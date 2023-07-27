https://ria.ru/20230727/ukraina-1886705830.html
Президент Зимбабве выразил солидарность с Россией в действиях на Украине
Президент Зимбабве выразил солидарность с Россией в действиях на Украине - РИА Новости, 27.07.2023
Президент Зимбабве выразил солидарность с Россией в действиях на Украине
Зимбабве выражает солидарность России в специальной военной операции на Украине, заявил президент африканской страны Эммерсон Мнангагва. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:52
2023-07-27T18:52
2023-07-27T19:01
специальная военная операция на украине
в мире
зимбабве
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эммерсон мнангагва
владимир путин
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Зимбабве выражает солидарность России в специальной военной операции на Украине, заявил президент африканской страны Эммерсон Мнангагва."Зимбабве выражает солидарность России в той специальной военной операции, которую вы проводите сейчас на Украине", - сказал он на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, встречу транслировал телеканал "Россия 24".
https://ria.ru/20230329/zimbabve-1861477375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Президент Зимбабве выразил солидарность с Россией в действиях на Украине
Президент Мнангагва: Зимбабве солидарна с Россией в вопросе специальной военной операции