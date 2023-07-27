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В США рассказали об отчаянии Евросоюза из-за действий ВСУ
В США рассказали об отчаянии Евросоюза из-за действий ВСУ - РИА Новости, 27.07.2023
В США рассказали об отчаянии Евросоюза из-за действий ВСУ
Многие страны Евросоюза выступают за завершение конфликта на Украине из-за провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T15:10
2023-07-27T15:10
2023-07-27T17:04
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Многие страны Евросоюза выступают за завершение конфликта на Украине из-за провала контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Сейчас европейцы (как мне говорят в кулуарах), за исключением британцев, занимают позицию "ну мы не против, давайте просто покончим с этим". Но остальные — в Лондоне, Вашингтоне <…> — не хотят этого признавать", — пояснил он.При этом, по словам военного, в интересах США учесть позицию России. "И мы должны примириться с русскими и принять, что у них есть законные интересы на Украине. Это то, чего он (Байден. — Прим. ред.) делать не желает", — отметил Макгрегор.Глава Белого дома должен признать нейтральный статус бывшей советской республики при любом исходе переговоров, резюмировал полковник.
https://ria.ru/20230727/ukraina-1886535388.html
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в мире, европа, украина, вооруженные силы украины, лондон, пентагон, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, Вооруженные силы Украины, Лондон, Пентагон, США
В США рассказали об отчаянии Евросоюза из-за действий ВСУ
Экс-советник Пентагона Макгрегор: ЕС хочет закончить конфликт на Украине из-за провала ВСУ