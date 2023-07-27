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Рада продлила военное положение и мобилизацию на 90 суток - РИА Новости, 27.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:54 27.07.2023 (обновлено: 14:04 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/ukraina-1886606394.html
Рада продлила военное положение и мобилизацию на 90 суток
Рада продлила военное положение и мобилизацию на 90 суток - РИА Новости, 27.07.2023
Рада продлила военное положение и мобилизацию на 90 суток
Верховная рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, до 15 ноября, сообщил в четверг в своем телеграм-канале депутат... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:54
2023-07-27T14:04
специальная военная операция на украине
в мире
верховная рада украины
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, до 15 ноября, сообщил в четверг в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк."Парламент продлил действие военного положения на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года", - написал Железняк. Также на три месяца было продлено действие всеобщей мобилизации.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались. Последний раз в мае. Тогда действие военного положения и мобилизации продлили до 18 августа.
https://ria.ru/20230718/ukraina-1884911346.html
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в мире, верховная рада украины, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Верховная Рада Украины, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рада продлила военное положение и мобилизацию на 90 суток

Депутат Рады сообщил о продлении военного положения и мобилизации на Украине до 15 ноября

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, до 15 ноября, сообщил в четверг в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк.
"Парламент продлил действие военного положения на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года", - написал Железняк. Также на три месяца было продлено действие всеобщей мобилизации.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались. Последний раз в мае. Тогда действие военного положения и мобилизации продлили до 18 августа.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВерховная Рада УкраиныУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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