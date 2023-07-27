Два украинских агента получили по 15 лет колонии за шпионаж
Двое украинцев получили по 15 лет за шпионаж и причастность к гибели российских военных
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкАгент украинской разведки, задержанный по подозрению в совершении шпионажа, причастности к гибели российских военнослужащих и уничтожению военной техники в зоне спецоперации. Стоп-кадр видео
Агент украинской разведки, задержанный по подозрению в совершении шпионажа, причастности к гибели российских военнослужащих и уничтожению военной техники в зоне спецоперации. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Два украинских агента получили по 15 лет колонии строгого режима за шпионаж и причастность к гибели российских военных в зоне специальной военной операции, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкАгент украинской разведки, задержанный по подозрению в совершении шпионажа, причастности к гибели российских военнослужащих и уничтожению военной техники в зоне спецоперации. Стоп-кадр видео
Агент украинской разведки, задержанный по подозрению в совершении шпионажа, причастности к гибели российских военнослужащих и уничтожению военной техники в зоне спецоперации. Стоп-кадр видео
"Суд приговорил двух агентов украинской разведки к лишению свободы сроком на 15 лет каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В 2022 году Федеральной службой безопасности Российской Федерации они были задержаны по подозрению в совершении шпионажа и в причастности к гибели российских военнослужащих и уничтожению военной техники в зоне спецоперации", - говорится в сообщении.