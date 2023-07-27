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Президент Зимбабве выразил солидарность с Россией в действиях на Украине - РИА Новости, 27.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 27.07.2023 (обновлено: 19:01 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/ukraina-1886705830.html
Президент Зимбабве выразил солидарность с Россией в действиях на Украине
Президент Зимбабве выразил солидарность с Россией в действиях на Украине - РИА Новости, 27.07.2023
Президент Зимбабве выразил солидарность с Россией в действиях на Украине
Зимбабве выражает солидарность России в специальной военной операции на Украине, заявил президент африканской страны Эммерсон Мнангагва. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T18:52
2023-07-27T19:01
специальная военная операция на украине
в мире
зимбабве
россия
украина
эммерсон мнангагва
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Зимбабве выражает солидарность России в специальной военной операции на Украине, заявил президент африканской страны Эммерсон Мнангагва."Зимбабве выражает солидарность России в той специальной военной операции, которую вы проводите сейчас на Украине", - сказал он на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, встречу транслировал телеканал "Россия 24".
https://ria.ru/20230329/zimbabve-1861477375.html
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в мире, зимбабве, россия, украина, эммерсон мнангагва, владимир путин, ситуация в днр и лнр, форум "россия — африка"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зимбабве, Россия, Украина, Эммерсон Мнангагва, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР, Форум "Россия — Африка"
Президент Зимбабве выразил солидарность с Россией в действиях на Украине

Президент Мнангагва: Зимбабве солидарна с Россией в вопросе специальной военной операции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва
Президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Зимбабве выражает солидарность России в специальной военной операции на Украине, заявил президент африканской страны Эммерсон Мнангагва.
"Зимбабве выражает солидарность России в той специальной военной операции, которую вы проводите сейчас на Украине", - сказал он на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, встречу транслировал телеканал "Россия 24".
Председатель сената парламента Республики Зимбабве Мейбл Чиномона в Совете Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Зимбабве не поддерживает санкции против России, заявила Чиномона
29 марта, 11:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗимбабвеРоссияУкраинаЭммерсон МнангагваВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНРФорум "Россия — Африка"
 
 
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