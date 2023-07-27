https://ria.ru/20230727/vagner-1886639596.html

СМИ рассказали, почему США боятся объявить группу "Вагнер" террористами

СМИ рассказали, почему США боятся объявить группу "Вагнер" террористами - РИА Новости, 27.07.2023

СМИ рассказали, почему США боятся объявить группу "Вагнер" террористами

Администрация президента США Джо Байдена, несмотря на призывы законодателей, избегает решения объявить группу "Вагнер" террористической организацией из-за... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T15:39

2023-07-27T15:39

2023-07-27T15:39

в мире

сша

африка

чвк "вагнер"

джо байден

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена, несмотря на призывы законодателей, избегает решения объявить группу "Вагнер" террористической организацией из-за опасений, что это решение повлияет на политику страны в Африке, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на чиновников. Отмечается, что американские сенаторы ранее призвали Белый дом объявить группу террористической организацией, что, в частности, позволило бы разведслужбам США уделять больше ресурсов отслеживанию финансовых потоков группы. "Но администрация Байдена стремится притормозить предложение, ссылаясь на опасения дипломатического и бюрократического характера", - говорится в сообщении журнала. Согласно изданию, чиновники администрации хотят избежать повторение эпохи Холодной войны, когда США боролись с СССР за влияние на африканском континенте. По информации журнала, госдепартамент также сопротивляется инициативе законодателей. "Госдепартамент озвучил обеспокоенность тем, что объявление группы "Вагнер" террористической организацией может еще больше отдалить такие страны, как Мали и ЦАР", - пишет издание. В январе США объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против структур и физических лиц, с нею связанных.

https://ria.ru/20230726/vagner-1886286406.html

https://ria.ru/20230724/nato-1886060972.html

сша

африка

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в мире, сша, африка, чвк "вагнер", джо байден