https://ria.ru/20230727/ukraina-1886602101.html
На Украине отправили в отставку министра культуры
На Украине отправили в отставку министра культуры - РИА Новости, 27.07.2023
На Украине отправили в отставку министра культуры
Верховная рада Украины отправила в отставку министра культуры Александра Ткаченко, сообщил в четверг в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:42
2023-07-27T13:42
2023-07-27T13:42
в мире
украина
александр ткаченко (украина)
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины отправила в отставку министра культуры Александра Ткаченко, сообщил в четверг в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк. На прошлой неделе Владимир Зеленский попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос о замене Ткаченко, который считает нормальным выделить более 10 миллионов долларов на съемку патриотического кино в этом году. Позже Ткаченко заявил, что подал заявление об освобождении его от должности по собственному желанию. "Парламент поддержал отставку с должности министра культуры и информационной политики Ткаченко Александра. За - 321 (депутат - ред.)", - написал Железняк. Ранее Ткаченко заявил, что минкультуры выделит порядка 400 миллионов гривен (более 10 миллионов долларов) на съемку украинского кино и сериалов, по его мнению, это нормальная практика. Ткаченко был назначен министром культуры в июне 2020 года. До назначения на должность министра в 2019 году он был избран депутатом Верховной рады Украины. С 2008 по 2019 год Ткаченко занимал должность генерального директора группы "1+1 media".
https://ria.ru/20230713/kiev-1883973397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В мире, Украина, Александр Ткаченко (Украина), Верховная Рада Украины
На Украине отправили в отставку министра культуры
Верховная рада проголосовала за отставку министра культуры Украины Александра Ткаченко