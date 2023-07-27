https://ria.ru/20230727/ukraina-1886681391.html

На Украине обязали за полгода переименовать топонимы, связанные с Россией

На Украине обязали за полгода переименовать топонимы, связанные с Россией - РИА Новости, 27.07.2023

На Украине обязали за полгода переименовать топонимы, связанные с Россией

На Украине вступил в силу закон о переименовании топонимов, названия которых связаны с РФ и СССР, у местных властей для изменения названий городов и поселков... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T17:36

2023-07-27T17:36

2023-07-27T17:36

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. На Украине вступил в силу закон о переименовании топонимов, названия которых связаны с РФ и СССР, у местных властей для изменения названий городов и поселков есть полгода, заявил в четверг уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь. В конце апреля Владимир Зеленский подписал так называемый "деколонизационный закон" о запрете присвоения географическим объектам названий, связанных с Россией и СССР. "Сегодня, 27 июля, вступил в силу закон Украины "Об осуждении и запрета пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизацию топонимов", принятый Верховной радой Украины 21 марта 2023 года... У местных властей есть шесть месяцев, чтобы искоренить все российские имперские нарративы из названий географических объектов", - написал он на своей странице в социальной сети. Креминь заявил, что до конца года органы местной власти и местного самоуправления должны подать на рассмотрение украинского парламента предложения по переименованию тех населенных пунктов, которые не отвечают новым стандартам. По словам омбудсмена, такие "русскоязычные" названия, как Северодонецк, Арбузинка, Южноукраинск, Южное, Надеждовка, Луч, должны быть изменены, а некоторые населенные пункты должны получить свои "исторические названия". Украинские власти начали проводить политику уничтожения всего русского в стране в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20230623/biblioteka-1880019687.html

https://ria.ru/20230605/selo-1876272786.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, верховная рада украины, тарас креминь, ситуация в днр и лнр