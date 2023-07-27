https://ria.ru/20230727/ukraina-1886555816.html

Медведчук призвал Украину объединиться с Россией и Белоруссией

Медведчук призвал Украину объединиться с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 27.07.2023

Медведчук призвал Украину объединиться с Россией и Белоруссией

Украина сможет преодолеть все вызовы, только когда объединится с близкими по духу народами России и Белоруссии, написал оппозиционный украинский политик Виктор... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T11:30

2023-07-27T11:30

2023-07-27T11:57

украина

россия

белоруссия

виктор медведчук

политика

религия

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Украина сможет преодолеть все вызовы, только когда объединится с близкими по духу народами России и Белоруссии, написал оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук в колонке для проекта "Другая Украина"."История веками доказывала, что как только Украина принимает православно-славянские ценности, она идет по пути силы, развития и процветания <...> Так что все эти традиции, ценности и духовность россиянам, украинцам и белорусам нужно вновь собрать воедино, чтобы смело ответить на вызовы современности и выйти на новый рубеж нашей общей славной истории", — говорится в публикации.Сегодня такой сценарий кажется маловероятным, но "альтернативного пути просто не существует", заключил оппозиционер.В октябре 2022 года Совет нацбезопасности и обороны Украины включил в санкционный список Медведчука и его жену. СБУ подозревает политика в госизмене и содействии терроризму. Сам оппозиционер заявляет, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.По указу президента Владимира Зеленского Медведчука лишили украинского гражданства, а Верховная рада лишила его депутатского мандата.

https://ria.ru/20230724/zelenskiy-1886050180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, белоруссия, виктор медведчук, политика