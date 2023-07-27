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Медведчук призвал Украину объединиться с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 27.07.2023
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Религия
 
11:30 27.07.2023 (обновлено: 11:57 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/ukraina-1886555816.html
Медведчук призвал Украину объединиться с Россией и Белоруссией
Медведчук призвал Украину объединиться с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 27.07.2023
Медведчук призвал Украину объединиться с Россией и Белоруссией
Украина сможет преодолеть все вызовы, только когда объединится с близкими по духу народами России и Белоруссии, написал оппозиционный украинский политик Виктор... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:30
2023-07-27T11:57
украина
россия
белоруссия
виктор медведчук
политика
религия
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украина сможет преодолеть все вызовы, только когда объединится с близкими по духу народами России и Белоруссии, написал оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук в колонке для проекта "Другая Украина".&quot;История веками доказывала, что как только Украина принимает православно-славянские ценности, она идет по пути силы, развития и процветания &lt;...&gt; Так что все эти традиции, ценности и духовность россиянам, украинцам и белорусам нужно вновь собрать воедино, чтобы смело ответить на вызовы современности и выйти на новый рубеж нашей общей славной истории&quot;, — говорится в публикации.Сегодня такой сценарий кажется маловероятным, но "альтернативного пути просто не существует", заключил оппозиционер.В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины включил в санкционный список Медведчука и его жену. СБУ подозревает политика в госизмене и содействии терроризму. Сам оппозиционер заявляет, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.По указу президента Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а Верховная рада лишила его депутатского мандата.
https://ria.ru/20230724/zelenskiy-1886050180.html
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украина, россия, белоруссия, виктор медведчук, политика
Украина, Россия, Белоруссия, Виктор Медведчук, Политика, Религия
Медведчук призвал Украину объединиться с Россией и Белоруссией

Медведчук: только объединившись с Россией и Белоруссией, Украина сможет все преодолеть

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украина сможет преодолеть все вызовы, только когда объединится с близкими по духу народами России и Белоруссии, написал оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук в колонке для проекта "Другая Украина".
«

"История веками доказывала, что как только Украина принимает православно-славянские ценности, она идет по пути силы, развития и процветания <...> Так что все эти традиции, ценности и духовность россиянам, украинцам и белорусам нужно вновь собрать воедино, чтобы смело ответить на вызовы современности и выйти на новый рубеж нашей общей славной истории", — говорится в публикации.

Сегодня такой сценарий кажется маловероятным, но "альтернативного пути просто не существует", заключил оппозиционер.
В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины включил в санкционный список Медведчука и его жену. СБУ подозревает политика в госизмене и содействии терроризму. Сам оппозиционер заявляет, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
По указу президента Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а Верховная рада лишила его депутатского мандата.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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