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы", перебазированные в Белоруссию после июньского мятежа, поскольку, по его словам, они хотят "сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув" - польский город, ставший перевалочной базой для военных поставок на Украину.
"Конечно, разговор Путина и Лукашенко, который имел место несколько дней назад, когда Лукашенко говорил, что вагнеровцы очень хотят выбраться на экскурсию в Варшаву или Жешув, является классическим, довольно вульгарным элементом психологической войны. Мы не относимся к этому серьезно", - сказал Каминьский.
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В миреВаршаваПольшаБелоруссияАлександр ЛукашенкоМариуш КаминьскийЧВК "Вагнер"
 
 
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