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На Украине отправили в отставку министра культуры - РИА Новости, 27.07.2023
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13:42 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/ukraina-1886602101.html
На Украине отправили в отставку министра культуры
На Украине отправили в отставку министра культуры - РИА Новости, 27.07.2023
На Украине отправили в отставку министра культуры
Верховная рада Украины отправила в отставку министра культуры Александра Ткаченко, сообщил в четверг в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк. РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:42
2023-07-27T13:42
в мире
украина
александр ткаченко (украина)
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины отправила в отставку министра культуры Александра Ткаченко, сообщил в четверг в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк. На прошлой неделе Владимир Зеленский попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос о замене Ткаченко, который считает нормальным выделить более 10 миллионов долларов на съемку патриотического кино в этом году. Позже Ткаченко заявил, что подал заявление об освобождении его от должности по собственному желанию. "Парламент поддержал отставку с должности министра культуры и информационной политики Ткаченко Александра. За - 321 (депутат - ред.)", - написал Железняк. Ранее Ткаченко заявил, что минкультуры выделит порядка 400 миллионов гривен (более 10 миллионов долларов) на съемку украинского кино и сериалов, по его мнению, это нормальная практика. Ткаченко был назначен министром культуры в июне 2020 года. До назначения на должность министра в 2019 году он был избран депутатом Верховной рады Украины. С 2008 по 2019 год Ткаченко занимал должность генерального директора группы "1+1 media".
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в мире, украина, александр ткаченко (украина), верховная рада украины
В мире, Украина, Александр Ткаченко (Украина), Верховная Рада Украины
На Украине отправили в отставку министра культуры

Верховная рада проголосовала за отставку министра культуры Украины Александра Ткаченко

CC BY-SA 4.0 / V.lyaschenko / Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
CC BY-SA 4.0 / V.lyaschenko /
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Верховная рада Украины отправила в отставку министра культуры Александра Ткаченко, сообщил в четверг в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк.
На прошлой неделе Владимир Зеленский попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос о замене Ткаченко, который считает нормальным выделить более 10 миллионов долларов на съемку патриотического кино в этом году. Позже Ткаченко заявил, что подал заявление об освобождении его от должности по собственному желанию.
"Парламент поддержал отставку с должности министра культуры и информационной политики Ткаченко Александра. За - 321 (депутат - ред.)", - написал Железняк. Ранее Ткаченко заявил, что минкультуры выделит порядка 400 миллионов гривен (более 10 миллионов долларов) на съемку украинского кино и сериалов, по его мнению, это нормальная практика.
Ткаченко был назначен министром культуры в июне 2020 года. До назначения на должность министра в 2019 году он был избран депутатом Верховной рады Украины. С 2008 по 2019 год Ткаченко занимал должность генерального директора группы "1+1 media".
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