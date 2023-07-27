https://ria.ru/20230727/uspekh-1886519201.html
В Египте заявили об успехе российской дипломатии в Африке
В Египте заявили об успехе российской дипломатии в Африке - РИА Новости, 27.07.2023
В Египте заявили об успехе российской дипломатии в Африке
Число африканских стран, которые примут участие в саммите "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге, свидетельствует об успехе российской дипломатии, заявил РИА... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T07:42
2023-07-27T07:42
2023-07-27T07:42
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россия
африка
форум "россия — африка"
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КАИР, 27 июл - РИА Новости, Рустам Имаев. Число африканских стран, которые примут участие в саммите "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге, свидетельствует об успехе российской дипломатии, заявил РИА Новости египетский эксперт в сфере международных отношений Айман Самир. "Что касается дипломатического аспекта, то этот саммит посетят 49 африканских стран из 54. Будут президенты и премьер-министры из стран африканского континента. Это самое явное доказательство успеха российской дипломатии в Африке", - сказал Самир. Эксперт отметил, что страны Африки отвергают односторонние санкции, наложенные Западом на Россию, и продолжают отношения с Москвой в привычном режиме. "У России огромные возможности и ресурсы. Однако, на мой взгляд, самым большим ресурсом является общее желание. Есть общая политическая воля к сотрудничеству между Россией и Африкой в таких сферах, как очистка воды, сельское хозяйство, технологии, энергетика", - считает Самир. Он подчеркнул, что в Африке возлагают большие надежды на этот саммит, обратив внимание на то, что страны континента принимают "умную силу" России. Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, африка, форум "россия — африка", санкт-петербург
В мире, Россия, Африка, Форум "Россия — Африка", Санкт-Петербург
В Египте заявили об успехе российской дипломатии в Африке
Египетский эксперт Айман Самир назвал саммит "Россия – Африка" успехом дипломатии
КАИР, 27 июл - РИА Новости, Рустам Имаев. Число африканских стран, которые примут участие в саммите "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге, свидетельствует об успехе российской дипломатии, заявил РИА Новости египетский эксперт в сфере международных отношений Айман Самир.
«
"Что касается дипломатического аспекта, то этот саммит посетят 49 африканских стран из 54. Будут президенты и премьер-министры из стран африканского континента. Это самое явное доказательство успеха российской дипломатии в Африке", - сказал Самир.
Эксперт отметил, что страны Африки
отвергают односторонние санкции, наложенные Западом на Россию, и продолжают отношения с Москвой
в привычном режиме.
"У России огромные возможности и ресурсы. Однако, на мой взгляд, самым большим ресурсом является общее желание. Есть общая политическая воля к сотрудничеству между Россией и Африкой в таких сферах, как очистка воды, сельское хозяйство, технологии, энергетика", - считает Самир.
Он подчеркнул, что в Африке возлагают большие надежды на этот саммит, обратив внимание на то, что страны континента принимают "умную силу" России.
Второй саммит и экономический форум "Россия - Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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