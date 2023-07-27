https://ria.ru/20230727/ukraina-1886663393.html

В США пообещали России новый "подарок" от НАТО по Украине

В США пообещали России новый "подарок" от НАТО по Украине - РИА Новости, 27.07.2023

В США пообещали России новый "подарок" от НАТО по Украине

Российские войска легко уничтожат переданные ВСУ истребители F-16, как это уже было с другой натовской техникой, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T16:38

2023-07-27T16:38

2023-07-27T17:54

специальная военная операция на украине

украина

россия

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владимир путин

джон кирби

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российские войска легко уничтожат переданные ВСУ истребители F-16, как это уже было с другой натовской техникой, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News заявил, что поставки американских истребителей F-16 на Украину могут начаться ближе к концу нынешнего года, но признал, что это вряд ли изменит ход конфликта."У России есть тысячи истребителей, при помощи которых она легко расправится с F-16. Их поставки ничего не изменят для Украины. Просто будет еще одна игрушка для Москвы", — отметил он.По словам эксперта, поставки вооружений ВСУ привели к тому, что российские войска в ходе спецоперации демилитаризируют не только Украину, но и НАТО. Он пояснил, что все западное оружие оказалось легкой мишенью для Москвы и показало свою неэффективность в украинском конфликте.Джонсон добавил, что планируемая отправка западных истребителей ВСУ представляет собой своего рода политический жест, направленный на увеличение контрактов в оборонной сфере. При этом само решение никак не повлияет на положение Киева на театре военных действий, резюмировал спикер.Президент России Владимир Путин 16 июня заявил, что истребители F-16, поставки которых ожидают от НАТО в Киеве, будут гореть так же, как горят на Украине танки "Леопард". Он предупредил, что, если Украина получит истребители F-16, но базироваться при этом они будут за ее пределами, российские военные рассмотрят варианты поражения этих самолетов.

https://ria.ru/20230727/zelenskiy-1886631894.html

украина

россия

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украина, россия, киев, владимир путин, джон кирби, вооруженные силы украины, нато, центральное разведывательное управление (цру), f-16