https://ria.ru/20230727/ukraina-1886563758.html

Два украинских агента получили по 15 лет колонии за шпионаж

Два украинских агента получили по 15 лет колонии за шпионаж - РИА Новости, 27.07.2023

Два украинских агента получили по 15 лет колонии за шпионаж

Два украинских агента получили по 15 лет колонии строгого режима за шпионаж и причастность к гибели российских военных в зоне специальной военной операции,... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T11:48

2023-07-27T11:48

2023-07-27T13:32

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

украина

вооруженные силы рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Два украинских агента получили по 15 лет колонии строгого режима за шпионаж и причастность к гибели российских военных в зоне специальной военной операции, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Суд приговорил двух агентов украинской разведки к лишению свободы сроком на 15 лет каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В 2022 году Федеральной службой безопасности Российской Федерации они были задержаны по подозрению в совершении шпионажа и в причастности к гибели российских военнослужащих и уничтожению военной техники в зоне спецоперации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230528/ukraina-1874560721.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, безопасность, украина, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр