https://ria.ru/20230727/ukraina-1886606394.html

Рада продлила военное положение и мобилизацию на 90 суток

Рада продлила военное положение и мобилизацию на 90 суток - РИА Новости, 27.07.2023

Рада продлила военное положение и мобилизацию на 90 суток

Верховная рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, до 15 ноября, сообщил в четверг в своем телеграм-канале депутат... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:54

2023-07-27T13:54

2023-07-27T14:04

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 суток, до 15 ноября, сообщил в четверг в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк."Парламент продлил действие военного положения на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года", - написал Железняк. Также на три месяца было продлено действие всеобщей мобилизации.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались. Последний раз в мае. Тогда действие военного положения и мобилизации продлили до 18 августа.

https://ria.ru/20230718/ukraina-1884911346.html

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Кирилл Волков

в мире, верховная рада украины, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр