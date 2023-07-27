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Два украинских агента получили по 15 лет колонии за шпионаж - РИА Новости, 27.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:48 27.07.2023 (обновлено: 13:32 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/ukraina-1886563758.html
Два украинских агента получили по 15 лет колонии за шпионаж
Два украинских агента получили по 15 лет колонии за шпионаж - РИА Новости, 27.07.2023
Два украинских агента получили по 15 лет колонии за шпионаж
Два украинских агента получили по 15 лет колонии строгого режима за шпионаж и причастность к гибели российских военных в зоне специальной военной операции,... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:48
2023-07-27T13:32
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Два украинских агента получили по 15 лет колонии строгого режима за шпионаж и причастность к гибели российских военных в зоне специальной военной операции, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "Суд приговорил двух агентов украинской разведки к лишению свободы сроком на 15 лет каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В 2022 году Федеральной службой безопасности Российской Федерации они были задержаны по подозрению в совершении шпионажа и в причастности к гибели российских военнослужащих и уничтожению военной техники в зоне спецоперации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230528/ukraina-1874560721.html
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россия, безопасность, украина, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ситуация в ДНР и ЛНР
Два украинских агента получили по 15 лет колонии за шпионаж

Двое украинцев получили по 15 лет за шпионаж и причастность к гибели российских военных

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкАгент украинской разведки, задержанный по подозрению в совершении шпионажа, причастности к гибели российских военнослужащих и уничтожению военной техники в зоне спецоперации. Стоп-кадр видео
Агент украинской разведки, задержанный по подозрению в совершении шпионажа, причастности к гибели российских военнослужащих и уничтожению военной техники в зоне спецоперации. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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Агент украинской разведки, задержанный по подозрению в совершении шпионажа, причастности к гибели российских военнослужащих и уничтожению военной техники в зоне спецоперации. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Два украинских агента получили по 15 лет колонии строгого режима за шпионаж и причастность к гибели российских военных в зоне специальной военной операции, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкАгент украинской разведки, задержанный по подозрению в совершении шпионажа, причастности к гибели российских военнослужащих и уничтожению военной техники в зоне спецоперации. Стоп-кадр видео
Агент украинской разведки, задержанный по подозрению в совершении шпионажа, причастности к гибели российских военнослужащих и уничтожению военной техники в зоне спецоперации. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Агент украинской разведки, задержанный по подозрению в совершении шпионажа, причастности к гибели российских военнослужащих и уничтожению военной техники в зоне спецоперации. Стоп-кадр видео
"Суд приговорил двух агентов украинской разведки к лишению свободы сроком на 15 лет каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В 2022 году Федеральной службой безопасности Российской Федерации они были задержаны по подозрению в совершении шпионажа и в причастности к гибели российских военнослужащих и уничтожению военной техники в зоне спецоперации", - говорится в сообщении.
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Украинская разведка — самая открытая разведка в мире
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьУкраинаВооруженные силы РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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