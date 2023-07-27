https://ria.ru/20230727/vagner-1886639596.html
СМИ рассказали, почему США боятся объявить группу "Вагнер" террористами
СМИ рассказали, почему США боятся объявить группу "Вагнер" террористами - РИА Новости, 27.07.2023
СМИ рассказали, почему США боятся объявить группу "Вагнер" террористами
Администрация президента США Джо Байдена, несмотря на призывы законодателей, избегает решения объявить группу "Вагнер" террористической организацией из-за... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:39
2023-07-27T15:39
2023-07-27T15:39
в мире
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африка
чвк "вагнер"
джо байден
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена, несмотря на призывы законодателей, избегает решения объявить группу "Вагнер" террористической организацией из-за опасений, что это решение повлияет на политику страны в Африке, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на чиновников. Отмечается, что американские сенаторы ранее призвали Белый дом объявить группу террористической организацией, что, в частности, позволило бы разведслужбам США уделять больше ресурсов отслеживанию финансовых потоков группы. "Но администрация Байдена стремится притормозить предложение, ссылаясь на опасения дипломатического и бюрократического характера", - говорится в сообщении журнала. Согласно изданию, чиновники администрации хотят избежать повторение эпохи Холодной войны, когда США боролись с СССР за влияние на африканском континенте. По информации журнала, госдепартамент также сопротивляется инициативе законодателей. "Госдепартамент озвучил обеспокоенность тем, что объявление группы "Вагнер" террористической организацией может еще больше отдалить такие страны, как Мали и ЦАР", - пишет издание. В январе США объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против структур и физических лиц, с нею связанных.
https://ria.ru/20230726/vagner-1886286406.html
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в мире, сша, африка, чвк "вагнер", джо байден
В мире, США, Африка, ЧВК "Вагнер", Джо Байден
СМИ рассказали, почему США боятся объявить группу "Вагнер" террористами
FP: США избегают объявлять "Вагнер" террористами из-за страха оттолкнуть страны Африки