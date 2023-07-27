https://ria.ru/20230727/ukraina-1886705830.html

Президент Зимбабве выразил солидарность с Россией в действиях на Украине

Президент Зимбабве выразил солидарность с Россией в действиях на Украине - РИА Новости, 27.07.2023

Президент Зимбабве выразил солидарность с Россией в действиях на Украине

Зимбабве выражает солидарность России в специальной военной операции на Украине, заявил президент африканской страны Эммерсон Мнангагва. РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T18:52

2023-07-27T18:52

2023-07-27T19:01

специальная военная операция на украине

в мире

зимбабве

россия

украина

эммерсон мнангагва

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Зимбабве выражает солидарность России в специальной военной операции на Украине, заявил президент африканской страны Эммерсон Мнангагва."Зимбабве выражает солидарность России в той специальной военной операции, которую вы проводите сейчас на Украине", - сказал он на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, встречу транслировал телеканал "Россия 24".

https://ria.ru/20230329/zimbabve-1861477375.html

зимбабве

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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